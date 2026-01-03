Siguen las protestas en Irán: la ONU instó a las autoridades del régimen a permitir las manifestaciones pacíficas

La gente camina por una calle mientras estallan protestas por el colapso del valor de la moneda en Teherán, Irán, el 2 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Tras dos días de relativa calma en la capital iraní, los manifestantes volvieron a salir a las calles de los barrios orientales y occidentales de Teherán este viernes, coreando lemas contra el líder supremo del país, Ali Khamenei, como “Muerte al dictador”, según imágenes publicadas por activistas en redes sociales.

El inicio de las protestas en Irán el domingo pasado respondió a una profunda crisis económica, caracterizada por una inflación anual del 42% y un incremento interanual del 52 % entre noviembre y diciembre. El valor del rial se ha debilitado considerablemente, presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido al programa nuclear iraní.

Estas circunstancias desataron manifestaciones en más de 30 ciudades, entre ellas Teherán, conformando la mayor ola de descontento ciudadano en el país desde las revueltas de 2022. Las protestas han reunido a diversos sectores de la sociedad y se han extendido rápidamente, evidenciando la magnitud del malestar social tanto por la situación económica como por demandas políticas.

Imágenes difundidas por activistas en redes sociales mostraron la dimensión de la movilización. Además de la capital, se registraron manifestaciones en ciudades como Marvdasht, Kuhdasht y Fuladshahr, donde cientos de personas participaron en los funerales de tres manifestantes fallecidos, expresando su rechazo a la República Islámica. También se reportaron protestas nocturnas en urbes como Mashhad, Shiraz y Zahedán.

De acuerdo con la organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones al menos siete personas perdieron la vida, 33 resultaron heridas y 119 fueron detenidas. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados. Estas cifras y episodios evidencian el incremento de la tensión y la respuesta de las autoridades frente a la persistencia del movimiento de protesta.

Manifestantes marchan contra la situación económica de Irán, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Teherán. (Agencia de noticias Fars vía AP)

Durante las manifestaciones, los asistentes han expresado reclamos tanto económicos como políticos. Se han escuchado consignas dirigidas contra la República Islámica y el liderazgo de Khamenei, como “Muerte al dictador”, según imágenes y registros de activistas en redes sociales. En ciudades como Marvdasht, Kuhdasht y Fuladshahr, los participantes en los funerales de manifestantes fallecidos han gritado consignas a favor del restablecimiento de la monarquía y la dinastía Pahlaví, cuyo príncipe heredero, Reza Pahlaví, reside en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979. La diversidad de las demandas evidencia el descontento hacia el actual sistema político y el deseo de una parte de la población de cambios profundos en el país.

La respuesta internacional a la crisis incluyó el pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Volker Türk, quien instó a las autoridades iraníes a respetar el derecho a la libertad de expresión y a garantizar el derecho de asociación y reunión pacífica. Türk manifestó su preocupación por las protestas en curso y los informes de violencia, subrayando que todos deben poder protestar pacíficamente y expresar sus quejas.

“Estamos siguiendo con preocupación las protestas en curso y los informes de violencia”, informó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en su cuenta en la red social X.

Presidente iraní Masoud Pezeshkian. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

En el plano político, el expresidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de la red Truth Social que Estados Unidos intervendría si las autoridades iraníes disparan contra los manifestantes, señalando que el país norteamericano está preparado para actuar. Las autoridades iraníes rechazaron de manera unánime estas declaraciones. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, replicó en la red social X que cualquier interferencia de Estados Unidos significaría desestabilizar la región y amenazó con consecuencias para los intereses estadounidenses, responsabilizando a Trump de iniciar esta situación.

(Con información de EFE)