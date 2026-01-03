Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

La sencilla lápida de Enrique VIII en la Capilla de San Jorge de Windsor contrasta con la magnitud de su reinado en Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrique VIII, el monarca que transformó la monarquía Tudor y la historia de Inglaterra, descansa bajo una lápida discreta en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El contraste entre la magnitud de su reinado y la sencillez de su tumba ha intrigado a estudiosos y visitantes durante generaciones. Aunque planeó un legado monumental, su destino evidencia cómo incluso los gobernantes más poderosos pueden ver frustradas sus aspiraciones por motivos familiares, políticos y económicos.

El monarca ideó un proyecto funerario monumental para reafirmar su legitimidad y su papel como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La historiadora Kate Williams, citada por HistoryExtra, señaló: “Enrique VIII quería una tumba gigante en la Capilla de San Jorge”.

Su visión incluía una gran efigie de bronce, columnas, figuras de ángeles y santos, todo enmarcado en una capilla de mármol negro. Más que un sepulcro, pretendía erigir un símbolo duradero de autoridad y grandeza. Su error principal fue no completar la obra y confiar en que sus sucesores asumirían el compromiso.

El monarca Tudor ideó un monumento funerario monumental y simbólico que nunca se completó por razones familiares, políticas y económicas (EFE)

Al morir en 1547, el mausoleo quedó inconcluso y resultó demasiado costoso para sus herederos, quienes afrontaban nuevos desafíos. Su hijo Eduardo VI, de nueve años, gobernó con consejeros que optaron por reducir gastos y abandonar símbolos religiosos, especialmente los de inspiración católica.

Más tarde, según Williams en HistoryExtra, “[la sucesora de Eduardo] María I tampoco lo hizo”. En este caso, la anulación del matrimonio de sus padres distanció la relación con su padre y restó interés a perpetuar su memoria con un monumento suntuoso. Isabel I heredó un Reino Unido con dificultades financieras y consideró que el coste superaba cualquier posible beneficio político, por lo que decidió no retomar el proyecto. Así, la tumba planeada se transformó en una reliquia incómoda que ningún descendiente directo quiso rescatar.

Durante el siglo XVII, los restos materiales del mausoleo quedaron expuestos a nuevos episodios históricos. La Guerra Civil inglesa marcó un punto decisivo: el fervor iconoclasta de las fuerzas parlamentarias, lideradas por Oliver Cromwell, condujo a la confiscación y fundición de la efigie de bronce encargada por el rey.

“Los soldados de Oliver Cromwell la fundieron”, explicó Williams. Estas medidas buscaban suprimir los emblemas de la monarquía y la “idolatría” católica, lo que afectó tanto al monumento de Enrique VIII como a otras obras reales.

El sarcófago de mármol negro pensado para Enrique VIII se trasladó a la Catedral de San Pablo y alberga los restos de Lord Nelson (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino del sarcófago principal también resulta singular. El sepulcro de mármol negro, originalmente destinado al cardenal Wolsey y luego reclamado por Enrique VIII, fue trasladado de Windsor y terminó en la Catedral de San Pablo. Allí alberga los restos del almirante Horatio Nelson, héroe naval británico fallecido tras la batalla de Trafalgar en 1805. Este episodio convierte al sepulcro en uno de los símbolos más notables de reutilización funeraria en la historia británica.

No fue hasta la década de 1830, bajo el reinado de Guillermo IV, cuando el lugar de entierro de Enrique VIII recibió una señalización formal. Según HistoryExtra, “Guillermo IV pensó: ‘Quizás deberíamos conmemorar el hecho de que Enrique VIII yace allí’, y mandó hacer esa losa”.

En ese sentido, el monarca ordenó instalar la sencilla lápida que aún puede verse en la capilla, sin intentar recrear el esplendor del diseño original. El anhelo de un monumento grandioso quedó reducido a una losa modesta, menos ostentosa incluso que las de algunos cortesanos.

La historia de la tumba de Enrique VIII revela cómo las ambiciones de inmortalidad pueden verse superadas por las prioridades de la sucesión, las divisiones familiares y los cambios económicos y religiosos. Aunque sus aspiraciones de grandeza fueron notables, el legado físico de Enrique VIII demuestra que la memoria de los poderosos puede resultar menos duradera de lo que imaginaron.