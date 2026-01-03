Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, durante la ceremonia de firma de un documento sobre la implementación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón (Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dialogó este viernes por la noche con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y la invitó a visitar Estados Unidos durante una conversación telefónica, en medio de la tensión en la región asiática por los ejercicios militares del régimen chino.

Ambos mandatarios acordaron trabajar para concretar un encuentro a principios de este año, en un contexto de tensiones entre Tokio y Beijing tras las declaraciones de Takaichi en noviembre sobre una posible intervención militar japonesa ante un ataque chino a Taiwán.

China considera a Taiwán parte de su territorio y amenazó en varias ocasiones con el uso de la fuerza para incorporarla bajo su control. En este escenario, Takaichi y Trump dialogaron durante 25 minutos y acordaron reforzar la cooperación económica y de seguridad, según detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en un comunicado.

El mandatario estadounidense extendió la invitación a la líder japonesa y ambos “acordaron coordinarse en detalle para concretar la visita” al territorio norteamericano “esta primavera”, indicó el texto oficial.

El comunicado no especifica si abordaron directamente la cuestión de las maniobras militares de China, aunque se señala que “intercambiaron opiniones principalmente sobre la región indopacífica y confirmaron la estrecha cooperación entre Japón y Estados Unidos”.

El régimen chino realizó ejercicios con fuego real en torno a Taiwán y EEUU y Japón rechazaron la escalada de la tensión regional (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La semana pasada, el régimen chino realizó ejercicios con fuego real en torno a Taiwán, lanzando misiles y desplegando decenas de aviones de combate, buques de la Armada y embarcaciones de la Guardia Costera, lo que generó críticas internacionales, incluidas las de Japón, Australia y países europeos.

En una conversación previa, el 25 de noviembre, Trump habría aconsejado a Takaichi no provocar a China en el tema de Taiwán, según The Wall Street Journal, aunque Tokio desmintió esa información. A su vez, en una reunión presencial el pasado 28 de octubre en la capital nipona, Trump afirmó que su país mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte”

“Somos aliados al nivel más fuerte, y es un gran honor estar con usted, especialmente tan temprano en lo que creo será uno de los mayores mandatos de una primera ministra”, expresó el estadounidense en la visita que forma parte de una gira asiática que buscó destrabar un acuerdo comercial con China.

Por su parte, Takaichi respondió a los halagos y remarcó que su gobierno aspira a “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asisten a una reunión bilateral en el Palacio de Akasaka en Tokio, Japón, el 28 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Acordamos que trabajaremos para impulsar la alianza entre Japón y Estados Unidos a nuevas alturas”, declaró a los periodistas en la antesala a dicha reunión. “Le dije que fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos es la máxima prioridad de mi administración en el ámbito diplomático y de seguridad”.

Tensión en el estrecho de Taiwán

Tokio expresó el miércoles su preocupación por los recientes ejercicios militares realizados por China en torno a Taiwán, advirtiendo que estas maniobras “aumentan las tensiones” en el estrecho.

“Los recientes ejercicios militares realizados por el ejército chino alrededor de Taiwán constituyen acciones que aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán, y el Gobierno de Japón ha transmitido sus preocupaciones a la parte china”, declaró Toshihiro Kitamura, secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.

Ante la situación en la región, Japón aprobó el viernes pasado un presupuesto de defensa récord que supera los nueve billones de yenes (aproximadamente USD 58.000 millones) para el año fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer la capacidad de ataque a distancia y la defensa costera mediante la adquisición de misiles de crucero y arsenales no tripulados, en un contexto de crecientes tensiones en el estrecho.

(Con información de AFP)