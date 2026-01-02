Tesla perdió el liderazgo mundial en vehículos eléctricos

Tesla pierde el liderazgo mundial en ventas de vehículos eléctricos frente a la china BYD en 2025, con una caída del 9 % en sus entregas. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

La estadounidense Tesla perdió su posición como el principal fabricante mundial de vehículos eléctricos durante 2025, superada por la compañía china BYD, tras un año marcado por una caída sostenida en las ventas, la expiración de incentivos fiscales en Estados Unidos y las repercusiones del activismo político de Elon Musk.

La firma informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, lo que representa un descenso del 9% respecto al año anterior. BYD, en contraste, alcanzó 2,26 millones de unidades, consolidándose como líder global en el sector. Entre las palabras clave de este cambio se encuentran: ventas, incentivos fiscales, competencia china, activismo político, mercado global.

La pérdida de liderazgo de Tesla se produce tras dos años consecutivos de descenso en sus ventas, situación que los especialistas atribuyen a varios factores. Según información confirmada por la compañía y recogida por Electrek, el impacto de la eliminación del crédito fiscal de USD 7.500 para la compra de vehículos eléctricos, una medida implementada por la administración del presidente Donald Trump a finales de septiembre, fue determinante en la reducción de la demanda, afectando especialmente a Tesla, que depende exclusivamente de vehículos eléctricos.

El retroceso también estuvo influido por la creciente competencia de fabricantes chinos y la reacción negativa de consumidores ante la implicación política y mediática de Musk. De acuerdo con datos citados por Electrek y analistas del sector, las campañas de boicot y el rechazo a las posturas políticas de Musk, así como su breve participación al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump, repercutieron negativamente en la percepción de la marca, particularmente en los mercados europeo y norteamericano.

Durante el cuarto trimestre de 2025, Tesla entregó 418.227 vehículos, una cifra inferior incluso al objetivo reducido de 440.000 unidades estimado por analistas consultados por FactSet. En ese periodo, BYD vendió 414.784 vehículos solo en diciembre, igualando casi el total trimestral de Tesla. La producción anual de Tesla se situó en 1.600.767 vehículos, con 1.585.279 entregas.

La competencia china y el activismo político de Elon Musk impactan la percepción de la marca Tesla en los mercados europeo y norteamericano. REUTERS/Mike Blake

En respuesta al descenso de ventas, Tesla introdujo versiones más económicas del Model Y y Model 3 en octubre, con precios inferiores a USD 40.000 y USD 37.000 respectivamente, en un intento por competir con los modelos chinos en Asia y Europa. A pesar de estos esfuerzos, los analistas de FactSet pronostican para el cierre de año una caída del 3% en las ventas y un descenso cercano al 40% en las ganancias por acción.

Frente a este panorama, Musk ha trasladado el enfoque estratégico de la empresa hacia el desarrollo de servicios de robotaxi y la producción de robots humanoides, restando importancia a la venta de automóviles convencionales. En junio, Tesla inició pruebas de su servicio de robotaxis en Austin, Texas, inicialmente con supervisión de seguridad y posteriormente de forma autónoma, con planes de expandirse a otras ciudades durante 2026. Sin embargo, la compañía enfrenta desafíos regulatorios significativos, incluyendo investigaciones federales de seguridad y el riesgo de perder temporalmente su licencia para operar en California tras ser acusada de publicidad engañosa sobre la seguridad de sus vehículos.

La eliminación del incentivo fiscal para autos eléctricos en Estados Unidos afecta significativamente la demanda y las ventas de Tesla. REUTERS/Dado Ruvic/

A pesar de los obstáculos, el mercado mantiene expectativas positivas sobre Tesla. La acción cerró 2025 con un incremento del 11% y los accionistas aprobaron un nuevo paquete de remuneraciones para Musk en la junta anual de noviembre. Dos semanas antes, el Tribunal Supremo de Delaware restableció el derecho de Musk a percibir un paquete salarial de USD55.000 millones otorgado en 2018.

El futuro de Tesla, según declaraciones del propio Musk recogidas por FactSet y Electrek, dependerá del éxito de sus proyectos de automatización y movilidad autónoma, así como de su capacidad para superar la presión regulatoria y la competencia global.

(Con información de AP y EFE)