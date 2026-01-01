Tensión en Yemen: los separatistas ratificaron que buscarán la independencia tras sus victorias en el campo de batalla

FILE PHOTO: Southern separatist fighters are pictured during clashes with government forces in Aden, Yemen August 29, 2019. REUTERS/Fawaz Salman/File Photo

Las fuerzas separatistas del sur de Yemen han consolidado su control sobre amplias zonas del territorio este mes, intensificando los cambios en el mapa político de un país marcado por más de diez años de conflicto armado. Según declaraciones de Anwar Al-Tamimi, portavoz del Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), recogidas por AFP, el movimiento mantiene su objetivo de establecer un nuevo Estado, aunque la secesión se llevará a cabo únicamente cuando las circunstancias sean propicias. Los acontecimientos recientes han incrementado la determinación de los separatistas, quienes aseguran estar preparados para restaurar el antiguo Estado del sur en el momento que consideren adecuado, ya sea a corto, medio o largo plazo.

La ofensiva relámpago de diciembre permitió al STC tomar casi todo el territorio que abarcaba el antiguo Yemen del Sur, que existió como Estado independiente entre 1967 y 1990, antes de su unificación con el norte.

A pesar de una serie de ataques aéreos dirigidos contra sus posiciones y de la presión diplomática de Arabia Saudita para que cedan el control de las áreas recientemente capturadas, en especial las situadas a lo largo de la frontera meridional, el STC ha reiterado su intención de mantener y fortalecer sus posiciones. “Lo sucedido recientemente ha hecho que los sureños estén más decididos —psicológica y emocionalmente— a restaurar el Estado”, afirmó Tamimi en una entrevista en Abu Dabi con AFP. El portavoz subrayó que el calendario para la secesión dependerá de factores históricos, internacionales y regionales.

Fuentes citadas por AFP indican que los recientes logros militares del STC han sido motivo de incomodidad para Arabia Saudita, principal apoyo del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Riad ha exigido en reiteradas ocasiones la retirada del STC de los territorios ocupados y ha intensificado sus operaciones aéreas en la zona. Además, la coalición saudí atacó el martes un presunto cargamento de armas procedente de los EAU en un puerto controlado por el STC y solicitó a Abu Dabi la retirada de sus fuerzas de Yemen en un plazo de 24 horas, a lo que los Emiratos accedieron.

La coalición liderada por los EAU que integra el STC mantiene desde hace años la aspiración de restablecer el Estado del Sur. Actualmente, el STC controla más territorio que cualquier otra facción individual en el fragmentado escenario político yemení.

Tropas emiratíes comienzan a abandonar aeropuerto de este de Yemen

Billboards with images of Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Aidarous al-Zubaidi, the head of the UAE-backed separatist Southern Transitional Council (STC), in Aden, Yemen, December 30, 2025. REUTERS/Fawaz Salman

Las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a abandonar este miércoles el aeropuerto internacional de Al Riyan-Mukalla, en la provincia de Hadramut, al este de Yemen, tras recibir un ultimátum de Arabia Saudita relacionado con el supuesto apoyo emiratí a los secesionistas del sur, según informó la televisión oficial yemení, medio bajo control del Gobierno reconocido internacionalmente. La retirada, que incluye el despegue de cuatro aviones de carga militar con cientos de soldados, equipo pesado y sistemas técnicos, se produce en un contexto de escalada de tensiones entre los gobiernos de Yemen y EAU, ambos miembros de la coalición militar liderada por Riad.

La televisión oficial yemení, que ayer había dado un plazo de 24 horas para la salida de las fuerzas emiratíes, afirmó que este movimiento busca “reorganizar el despliegue militar y garantizar la gestión de instalaciones vitales bajo el paraguas de la coalición militar” liderada por Arabia Saudita.

Imágenes de aviones militares despegando del aeropuerto de Al Riyan circularon en redes sociales y fueron citadas por la televisión yemení como corroboración de la retirada, aunque dichas imágenes no han podido ser verificadas de manera independiente. Hasta el momento, las autoridades de EAU no han realizado declaraciones públicas respecto a estos acontecimientos.

La retirada tiene lugar tras la decisión de Rashad al Alimi, líder del Consejo de Liderazgo Presidencial y máximo representante del Gobierno yemení, de cancelar un acuerdo de defensa con Abu Dabi y ordenar la salida inmediata de todas las fuerzas emiratíes del territorio yemení. Al Alimi instruyó además a las autoridades locales para que asumieran el control de las instalaciones militares y de seguridad que hasta ahora estaban bajo supervisión emiratí.

Las fricciones recientes han estado motivadas por el respaldo de EAU al Consejo de Transición del Sur (CTS), grupo separatista que controla extensas áreas del sur de Yemen, incluida Adén, sede provisional del Gobierno yemení tras la ocupación de Saná por los rebeldes hutíes hace más de una década. Tanto la coalición liderada por Arabia Saudita como oficiales yemeníes han acusado por primera vez a EAU de apoyar abiertamente a los secesionistas, debilitando las instituciones estatales y comprometiendo la estabilidad interna del país.

La tensión se agravó cuando la coalición saudí atacó la madrugada del martes un cargamento en el puerto de Mukalla procedente de EAU, que según la versión oficial contenía “armas y vehículos militares” introducidos “violando los procedimientos establecidos, sin autorización del Gobierno yemení ni del mando de la coalición”. Abu Dabi ha negado estas acusaciones.

(Con información de AFP y EFE)