Mundo

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino

La advertencia del presidente taiwanés fue realizada durante su mensaje de Año Nuevo, en el cual señaló su preocupación por la situación internacional de crecientes desafíos y remarcó la importancia de la unidad nacional para enfrentar la escalada de la tensión en la región

Guardar
El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, advirtió este jueves sobre el aumento de la presión ejercida por el régimen chino sobre la isla y convocó a reforzar la defensa y la resiliencia democrática en su mensaje de Año Nuevo, donde apeló a la unidad interna frente a un entorno regional cada vez más tenso.

En su discurso, difundido por la Oficina Presidencial, el mandatario describió un contexto internacional marcado por turbulencias, cambios en el orden económico y comercial global, y un aumento de los conflictos.

A su vez, señaló especialmente el avance de las “ambiciones expansionistas” del líder chino Xi Jinping. Ching-te recordó los recientes ejercicios militares de gran escala que Beijing realizó en torno a Taiwán, territorio que China reclama como propio.

El presidente taiwanés subrayó que la comunidad internacional observa la determinación de la sociedad taiwanesa para defenderse y reiteró su compromiso de “defender firmemente la soberanía nacional” y fortalecer la capacidad de disuasión de la isla. Consideró que una defensa nacional sólida es fundamental y pidió a todos los partidos colaborar en la aprobación del presupuesto de defensa.

Ching-te mencionó la implementación de 17 estrategias de seguridad contra la infiltración, la reforma de leyes vinculadas a la seguridad nacional y el lanzamiento de un presupuesto especial de defensa de ocho años, equivalente a unos 39.829 millones de dólares, que comenzará a ejecutarse gradualmente a partir de este año.

De izquierda a derecha: el
De izquierda a derecha: el caza J-15T, el avión de alerta temprana KJ-600 y el caza furtivo J-35, en la cubierta de vuelo del tercer portaaviones de propulsión convencional de China, el Fujian (Li Tang/Xinhua vía AP)

En el plano económico, el político y médico taiwanés destacó el crecimiento más alto en quince años, con una tasa estimada del 7,37%, nuevos récords en el mercado bursátil, y una tasa media de desempleo del 3%, la más baja en 25 años.

También mencionó el aumento sostenido del salario mínimo y mejoras salariales para militares, funcionarios y docentes.

El mandatario repasó otros avances, como el lanzamiento del satélite Formosat-8, la apertura de nuevas infraestructuras en el aeropuerto internacional de Taoyuan, la entrega de patrulleras de guardacostas y el progreso del puente de Tamsui. En salud, resaltó la creación de un fondo para nuevos tratamientos oncológicos y el cumplimiento anticipado de la meta de la OMS para la eliminación de la hepatitis C.

De cara a 2026, Ching-te identificó como prioridades reforzar la seguridad, avanzar hacia una economía más inteligente, promover un desarrollo equilibrado y fortalecer la unidad democrática.

Por otra parte, criticó los bloqueos legislativos y defendió la importancia de respetar la Constitución y los derechos fundamentales, al tiempo que agradeció el respaldo internacional recibido por Taiwán, incluyendo apoyo de Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea y recientes ventas de armamento estadounidenses.

En el mensaje de fin de año, concluyó apelando a la unidad y al esfuerzo colectivo, asegurando que su gobierno seguirá trabajando para proteger el sistema democrático y el modo de vida en Taiwán.

El presidente de Taiwán, Lai
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, posa para una foto después de inspeccionar a los reservistas que operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

En ese misma línea, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que “las provocaciones agresivas y militaristas del Partido Comunista Chino ponen en peligro la seguridad y estabilidad regional, y han sido condenadas por aliados democráticos de la comunidad internacional”.

Por su parte, en su mensaje de Año Nuevo, el líder chino Xi Jinping reiteró el llamado a la reunificación nacional. “Los compatriotas a ambos lados del Estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más fuertes que el agua, y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable”, afirmó Xi en declaraciones transmitidas por la cadena estatal CCTV.

La cartera informó que en las últimas 24 horas se detectaron 77 aeronaves militares y 25 embarcaciones de la marina y la guardia costera chinas operando en torno a la isla. De ese total, 35 aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaTaiwánrégimen chinoChinaejercicios militares

Últimas Noticias

Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo

Las celebraciones por el comienzo de 2026 llenaron de fuegos artificiales, drones y proyecciones en los cielos oscuros de la madrugada de este primero de enero

Las mejores fotos y videos

Francia buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años desde 2026

La nueva iniciativa legislativa respaldada por el presidente Emmanuel Macron intentará restringir la accesibilidad de jóvenes a diversas plataformas. El Parlamento francés lo debatirá este mes

Francia buscará prohibir el acceso

Tensión en Yemen: los separatistas ratificaron que buscarán la independencia tras sus victorias en el campo de batalla

La consolidación territorial del Consejo de Transición del Sur eleva la presión sobre el frágil equilibrio político y militar en un país marcado por una década de conflicto armado y rivalidades regionales

Tensión en Yemen: los separatistas

Protestas en Bolivia contra la quita de subsidios a los combustibles: los manifestantes rechazan el llamado al diálogo del Gobierno

Los sindicatos encabezados por la Central Obrera Boliviana marcharon nuevamente en La Paz exigiendo la anulación del decreto 5503, que elevó los precios de la gasolina y el diésel tras eliminar el subsidio estatal

Protestas en Bolivia contra la

Crisis en Irán: en el cuarto día de protestas, manifestantes intentaron ingresar a un edificio gubernamental

Un grupo de personas destruyó parte de la oficina del gobernador provincial en Fasa, mientras las protestas económicas se intensifican y las fuerzas de seguridad responden con gases lacrimógenos

Crisis en Irán: en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Gobierno fija precio de acciones en Coltel y activa plan para vender su participación en Movistar

Aumentan los menores lesionados por pólvora en fin de año: autoridades advierten alza frente a 2024

Resultados Baloto y Revancha 31 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán alertó sobre los ejercicios

Taiwán alertó sobre los ejercicios militares del régimen chino y afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla

El dictador Kim Jong-un destacó la “alianza invencible” entre el régimen norcoreano y Rusia en medio de la guerra con Ucrania

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Los aeropuertos españoles operarán 4.901 vuelos en Año Nuevo, un 7,5% más que un año antes

Cocina de resaca saludable y "comfort food" consciente para empezar el año

ENTRETENIMIENTO

Los hijos de Sean ‘Diddy’

Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs narrarán su versión del juicio en una nueva serie documental

Estos son los 15 músicos mejor pagados de 2025

Estas son las estrellas que murieron en 2025: desde Ozzy Osbourne hasta Rob Reiner

Yoko Ono, la única que dijo “no” a componer con John Lennon, según su hijo Sean

Jennifer Lopez respondió a las críticas por su imagen: “¡Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!”