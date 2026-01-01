Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, advirtió este jueves sobre el aumento de la presión ejercida por el régimen chino sobre la isla y convocó a reforzar la defensa y la resiliencia democrática en su mensaje de Año Nuevo, donde apeló a la unidad interna frente a un entorno regional cada vez más tenso.

En su discurso, difundido por la Oficina Presidencial, el mandatario describió un contexto internacional marcado por turbulencias, cambios en el orden económico y comercial global, y un aumento de los conflictos.

A su vez, señaló especialmente el avance de las “ambiciones expansionistas” del líder chino Xi Jinping. Ching-te recordó los recientes ejercicios militares de gran escala que Beijing realizó en torno a Taiwán, territorio que China reclama como propio.

El presidente taiwanés subrayó que la comunidad internacional observa la determinación de la sociedad taiwanesa para defenderse y reiteró su compromiso de “defender firmemente la soberanía nacional” y fortalecer la capacidad de disuasión de la isla. Consideró que una defensa nacional sólida es fundamental y pidió a todos los partidos colaborar en la aprobación del presupuesto de defensa.

Ching-te mencionó la implementación de 17 estrategias de seguridad contra la infiltración, la reforma de leyes vinculadas a la seguridad nacional y el lanzamiento de un presupuesto especial de defensa de ocho años, equivalente a unos 39.829 millones de dólares, que comenzará a ejecutarse gradualmente a partir de este año.

De izquierda a derecha: el caza J-15T, el avión de alerta temprana KJ-600 y el caza furtivo J-35, en la cubierta de vuelo del tercer portaaviones de propulsión convencional de China, el Fujian (Li Tang/Xinhua vía AP)

En el plano económico, el político y médico taiwanés destacó el crecimiento más alto en quince años, con una tasa estimada del 7,37%, nuevos récords en el mercado bursátil, y una tasa media de desempleo del 3%, la más baja en 25 años.

También mencionó el aumento sostenido del salario mínimo y mejoras salariales para militares, funcionarios y docentes.

El mandatario repasó otros avances, como el lanzamiento del satélite Formosat-8, la apertura de nuevas infraestructuras en el aeropuerto internacional de Taoyuan, la entrega de patrulleras de guardacostas y el progreso del puente de Tamsui. En salud, resaltó la creación de un fondo para nuevos tratamientos oncológicos y el cumplimiento anticipado de la meta de la OMS para la eliminación de la hepatitis C.

De cara a 2026, Ching-te identificó como prioridades reforzar la seguridad, avanzar hacia una economía más inteligente, promover un desarrollo equilibrado y fortalecer la unidad democrática.

Por otra parte, criticó los bloqueos legislativos y defendió la importancia de respetar la Constitución y los derechos fundamentales, al tiempo que agradeció el respaldo internacional recibido por Taiwán, incluyendo apoyo de Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, la Unión Europea y recientes ventas de armamento estadounidenses.

En el mensaje de fin de año, concluyó apelando a la unidad y al esfuerzo colectivo, asegurando que su gobierno seguirá trabajando para proteger el sistema democrático y el modo de vida en Taiwán.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, posa para una foto después de inspeccionar a los reservistas que operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

En ese misma línea, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que “las provocaciones agresivas y militaristas del Partido Comunista Chino ponen en peligro la seguridad y estabilidad regional, y han sido condenadas por aliados democráticos de la comunidad internacional”.

Por su parte, en su mensaje de Año Nuevo, el líder chino Xi Jinping reiteró el llamado a la reunificación nacional. “Los compatriotas a ambos lados del Estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más fuertes que el agua, y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable”, afirmó Xi en declaraciones transmitidas por la cadena estatal CCTV.

La cartera informó que en las últimas 24 horas se detectaron 77 aeronaves militares y 25 embarcaciones de la marina y la guardia costera chinas operando en torno a la isla. De ese total, 35 aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán.

(Con información de EFE)