En su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un reafirmó su alianza con Putin y elogió a las tropas norcoreanas que combaten “en tierra extranjera”

Destacó la “amistad y la alianza inquebrantable” entre Pyongyang y Moscú, al tiempo que subrayó la lealtad de las fuerzas de su país e insinuó futuros logros significativos

El líder de Corea del
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, saluda a simpatizantes en una ceremonia en el estadio Primero de Mayo de Pionyang (EFE/KCNA)

Kim Jong-un transmitió un mensaje público por el Año Nuevo, en el que felicitó a más de 10.000 tropas norcoreanas desplegadas “en tierra extranjera”, una expresión ampliamente interpretada como una referencia a la participación de Corea del Norte en la guerra en Ucrania junto a Rusia.

De acuerdo con la agencia oficial KCNA, el líder reafirmó la “amistad y la alianza inquebrantable” entre Pyongyang y Moscú, subrayando la lealtad de las fuerzas norcoreanas e insinuando futuros logros significativos en escenarios internacionales.

Durante la ceremonia celebrada en el estadio Primero de Mayo de Pyongyang, Kim Jong-un expresó: “Echo aún más de menos a quienes, en estos momentos, luchan valientemente en los campos de batalla de tierras extranjeras, fieles a las órdenes de su patria”, según citó la KCNA.

Aunque el mandatario evitó mencionar directamente a Ucrania, anticipó “notables hazañas” de las tropas norcoreanas en operaciones fuera del país, en un contexto de crecientes tensiones globales.

Kim Jong-un transmitió un mensaje
Kim Jong-un transmitió un mensaje público por el Año Nuevo (EFE/EPA/KCNA)

Despliegue militar norcoreano y alianza con Rusia

El envío masivo de soldados norcoreanos, que incluiría más de 10.000 efectivos, entre ellos zapadores y técnicos militares, responde a la reciente consolidación de la cooperación militar con Rusia, conforme a fuentes surcoreanas y occidentales.

El despliegue se enmarca dentro del Acuerdo de Asociación Estratégica integral firmado en junio de 2024 por Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin.

Según KCNA, este acuerdo establece un compromiso de defensa mutua ante eventuales agresiones, elevando la relación bilateral a un nuevo nivel y justificando institucionalmente el apoyo de Pyongyang a la estrategia militar rusa.

La presencia de fuerzas norcoreanas en territorio ruso y ucraniano ha sido destacada por analistas surcoreanos como un hecho sin precedentes, y se interpreta como un paso clave en el refuerzo de la colaboración militar entre ambos países.

Kim Jong-un felicitó a las
Kim Jong-un felicitó a las tropas del país que combaten "en tierra extranjera" en un mensaje de Año Nuevo (EFE/KCNA)

Perspectiva interna y panorama regional

En el ámbito doméstico, el discurso de Año Nuevo de Kim Jong-un estuvo acompañado de exhortaciones al patriotismo, en vísperas del 9º Congreso del Partido, que podría celebrarse entre enero y febrero, según inteligencia surcoreana y medios locales.

Se prevé que en ese foro se definan la estrategia militar, diplomática y económica de Corea del Norte para los próximos cinco años.

El renovado alineamiento entre Corea del Norte y Rusia ha modificado el escenario de seguridad en la península coreana. Pyongyang mantiene su negativa al diálogo con Corea del Sur, a pesar de la actitud conciliadora del gobierno de Lee Jae-myung.

Además, existe expectativa sobre una posible declaración oficial que clasifique a Seúl como “Estado hostil”, según medios surcoreanos.

Por otra parte, el Norte ha ignorado la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para una cumbre bilateral a finales de octubre, aunque en determinados momentos ha suavizado su retórica hacia Estados Unidos.

