Japón advirtió que los ejercicios militares del régimen chino contra Taiwán aumentan las tensiones en la región

La administración de Tokio subrayó la importancia de resolver eventuales disputas por la vía pacífica, tras registrarse maniobras chinas con aviones y buques en las inmediaciones a la isla

El Gobierno de Japón expresó el miércoles su preocupación por los ejercicios militares del régimen chino en torno a Taiwán, señalando que estas acciones “aumentan las tensiones” en el estrecho.

“Los recientes ejercicios militares realizados por el ejército chino alrededor de Taiwán constituyen acciones que aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán, y el Gobierno de Japón ha transmitido sus preocupaciones a la parte china”, declaró Toshihiro Kitamura, secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.

El funcionario nipón subrayó que la posición de Japón es que la cuestión de Taiwán debe resolverse pacíficamente mediante el diálogo. “La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son importantes para la comunidad internacional en su conjunto. Seguiremos de cerca los acontecimientos relacionados”, añadió.

Los ejercicios militares chinos de esta semana incluyeron la participación de decenas de aviones de combate y buques de guerra en maniobras con fuego real, que simularon un bloqueo de los principales puertos de Taiwán y ataques a objetivos marítimos. Beijing reclama a Taiwán como parte de su territorio y descartó el uso de la fuerza para tomar el control de la isla.

Equipo militar de las fuerzas
Equipo militar de las fuerzas terrestres participa en ejercicios de fuego real de largo alcance en aguas al sur de Taiwán, desde una ubicación no revelada de un video publicado por el Comando del Teatro de Operaciones Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China el 30 de diciembre de 2025 (REUTERS)

Las relaciones entre Japón y China fueron deteriorándose en las últimas semanas, luego de que la primera ministra Sanae Takaichi sugiriera en noviembre que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán.

Por su parte, la guardia costera de Taiwán informó este miércoles que los buques de guerra y barcos guardacostas chinos comenzaron a retirarse de las aguas que rodean la isla, lo que indica que los ejercicios militares de Beijing parecen haber concluido.

“Los buques de guerra y los barcos de la guardia costera se están retirando, pero algunos aún permanecen fuera de la línea de 24 millas náuticas”, declaró a AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la guardia costera taiwanesa, quien señaló que “los ejercicios deberían haber terminado”.

En cuanto a la repercusión internacional por el aumento de la tensión en la región, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia condenó este miércoles las maniobras “desestabilizadores” que China realizó esta semana en torno al país gobernado por taiwanés Lai Ching-te. El funcionario remarcó que estos ejercicios generaron preocupación en los contactos bilaterales entre su gobierno y Beijing.

Equipo militar de las fuerzas
Equipo militar de las fuerzas terrestres participa en ejercicios de fuego real de largo alcance (REUTERS)

“Australia se opone firmemente a cualquier acción que aumente el riesgo de accidente, error de cálculo o escalada”, indicó el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio en un comunicado. La cancillería australiana subrayó que las diferencias deben abordarse mediante el diálogo y no a través del uso de la fuerza o la coerción, advirtiendo que los ejercicios “corren el riesgo de inflamar las tensiones regionales”.

El Gobierno alemán fue uno de los primeros en manifestar preocupación por las maniobras militares chinas en torno a Taiwán este martes. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Berlín instó a la moderación y al diálogo, e indicó que “estos ejercicios aumentan las tensiones y afectan a la estabilidad en el estrecho de Taiwán”. En ese sentido, resaltó la importancia de ese corredor marítimo para la seguridad y la prosperidad a nivel regional e internacional.

A su vez, la Unión Europea advirtió que los ejercicios chinos “ponen en peligro la paz y estabilidad internacionales”. La portavoz de la diplomacia comunitaria, Anitta Hipper, enfatizó que “la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y prosperidad regional y global”. La UE reiteró su llamado a evitar acciones que puedan agravar las tensiones y subrayó que las diferencias deben resolverse a través del diálogo.

(Con información de EFE y AFP)

