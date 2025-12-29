El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda a su par ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. El Kremlin anunció que ambos líderes hablarán "muy pronto" nuevamente por teléfono (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Kremlin afirmó el lunes que coincide con el presidente estadounidense Donald Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en su fase final, mientras el portavoz presidencial ruso indicó que Vladímir Putin conversará “muy pronto” nuevamente por teléfono con su homólogo estadounidense.

Tras reunirse el domingo en Florida con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, Trump afirmó que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Preguntado por periodistas sobre si está de acuerdo con estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: “Por supuesto”.

La declaración del Kremlin llegó después de que Zelensky y Trump mantuvieran una reunión de más de tres horas en Mar-a-Lago, donde ambos proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y admitieron que aún quedan “cuestiones espinosas” por resolver.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski mira al presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada para una reunión en Mar-a-Lago, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Ambos líderes mantuvieron un encuentro de más de tres horas donde avanzaron en un plan de paz de 20 puntos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Peskov indicó que Putin y Trump acordaron volver a llamarse tras la reunión del mandatario estadounidense con Zelensky. “Muy pronto”, respondió el portavoz durante su rueda de prensa diaria cuando se le preguntó cuándo tendrá lugar la nueva conversación telefónica entre ambos líderes.

Sin embargo, el portavoz rechazó que en este momento esté sobre la mesa una posible conversación telefónica entre Zelensky y Putin. Tampoco se ha planteado nada acerca de un posible alto el fuego durante el periodo festivo, concretamente en las navidades ortodoxas del 7 de enero.

Antes de su reunión con Zelensky, Trump conversó telefónicamente con Putin, quien “accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo”, según el Kremlin. Uno se encargaría de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos.

Moscú se negó a hacer comentarios específicos acerca de la reunión en Florida hasta recibir información sobre ella por parte de Washington. “No sabemos cómo transcurrió la reunión, por eso no podemos valorarla. El presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos acordaron volver a llamarse. Y entonces recibiremos esa información”, dijo Peskov.

Zelensky: “Los territorios y la planta de Zaporizhzhia, por resolver”

Por su parte, Zelensky afirmó el lunes que está listo para reunirse con Putin para abordar la paz. “Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, declaró el presidente ucraniano tras el encuentro con Trump.

Sin embargo, Zelensky señaló que Moscú debe ser coherente entre lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania. “Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, comentó.

El mandatario ucraniano dijo que le parecía “un poco extraño” que Putin dijera a Trump que “quiere acabar la guerra”, pero por otro lado “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra”. “Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles”, agregó.

Un militar ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la Planta Nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, región de Zaporizhzhia, el 15 de junio de 2023. El futuro de esta planta ocupada por Rusia es una de las dos cuestiones pendientes en el plan de paz (REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Zelensky también reveló el lunes que las cuestiones territoriales y el futuro de la planta nuclear de Zaporizhzhia ocupada por Rusia son las últimas partes sin resolver de las conversaciones para poner fin a la guerra. “Quedan dos preguntas: la central nuclear de Zaporizhzhia —cómo funcionará— y la cuestión de los territorios”, dijo a periodistas. “Por eso dije que este plan de 20 puntos está listo en un 90 por ciento”.

El presidente ucraniano también consideró que la presencia de tropas extranjeras en Ucrania es una parte necesaria de las garantías de seguridad para Kiev como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. “Creo que la presencia de tropas internacionales es una garantía de seguridad real”, afirmó.

Zelensky y Trump anunciaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz “en las próximas semanas”, aunque no especificaron fechas ni lugares para las reuniones.