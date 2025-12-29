Mundo

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

El portavoz de Putin coincidió con el presidente de EEUU en que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz, mientras Zelensky señaló que quedan por resolver cuestiones territoriales y el futuro de la planta nuclear de Zaporizhzhia

Guardar
El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda a su par ruso, Vladímir Putin, en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. El Kremlin anunció que ambos líderes hablarán "muy pronto" nuevamente por teléfono (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Kremlin afirmó el lunes que coincide con el presidente estadounidense Donald Trump en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en su fase final, mientras el portavoz presidencial ruso indicó que Vladímir Putin conversará “muy pronto” nuevamente por teléfono con su homólogo estadounidense.

Tras reunirse el domingo en Florida con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky, Trump afirmó que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Preguntado por periodistas sobre si está de acuerdo con estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: “Por supuesto”.

La declaración del Kremlin llegó después de que Zelensky y Trump mantuvieran una reunión de más de tres horas en Mar-a-Lago, donde ambos proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y admitieron que aún quedan “cuestiones espinosas” por resolver.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski mira al presidente de EEUU, Donald Trump, a su llegada para una reunión en Mar-a-Lago, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Ambos líderes mantuvieron un encuentro de más de tres horas donde avanzaron en un plan de paz de 20 puntos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Peskov indicó que Putin y Trump acordaron volver a llamarse tras la reunión del mandatario estadounidense con Zelensky. “Muy pronto”, respondió el portavoz durante su rueda de prensa diaria cuando se le preguntó cuándo tendrá lugar la nueva conversación telefónica entre ambos líderes.

Sin embargo, el portavoz rechazó que en este momento esté sobre la mesa una posible conversación telefónica entre Zelensky y Putin. Tampoco se ha planteado nada acerca de un posible alto el fuego durante el periodo festivo, concretamente en las navidades ortodoxas del 7 de enero.

Antes de su reunión con Zelensky, Trump conversó telefónicamente con Putin, quien “accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo”, según el Kremlin. Uno se encargaría de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos.

Moscú se negó a hacer comentarios específicos acerca de la reunión en Florida hasta recibir información sobre ella por parte de Washington. “No sabemos cómo transcurrió la reunión, por eso no podemos valorarla. El presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos acordaron volver a llamarse. Y entonces recibiremos esa información”, dijo Peskov.

Zelensky: “Los territorios y la planta de Zaporizhzhia, por resolver”

infografia

Por su parte, Zelensky afirmó el lunes que está listo para reunirse con Putin para abordar la paz. “Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, declaró el presidente ucraniano tras el encuentro con Trump.

Sin embargo, Zelensky señaló que Moscú debe ser coherente entre lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania. “Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, comentó.

El mandatario ucraniano dijo que le parecía “un poco extraño” que Putin dijera a Trump que “quiere acabar la guerra”, pero por otro lado “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, que está preparado y que quiere continuar con la guerra”. “Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles”, agregó.

Un militar ruso monta guardia
Un militar ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la Planta Nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, región de Zaporizhzhia, el 15 de junio de 2023. El futuro de esta planta ocupada por Rusia es una de las dos cuestiones pendientes en el plan de paz (REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Zelensky también reveló el lunes que las cuestiones territoriales y el futuro de la planta nuclear de Zaporizhzhia ocupada por Rusia son las últimas partes sin resolver de las conversaciones para poner fin a la guerra. “Quedan dos preguntas: la central nuclear de Zaporizhzhia —cómo funcionará— y la cuestión de los territorios”, dijo a periodistas. “Por eso dije que este plan de 20 puntos está listo en un 90 por ciento”.

El presidente ucraniano también consideró que la presencia de tropas extranjeras en Ucrania es una parte necesaria de las garantías de seguridad para Kiev como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. “Creo que la presencia de tropas internacionales es una garantía de seguridad real”, afirmó.

Zelensky y Trump anunciaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz “en las próximas semanas”, aunque no especificaron fechas ni lugares para las reuniones.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaVladimir PutinDonald TrumpVolodimir ZelenskyUltimas noticias américa

Últimas Noticias

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar

Las declaraciones fueron realizadas ante la Asociación Nacional de Municipios Italianos, donde se enfatizó el impacto negativo de este tipo de juego en la vida cotidiana y el tejido social de numerosas comunidades en el país

León XIV advirtió sobre el

Un enfrentamiento entre la Policía turca y militantes del Estado Islámico dejó nueve muertos

Las autoridades informaron sobre la muerte de tres agentes y seis sospechosos luego de un operativo que buscaba desarticular una célula armada en la provincia de Yalova durante la madrugada del lunes

Un enfrentamiento entre la Policía

Nueva crisis de smog en Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del mundo

Los niveles de partículas peligrosas en el aire alcanzaron cifras que superan ampliamente los parámetros sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, según informes de organismos internacionales y autoridades indias

Nueva crisis de smog en

Aumenta la tensión en Asia: Taiwán respondió a los ejercicios militares chinos con el despliegue de sus fuerzas de defensa

Las autoridades de la isla anunciaron la movilización de recursos y la activación de un centro de respuesta rápida. Las recientes operaciones de Beijing representan el mayor número de incursiones en meses

Aumenta la tensión en Asia:

Cómo celebran Año Nuevo en distintos países y qué significan sus rituales

Las costumbres para recibir un nuevo ciclo varían, pero cada tradición refleja una combinación de esperanza, anhelos y valores

Cómo celebran Año Nuevo en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dani García, chef Michelin: “Si

Dani García, chef Michelin: “Si te toca encargarte de los aperitivos, haz estas piruletas de parmesano al horno”

Los nuevos vecinos de los príncipes de Gales, en pie de guerra por su llegada al Forest Lodge: “Estamos absolutamente destrozados”

Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Los antibióticos destruyen microorganismos”

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: MB y STC mantienen cerradas estaciones por intervención

Esta es la política de facturación en KLM: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia se unen

Cocaleros de Bolivia se unen a la Central Obrera en las protestas contra el Decreto 5503

Polonia advierte de que Occidente perderá la batalla en Ucrania si deja que Rusia marque la negociación

China pide a Somalilandia que "cese su colusión con fuerzas externas" tras el reconocimiento de Israel

Londres apunta a un "desafío significativo" para Rusia por los crímenes de veteranos que regresan del frente

El Comité de Apelación reduce a un partido la clausura parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán

ENTRETENIMIENTO

Kate Winslet reveló que sus

Kate Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas fueron con chicas: “Sin duda sentía curiosidad”

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos

5 artistas de rap que rompieron prejuicios y se convirtieron en actores

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa