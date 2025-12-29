Mundo

Qué tienen en común los asesinos seriales más temidos del mundo, según la psicología forénse

Un análisis reciente de GQ, con aportes de expertos en conducta criminal, revela los rasgos, traumas y patrones que comparten muchos homicidas en serie, y cómo ocultaron su violencia tras una apariencia de normalidad

Guardar
El comportamiento de los asesinos
El comportamiento de los asesinos seriales desafía a la psicología forense al combinar crímenes brutales con apariencias normales (AF/JP)

Comprender por qué algunos de los peores asesinos seriales del mundo cometen crímenes atroces mientras mantienen una apariencia de normalidad ante la sociedad continúa siendo un enigma para la psicología forense.

Este misterio ha generado interés tanto entre especialistas como en el público general, y ha impulsado el análisis de factores comunes detrás de estos casos. De acuerdo con un informe reciente publicado en GQ, aunque la psicología forense ha identificado ciertos elementos recurrentes, no es posible reducir este fenómeno a un único rasgo.

Trastornos de personalidad y antecedentes de trauma

Uno de los factores más frecuentes detectados en los asesinos seriales es la presencia de trastornos de personalidad, en particular aquellos con rasgos psicopáticos y antisociales, según detalla GQ.

Figuras como Jeffrey Dahmer y Ed Gein representan este perfil, caracterizado por manipulación, falta de empatía, incapacidad para sentir culpa y una visión instrumental del otro, percibido como un simple objeto. Es relevante precisar, como advierte el mismo medio, que la psicopatía no implica necesariamente violencia, aunque puede combinarse con impulsividad, sadismo o una intensa necesidad de control, lo que incrementa el riesgo de conductas homicidas.

Jeffrey Dahmer y Ed Gein
Jeffrey Dahmer y Ed Gein son ejemplos emblemáticos del perfil psicopático descrito en el análisis

Otro patrón habitual es la experiencia de traumas tempranos durante la infancia o adolescencia. Los expertos de GQ destacan que, si bien no es una constante, la mayoría de estos casos presenta antecedentes de abuso físico, sexual o emocional, abandono, padres ausentes o haber crecido en ambientes violentos.

Estas experiencias distorsionan el desarrollo emocional, generan ira profunda y facilitan la aparición de fantasías de poder y venganza, elementos que pueden evolucionar hacia comportamientos peligrosos a lo largo del tiempo.

Manifestaciones previas de violencia y ritualización

El informe también subraya que la conducta de estos individuos suele estar precedida por otras manifestaciones violentas antes del homicidio. En el caso de O.J. Simpson, citado por GQ, las denuncias previas por ataques de ira fueron señales tempranas. Conductas como la crueldad hacia animales, incendios provocados, voyeurismo, acoso o agresiones sexuales figuran en los historiales de muchos de estos criminales.

Según la psicología forense, tales acciones actúan como una especie de ensayo, permitiendo que el individuo normalice la transgresión de límites y rebaje su umbral moral, hasta considerar el asesinato un método para satisfacer deseos de dominio, humillación o gratificación emocional.

Denuncias de ataques de ira
Denuncias de ataques de ira y conductas violentas anticipan los crímenes de figuras como O.J. Simpson, citado por GQ (Reuters)

Un elemento adicional es la intensa vida interior de fantasía y ritualización. Los crímenes de los asesinos seriales raramente resultan impulsivos; suelen planificarse meticulosamente, con patrones repetitivos en la elección de víctimas y en la metodología.

Según el análisis recogido por GQ, para muchos de estos sujetos, el asesinato representa una vía para reafirmar su identidad y experimentar sensación de control absoluto, lo que conduce a la ejecución de acciones de manera sistemática y metódica.

Los expertos citados por GQ insisten en que la violencia extrema de los asesinos seriales surge de la interacción compleja entre predisposiciones individuales, influencias ambientales y procesos de aprendizaje distorsionado. Solo el estudio integral de estos factores permite aproximarse a una comprensión más profunda de este fenómeno, marcado por la normalidad aparente, la planificación sistemática y una visión deshumanizada del otro.

El papel de la psicología forense y la criminología

Comprender por qué algunos de los peores asesinos seriales del mundo cometen crímenes atroces mientras mantienen una apariencia de normalidad ante la sociedad continúa siendo un enigma para la psicología forense.

La psicología forense señala que
La psicología forense señala que muchos asesinos en serie muestran una apariencia de normalidad que oculta una vida interior perturbada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de GQ sostiene que disciplinas como la psicología forense, la psicología criminal y la criminología trabajan de forma integrada para trazar perfiles de criminales e investigar factores legales, psicológicos y sociales.

La psicología forense se dedica a estudiar la conducta de los delincuentes y sus motivaciones; la psicología criminal explora los orígenes y la formación de patrones delictivos, considerando variables sociales, biológicas y psicológicas; la criminología incorpora herramientas de la sociología, el derecho y la psiquiatría para aportar una perspectiva multidisciplinar.

Temas Relacionados

Asesinos serialesPsicología forenseTrastornos de personalidadJeffrey DahmerEd GeinCriminologíaAbuso infantilControlGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev

El mandatario francés declaró: “Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera”

Macron anunció una cumbre en

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, afirmó que el primer ministro abordará durante el encuentro la etapa del pacto que prevé que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada”, además de un nuevo esquema de gobernanza para el territorio palestino

Benjamin Netanyahu se reúne este

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Los comicios se desarrollaron en un contexto marcado por 10 meses de estancamiento político, luego de que Kurti no lograra conformar gobierno tras las elecciones de febrero, cuando su partido alcanzó 42% de los votos

Elecciones en Kosovo: el primer

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

“Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras un encuentro virtual con el presidente de Estados Unidos y el mandatario ucraniano

Líderes europeos aseguraron que “se

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

“En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y al uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos, Taiwán expresa su enérgica condena”, afirmó la portavoz de la Oficina Presidencial

Taiwán condenó las maniobras militares
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“¿Y tu hermano?”: usuarios tunden

“¿Y tu hermano?”: usuarios tunden en redes a José Ramón López Beltrán tras accidente en Tren Interoceánico

Calor extremo en el AMBA: cuándo la temperatura rozará los 40 grados

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 29 de diciembre al 2 de enero: Manuel desafía a Leocadia y Curro rompe con su padre

Prorrogaron hasta diciembre de 2026 el régimen de beneficios fiscales para pymes

Si odias las comedias navideñas y prefieres llorar, no te pierdas este drama de Netflix: una película basada en la muerte de la madre de Kate Winslet

INFOBAE AMÉRICA
Macron anunció una cumbre en

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev

Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del hundimiento del barco de los españoles desaparecidos

Hallado el cuerpo de una niña presuntamente víctima del naufragio del barco de los españoles desaparecidos en Indonesia

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

ENTRETENIMIENTO

5 artistas de rap que

5 artistas de rap que rompieron prejuicios y se convirtieron en actores

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa

Christian Pulisic rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney

Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebran su aniversario de bodas número 15

La hija de Kim Kardashian y Kanye West reapareció en Instagram en una foto navideña con Bianca Censori, actual pareja de su padre