Nueva crisis de smog en Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del mundo

Los niveles de partículas peligrosas en el aire alcanzaron cifras que superan ampliamente los parámetros sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, según informes de organismos internacionales y autoridades indias

Nueva Delhi amaneció este lunes completamente cubierta por una densa capa de bruma, formada por niebla atmosférica y smog tóxico, que redujo al mínimo la visibilidad en algunas zonas de la capital de la India y se extendió por todo el norte del país.

Algunos usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de la niebla que envolvía Nueva Delhi en las primeras horas del día, asegurando que esta mañana ha sido “la más nublada de la última temporada” en la capital india.

La bruma se ha ido disipando a lo largo de la mañana aunque continúa interrumpiendo la visión y causando lentitud en el tráfico en la ciudad.

La capital india registraba a
La capital india registraba a las 13:00 horas (7:30 GMT) un índice de calidad del aire de 398 puntos, muy perjudicial para la salud. EFE/EPA/HARISH TYAGI

En el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de la capital se han cancelado decenas de vuelos y algunos aviones han tenido que desviarse a aeropuertos cercanos.

El aeropuerto de Nueva Delhi informó a las 14:00 horas (8:30 GMT) que el tráfico aéreo ya se ha normalizado casi por completo.

Según el último monitoreo de la Junta Central de Control de Control de la Contaminación (CPCB), el organismo indio encargado de realizar mediciones sobre la contaminación ambiental, la capital india registraba a las 13:00 horas (7:30 GMT) un índice de calidad del aire de 398 puntos, muy perjudicial para la salud.

Un vehículo rocía agua para
Un vehículo rocía agua para frenar la contaminación del aire en Nueva Delhi, India. 17 diciembre 2025. REUTERS/Bhawika Chhabra

Por su parte, según la medidora de polución suiza IQAir, Nueva Delhi es este lunes la ciudad más contaminada del mundo.

Según la plataforma helvética, la concentración de partículas PM 2.5, las más dañinas para la salud, presentan una concentración de 255 microgramos por metro cúbico, 51 veces por encima de los niveles máximos de exposición a estos componentes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este episodio se produce tras unas semanas con niveles de contaminación extremos que obligaron a activar la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo del Gobierno contra la contaminación, que restringe los vehículos más contaminantes, suspende obras y fomenta el teletrabajo y la enseñanza híbrida, aunque a partir del miércoles pasado la calidad del aire mejoró y se redujo la alerta a fase III.

Gente camina por la mañana
Gente camina por la mañana en una mañana llena de smog en Nueva Delhi, India, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Piyush Nagpal)

Tanto los fenómenos de niebla atmosférica como el deterioro significativo de la calidad del aire son habituales en esta época del año en Nueva Delhi, cuando coinciden una serie de factores como la llegada del invierno y la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes en esta masiva ciudad de más de treinta millones de habitantes.

Las emisiones contaminantes de los vehículos, el polvo de la construcción, la pirotecnia utilizada en los meses más festivos del año en la India y el humo procedente de la quema de rastrojos de los cultivos en los estados vecinos a Nueva Delhi contribuyen al cóctel tóxico en la capital india.

(con información de EFE)

