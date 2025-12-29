Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev (AP)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una reunión de aliados de Ucrania en París, prevista para inicios de enero, con el objetivo de discutir y definir garantías de seguridad para Kiev en el marco de un eventual acuerdo de paz con Rusia, mientras Estados Unidos, Europa y el gobierno ucraniano intensifican contactos diplomáticos para destrabar el conflicto iniciado en febrero de 2022.

“Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a inicios de enero para concluir las contribuciones concretas de cada uno”, escribió Macron en la red social X tras dialogar con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, y con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario francés añadió: “Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera”.

El comunicado de Macron publicado en X

El anuncio de Macron se conoció luego del encuentro mantenido el domingo entre Zelensky y Trump en Mar-a-Lago, la residencia del líder estadounidense en Florida. Tras esa reunión, Trump aseguró que las negociaciones avanzaron de manera sustancial. “Nos estamos acercando mucho, tal vez muy cerca” de poner fin a la guerra, afirmó, aunque reconoció que persisten diferencias vinculadas al futuro de la región oriental del Donbás.

“Hay uno o dos temas espinosos en las conversaciones con Rusia y Ucrania”, señaló Trump al referirse al estatus del Donbás, uno de los principales focos de la disputa territorial. Pese a ello, expresó confianza en una salida negociada: “Creo que lo vamos a resolver”.

El presidente estadounidense adelantó además que buscará alternativas frente a la posición de Vladimir Putin: “Encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego”.

Trump indicó que el desenlace de las conversaciones podría conocerse en el corto plazo. Según sus palabras, el resultado de las actuales negociaciones podría definirse “en unas pocas semanas”.

También subrayó que el eventual acuerdo de paz contempla compromisos posteriores al cese de hostilidades. “Rusia también ayudará a la reconstrucción”, afirmó, al describir un esquema que involucra a Moscú en la etapa posterior al conflicto.

El anuncio de Macron se conoció luego del encuentro mantenido el domingo entre Zelensky y Trump en Mar-a-Lago, la residencia del líder estadounidense en Florida

Por su parte, Zelensky calificó el encuentro con Trump como “excelente” y confirmó avances en materia de seguridad. “Las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas”, sostuvo el mandatario ucraniano.

Ambos líderes anticiparon un nuevo encuentro en Washington el mes próximo, junto con representantes europeos, para continuar las negociaciones y buscar una salida definitiva a la guerra.

En paralelo a la reunión en Florida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que mantuvo una llamada de una hora con Trump, Zelensky y otros líderes europeos para evaluar el desarrollo de la jornada diplomática.

Von der Leyen destacó los avances y reiteró la disposición del bloque comunitario para acompañar el proceso. “Hubo buenos progresos. Europa está lista para seguir colaborando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar lo alcanzado”, declaró.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

La funcionaria europea remarcó que cualquier acuerdo deberá incluir compromisos claros desde el inicio. Según explicó, el elemento fundamental será garantizar “compromisos de seguridad sólidos desde el primer día”, una condición que la Unión Europea considera central para la estabilidad de Ucrania y de la región.

(Con información de AFP)