Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita

Solicitan que el gobierno de Australia impulse una revisión formal de las medidas adoptadas ante el aumento del antisemitismo y eventuales fallos de seguridad

La gente se encuentra cerca
La gente se encuentra cerca de flores depositadas como tributo en Bondi Beach para honrar a las víctimas de un tiroteo masivo que tuvo como objetivo una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el domingo, en Sídney, Australia, el 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone

Las familias de las víctimas de la reciente masacre en Sydney contra un festival judío publicaron una carta abierta el lunes pidiendo más acción federal para investigar el incremento del antisemitismo y las fallas de seguridad detrás del peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas.

Se acusa a dos hombres armados de haber matado a 15 personas y herido a otras 40 en un ataque a un festival de Janucá en la playa Bondi el 14 de diciembre.

En una carta abierta al primer ministro Anthony Albanese, 17 familias de los muertos y heridos pidieron una investigación federal conocida como comisión real para investigar el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023, y las consecuentes fallas de las agencias de seguridad.

Familias piden una investigación pública contundente

Las comisiones reales son la forma más contundente de investigación pública en Australia, y los testigos pueden ser encarcelados por retener evidencia deliberadamente.

“Necesitamos saber por qué se ignoraron señales de advertencia claras, cómo se permitió que el odio antisemita y el extremismo islámico crecieran peligrosamente sin control, y qué cambios deben hacerse para proteger a todos los australianos en el futuro”, decía la misiva.

Pero Albanese continuó resistiéndose a las exhortaciones de las familias, líderes judíos y legisladores de la oposición para establecer tal comisión real, diciendo que tomaría años proporcionar respuestas.

En su lugar, anunció los términos de una investigación a cargo del burócrata retirado Dennis Richardson, la cual examinaría posibles fallas en los procedimientos y leyes que derivaron en el tiroteo, que supuestamente fue inspirado por el grupo Estado Islámico. Esa investigación presentará su informe en abril del próximo año.

“Me duele el corazón pensar en las familias de las víctimas de la atrocidad terrorista en Bondi”, dijo Albanese a los periodistas. “Y les acompaño en este momento tan traumático”.

La enviada especial de Australia
La enviada especial de Australia para combatir el antisemitismo, Jillian Segal, junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, su esposa, Jodie Haydon, y el gobernador general de Australia, Sam Mostyn, durante la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en honor a las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

“Mi trabajo, como primer ministro de Australia, es actuar en favor de los intereses nacionales. Es en interés nacional que hagamos la revisión de Richardson sobre la seguridad nacional”, agregó.

Albanese dijo que las autoridades federales apoyarían una comisión real prometida por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, que tiene su sede en Sydney.

En su carta, las familias dicen que una investigación estatal no es suficiente.

“El aumento del antisemitismo en Australia va mucho más allá de la jurisdicción de un estado. Es una crisis nacional que exige una respuesta contundente”, manifestaron las familias.

La gente lleva el cuerpo
La gente lleva el cuerpo de Dan Elkayam, el judío francés de 27 años que emigró a Australia y murió durante un tiroteo en un evento de Hanukkah en Bondi Beach, Sídney, durante el funeral en Ashdod, Israel, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Shir Torem

Cancelan las celebraciones de Año Nuevo en la playa Bondi

En un momento en que la nación se duele por su peor tiroteo masivo desde que un solo hombre armado mató a 35 personas en el estado de Tasmania en 1996, las habituales celebraciones de Año Nuevo han sido canceladas en Bondi. Los boletos vendidos para un festival de música anual en esa playa serán reembolsados, señalaron los organizadores.

La seguridad se reforzará en la principal celebración de Sydney, con la presencia visible de policías fuertemente armados. Se prevé que más de un millón de personas se congreguen en el paseo marítimo para ver un espectáculo de fuegos artificiales centrado en el puente del Puerto de Sydney.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, indicó que examina con el gobierno federal la participación del ejército para reforzar la seguridad en Sydney.

Semanas después del ataque de Hamas a Israel se estableció la Operación Refugio, de la Policía de Nueva Gales del Sur, con el fin de reducir el comportamiento antisemita y antisocial, y otras actividades de delitos de odio en Sydney. La operación ha recibido recursos adicionales tras el ataque en Bondi.

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

“Este es el peor evento terrorista que ha afectado a nuestro estado y a nuestro país, y requiere una respuesta integral”, dijo Minns a los periodistas.

Uno de los presuntos agresores, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía en el lugar. Su hijo de 24 años, Naveed Akram, resultó herido y enfrenta decenas de cargos, incluidos 15 por asesinato.

Albanese ha intentado que el público se enfoque en los héroes de la tragedia, en lugar de en los perpetradores. La semana pasada anunció planes para otorgar un premio nacional al valor con el fin de reconocer a los civiles y socorristas que enfrentaron “lo peor del mal” durante el ataque.

El transeúnte herido tras desarmar a uno de los agresores es elogiado

Uno de los más elogiados fue el peatón Ahmed al Ahmed, un comerciante sirio-australiano de 43 años que enfrentó y desarmó a uno de los atacantes antes de resultar herido por perdigones de escopeta.

En esta imagen distribuida por
En esta imagen distribuida por la oficina del primer ministro de Australia, el primer ministro Anthony Albanese visita a Ahmed al Ahmed en el hospital St George de Sydney, el 16 de diciembre de 2025. (Oficina del primer ministro de Australia vía AP)

Más de 43.000 personas de diversas partes del mundo han donado más de 2,5 millones de dólares australianos (1,7 millones de dólares) a una campaña de recaudación de fondos creada para agradecerle su intervención.

Al Ahmed, quien fue dado de alta de un hospital de Sydney la semana pasada después de someterse a varias cirugías, declaró a la cadena estadounidense CBS News que su alma le había pedido salvar vidas.

“No quiero ver gente asesinada frente a mí, no quiero ver sangre, no quiero escuchar su arma, no quiero... ver gente gritando y suplicando, pidiendo ‘ayuda, ayuda’; y eso es lo que mi alma me pidió hacer”, le dijo Al Ahmed a la cadena.

“Yo sé que salvé muchas vidas: niños inocentes y mujeres... y hombres, y sé que salvé a muchos. Pero todavía siento pena por los perdidos”, agregó.

El artista callejero Jarrod Grech
El artista callejero Jarrod Grech posa para una foto junto a su pintura de Ahmed al Ahmed, un comerciante sirio-australiano de 43 años que desarmó a uno de los atacantes del tiroteo en Bondi Beach, Sídney, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Melbourne, Australia. (Rod McGuirk/Foto AP)

El artista callejero Jarrod Grech pintó la semana pasada una imagen de Al Ahmed en un callejón de Melbourne que ha atraído la atención de los medios. Al Ahmed es representado como un paciente hospitalario sobre un cartel que dice: “Azul verdadero”.

Ese coloquialismo australiano significa “muy genuino; muy leal; expresando valores australianos”, según el Centro Nacional de Diccionarios de Australia.

“Me gusta pintar momentos significativos, y ese fue sobre el espíritu australiano, así que azul verdadero”, dijo Grech a The Associated Press el domingo.

“Así que se trata del acto que él hizo y pensé que eso fue algo azul verdadero”, agregó Grech.

(con información de AP)

El Kremlin dijo que las negociaciones sobre Ucrania están en su fase final y anunció una nueva llamada entre Putin y Trump

El portavoz de Putin coincidió con el presidente de EEUU en que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz, mientras Zelensky señaló que quedan por resolver cuestiones territoriales y el futuro de la planta nuclear de Zaporizhzhia

El Kremlin dijo que las

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar

Las declaraciones fueron realizadas ante la Asociación Nacional de Municipios Italianos, donde se enfatizó el impacto negativo de este tipo de juego en la vida cotidiana y el tejido social de numerosas comunidades en el país

León XIV advirtió sobre el

Un enfrentamiento entre la Policía turca y militantes del Estado Islámico dejó nueve muertos

Las autoridades informaron sobre la muerte de tres agentes y seis sospechosos luego de un operativo que buscaba desarticular una célula armada en la provincia de Yalova durante la madrugada del lunes

Un enfrentamiento entre la Policía

Nueva crisis de smog en Nueva Delhi, la ciudad más contaminada del mundo

Los niveles de partículas peligrosas en el aire alcanzaron cifras que superan ampliamente los parámetros sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, según informes de organismos internacionales y autoridades indias

Nueva crisis de smog en

Aumenta la tensión en Asia: Taiwán respondió a los ejercicios militares chinos con el despliegue de sus fuerzas de defensa

Las autoridades de la isla anunciaron la movilización de recursos y la activación de un centro de respuesta rápida. Las recientes operaciones de Beijing representan el mayor número de incursiones en meses

Aumenta la tensión en Asia:
Alejandro Ocampo le contestó a

Alejandro Ocampo le contestó a Fico Gutiérrez por convocar a gremios a rechazar la Constituyente del Gobierno Petro: "Medellín tiene suficientes problemas"

La fortuna en dólares que reveló la billetera virtual del actor porno de La Matanza acusado de filmar una escena de sexo con una menor

Los equipos de rescate de Indonesia recuperan un cadáver de una mujer en la zona donde se busca al padre y sus tres hijos

Playa de Chorrillos prohibirá ingreso con alimentos y bebidas alcohólicas durante fiestas de Año nuevo

Un niño en Italia intenta vender sus dibujos y libros escolares para hacerle un regalo por Navidad a su hermana pequeña: una lección de amor y generosidad

Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias

Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias de Irán sobre sus misiles que preocupan a Israel

Yerai Martín Ramos, nuevo entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa hasta final de temporada

José Sacristán pone voz a la definición que Ramón Gaya hizo del Museo del Prado: "Es una especie de patria"

Hallan el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal

Unas 25.767 personas migrantes en 2025 accedieron al programa para contratar extranjeros en origen, un 25% más

Kate Winslet reveló que sus

Kate Winslet reveló que sus primeras experiencias íntimas fueron con chicas: "Sin duda sentía curiosidad"

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos

5 artistas de rap que rompieron prejuicios y se convirtieron en actores

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa