Mundo

Las bolsas europeas cerraron con máximos históricos

El índice paneuropeo STOXX 600 marcó 589,25 puntos tras avanzar un 0,09%, respaldado por el buen desempeño de empresas tecnológicas y de consumo, mientras que los sectores financiero y de defensa limitaron las ganancias del mercado

Guardar
Personas caminan por el vestíbulo
Personas caminan por el vestíbulo de la Bolsa de Londres, en Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Suzanne Plunkett

Las bolsas europeas abrieron la jornada del lunes con un nuevo récord, impulsadas por el avance de los valores tecnológicos y de consumo, mientras que el sector financiero y de defensa registró descensos, limitando las ganancias generales del mercado. El índice paneuropeo STOXX 600 alcanzó los 589,25 puntos tras una subida del 0,09%, consolidando su posición como referencia clave en los mercados bursátiles del continente.

En el contexto regional, los principales índices presentaron movimientos moderados. El CAC 40 de Francia, el DAX alemán y el IBEX español cerraron con leves alzas, mientras que el FTSE de Londres permaneció sin variaciones al final de la sesión. Entre los sectores con mejor desempeño, destacaron los valores tecnológicos, los relacionados con el comercio minorista y las empresas de alimentación y bebidas. Por otro lado, el sector de defensa y aeroespacial sufrió una caída cercana al 1%, en un contexto marcado por la atención de los inversores a las nuevas señales provenientes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Ucrania.

En cuanto al sector financiero, las pérdidas registradas durante la jornada contrastaron con su sólido desempeño a lo largo de 2025, periodo en el que ha acumulado un crecimiento cercano al 65% y se ha posicionado como uno de los más rentables del mercado europeo.

Con el cierre del año en el horizonte, el STOXX 600 avanza hacia su mejor resultado anual desde 2021, apoyado por la reducción de las tasas de interés, el compromiso de gasto fiscal adoptado por Alemania y la tendencia de los inversores a diversificar sus carteras, alejándose de las acciones tecnológicas estadounidenses de mayor valor.

El yen avanza por quinta vez en seis sesiones ante expectativas sobre tasas en Japón

Una bandera japonesa ondea sobre
Una bandera japonesa ondea sobre la sede del Banco de Japón en Tokio, Japón. REUTERS/Manami Yamada

El yen registró el lunes su quinta ganancia en seis sesiones, en un contexto de escasas operaciones de fin de año y mientras los mercados evaluaban el calendario de nuevas alzas de tasas de interés en Japón y la posibilidad de una intervención oficial. El fortalecimiento de la moneda nipona se produjo tras la divulgación de un resumen de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), en la que los responsables debatieron la necesidad de continuar con el ajuste de tasas, después de haber elevado el tipo de referencia a un máximo de 30 años, situándolo en 0,75% desde el 0,5%.

Las advertencias de intervención han sido un factor relevante en el comportamiento reciente del yen. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, declaró la semana pasada que Japón tiene margen para responder ante movimientos excesivos en el valor de su moneda. Según esas declaraciones recogidas por Bart Wakabayashi, de State Street, estos mensajes oficiales han contribuido a limitar las apuestas especulativas en dólares y yenes, aunque el escepticismo en torno a la divisa japonesa se refleja en otros pares cambiarios.

Desde Nueva York, Marc Chandler, de Bannockburn Capital Markets, explicó que “las condiciones para una intervención no se dan en este momento, y esas condiciones serían una acción de precios drástica o una alta volatilidad (...) desde que subieron las tasas, la volatilidad ha fluctuado ligeramente, pero no creo que se alcance el umbral”. Chandler añadió que el mercado ahora está enfocado en el próximo año y que los movimientos recientes corresponden a órdenes de último momento de bajo volumen, por lo que no representan una señal clara de tendencia, destacando que en los últimos días el mercado se ha mantenido en un proceso de consolidación.

A pesar del aumento de tasas del BoJ, el yen llegó a debilitarse hasta alcanzar un mínimo mensual de 157,77 unidades por dólar, lo que generó nuevas advertencias sobre una posible intervención. La última vez que Japón intervino en los mercados para sostener su moneda fue en julio de 2024, después de que el yen tocó un mínimo de 38 años de 161,96 por dólar.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

bolsasaccioneseuropayenjapón

Últimas Noticias

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

El anuncio de la organización terrorista se conoció horas antes de la reunión prevista en Washington entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se espera que aborden los próximos pasos para avanzar hacia la estabilidad en la Franja

El grupo terrorista Hamas ratificó

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

La comunicación telefónica se produjo horas después de que el presidente estadounidense y su par ucraniano acordaran seguir negociando sobre el Donbás y la garantía de un alto el fuego

Trump mantuvo una llamada “positiva”

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Los mercados petroleros reaccionaron con subidas superiores a un dólar en los precios, ante los temores de cortes de suministro derivados de la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones entre Rusia y Ucrania

La crisis en Yemen y

Las cotizaciones de granos y metales preciosos caen ante la incertidumbre global

El lunes, los mercados de granos y metales preciosos registraron fuertes descensos por la baja actividad comercial de fin de año y la inestabilidad provocada por los conflictos en Rusia, Ucrania y China, según operadores y analistas

Las cotizaciones de granos y

Por qué 2025 fue el mejor año de la historia para los multimillonarios

Un informe de Forbes describió cómo el mapa económico internacional experimentó una transformación importante gracias al crecimiento acelerado del patrimonio, la irrupción de tecnologías emergentes y la influencia política de los principales grandes patrimonios

Por qué 2025 fue el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es y dónde está

Cómo es y dónde está “Era Cretácica 2″, la nueva muestra de dinosaurios

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

Entre Ríos recibió un anticipo de $ 220 mil millones del Tesoro Nacional

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Gorros de crochet: el accesorio estrella que conquista el verano tanto en la playa como en la ciudad

INFOBAE AMÉRICA
De alimento maldito a base

De alimento maldito a base nutricional de las mesas en todo el mundo: la historia detrás de la revolución de la papa y el legado de Parmentier

Bolsonaro volvió al quirófano por una segunda cirugía para tratar un hipo crónico

Las italianas Prysmian y Fincantieri compran la firma de telecomunicaciones submarinas Xtera por 55 millones

Trump, sobre el ataque a una residencia de Putin: "No es el momento adecuado para hacer nada de eso"

Trump dice que EEUU destruyó una "instalación" vinculada presuntamente a la red de narcotráfico de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Anthony Hopkins celebró 50 años

Anthony Hopkins celebró 50 años de sobriedad: “La vida es mucho mejor”

“Stranger Things” recibió una ola de críticas tras la polémica revelación de Will en sus últimos episodios

Diego Luna reflexionó sobre la evolución del cine y la autenticidad del casting latino: “La esperanza la tengo gracias al público”

El regalo navideño de Kim Kardashian que enfureció a PETA

Russell Crowe habló sobre el desafío ético de encarnar a Göring en “Nuremberg”