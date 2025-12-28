Miles de estudiantes serbios impulsaron una campaña nacional para exigir elecciones anticipadas y desafiar al presidente Vucic

Ciudadanos firman una petición pidiendo elecciones parlamentarias anticipadas durante una campaña de protesta liderada por estudiantes, en Belgrado, Serbia, el 28 de diciembre de 2025 (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Miles de estudiantes universitarios en Serbia iniciaron el domingo una acción coordinada en todo el país para recabar firmas en favor de elecciones parlamentarias anticipadas, en un desafío directo al Gobierno del presidente Aleksandar Vucic. Aunque la iniciativa no tiene carácter de petición formal, los organizadores la conciben como una demostración de fuerza social y un termómetro del respaldo ciudadano a un cambio político.

Pese a las bajas temperaturas, los jóvenes instalaron cerca de 500 puestos en ciudades, pueblos y aldeas de Serbia. Allí invitaron a los transeúntes a firmar su demanda de un adelanto electoral, en una jornada que, según los propios estudiantes, buscó reforzar la presión sobre el Ejecutivo y medir el alcance real del descontento más allá de los grandes centros urbanos.

El movimiento estudiantil se ha convertido en el rostro más visible de una ola de protestas que sacude al país desde finales de 2024. Las movilizaciones estallaron tras el derrumbe de una marquesina de hormigón en la estación de trenes de Novi Sad, en el norte del país, un accidente que causó la muerte de 16 personas y que rápidamente fue interpretado como un símbolo del deterioro de los estándares de seguridad y de la corrupción endémica en la obra pública.

La tragedia de Novi Sad marcó un punto de inflexión. Amplios sectores de la sociedad responsabilizaron al sistema político por presuntas irregularidades en las obras de renovación de la estación, así como por la falta de controles efectivos. Hasta ahora, ninguna persona ha sido condenada por el colapso, lo que ha alimentado la percepción de impunidad y ha reforzado la narrativa de los manifestantes.

Vucic, que gobierna Serbia desde hace más de una década —primero como primer ministro y luego como presidente—, ha rechazado convocar elecciones inmediatas. No obstante, ha dejado entrever que un adelanto podría producirse en algún momento del próximo año. De no mediar cambios, las elecciones parlamentarias y presidenciales están previstas para 2027.

Durante la jornada de firmas, los estudiantes subrayaron que su iniciativa busca también reconstruir el vínculo con la ciudadanía. “Tenemos puestos que sirven para conectar con la gente”, afirmó Igor Dojnov, uno de los jóvenes que atendía un punto de recolección en el centro de Belgrado, en declaraciones difundidas por medios locales.

Las protestas lideradas por universitarios han representado el mayor desafío al poder de Vucic en sus 13 años al frente del país. En enero, el primer ministro serbio presentó su dimisión, un gesto interpretado por muchos analistas como una concesión limitada ante la presión de la calle. Posteriormente, el presidente endureció su respuesta frente a las movilizaciones, en una ofensiva que atrajo críticas de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Aunque las manifestaciones masivas han perdido intensidad en los últimos meses, el malestar social persiste. Encuestas y análisis de expertos locales apuntan a un descontento extendido con el rumbo político del país, marcado por la concentración de poder, el control de los medios y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre quienes acudieron a firmar se encontraba Milca Cankovic Kadijevic, vecina de Belgrado, quien explicó su respaldo a los estudiantes por una aspiración básica: “Tengo el deseo de vivir dignamente, yo, mis hijos y mis nietos”. Su testimonio resume una demanda que trasciende a la generación universitaria y conecta con preocupaciones económicas y sociales más amplias.

Crece la presión social sobre el presidente serbio Aleksandar Vucic (REUTERS/Marko Djurica)

En el plano internacional, Vucic mantiene un delicado equilibrio. Ha reiterado su compromiso formal de llevar a Serbia a la Unión Europea, pero al mismo tiempo conserva estrechos vínculos políticos y económicos con Rusia y China. Sus críticos lo acusan de debilitar las libertades democráticas y tolerar la expansión de la corrupción y del crimen organizado, señalamientos que el presidente rechaza de plano.

El jefe de Estado ha acusado a los manifestantes de intentar promover una “revolución de colores” supuestamente alentada desde Occidente, una expresión utilizada para describir protestas que, en distintos países del antiguo espacio soviético y de los Balcanes, derivaron en la caída de gobiernos. La acusación, sin embargo, no ha logrado frenar una movilización que, aunque más silenciosa que en sus inicios, sigue erosionando la base de legitimidad del poder en Serbia.