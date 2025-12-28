El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Un miembro de las fuerzas rusas monta guardia cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, el 15 de junio de 2023. El OIEA logró un alto el fuego local para reparar una línea eléctrica crucial que refuerza la seguridad nuclear. (REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo)

Las reparaciones de una línea eléctrica “crucial” comenzaron el sábado en los alrededores de la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia, tras un alto el fuego local logrado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), informó su director general, Rafael Grossi.

Un equipo del OIEA se encuentra sobre el terreno y supervisará los trabajos, cuya duración prevista es de “unos pocos días”, dentro de los esfuerzos para “prevenir el riesgo de un accidente nuclear durante el conflicto militar”, indicó el organismo en un mensaje en la red social X.

Crucial power line repairs begin near Ukraine‘s ZNPP following another IAEA-brokered local ceasefire, DG @rafaelmgrossi says. IAEA team is monitoring repairs expected to last a few days, as part of persistent efforts to prevent nuclear accident during military conflict.

DG… pic.twitter.com/HjYjR4KPo2 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 28, 2025

Grossi agradeció a “ambas partes” un acuerdo para una “ventana de silencio” destinado a permitir la restauración de la transmisión de electricidad entre la central térmica de Zaporizhzhia y la central nuclear, lo que, según el OIEA, refuerza la seguridad nuclear en la instalación.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, visita la central nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, el 4 de septiembre de 2024. Grossi agradeció a ambas partes el acuerdo para una "ventana de silencio" que permite restaurar la transmisión eléctrica entre la central térmica y la nuclear. (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant press service/Handout via REUTERS)

La central de Zaporizhzhia, la mayor central nuclear de Europa cuando estaba activa, está ocupada por Rusia desde marzo de 2022, apenas un mes después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Aunque mantiene sus seis reactores en parada fría y no produce electricidad, necesita un suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos.

En octubre, la planta recuperó el suministro eléctrico exterior tras un corte de un mes que obligó a activar generadores diésel para las labores de enfriamiento. Entonces, el OIEA también logró una pausa temporal de los combates cerca de la central para realizar reparaciones.

Vista de la central nuclear de Zaporizhzhia en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 16 de junio de 2023. La mayor central nuclear de Europa, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, necesita suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos. (REUTERS/Alina Smutko/Archivo)

El anuncio del OIEA se produce mientras continúan las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá este domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de su aprobación para una nueva propuesta destinada a finalizar el conflicto, que se prolonga por casi cuatro años.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú. El encuentro cara a cara en la residencia de Mar-a-Lago será el primer encuentro en persona entre ambos dirigentes desde octubre.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelensky dijo esperar que las conversaciones sean “muy constructivas” y señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, había mostrado sus cartas con el último ataque masivo contra la capital ucraniana. “Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz”, afirmó.

Añadiendo más presión en el terreno, Moscú anunció el sábado la captura de dos pueblos más en el este de Ucrania, Mirnograd y Guliaipole. Citado por la agencia Tass, Putin sostuvo que “los líderes del régimen de Kiev no tienen prisa para resolver este conflicto pacíficamente”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó a la agencia Tass la madrugada del domingo que “la Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz” y acusó al bloque de prepararse para la guerra con Rusia.

El último ataque ruso la noche del viernes, en el que 500 drones y 40 misiles golpearon Kiev y su infraestructura, dejó dos muertos y decenas de heridos. El domingo las autoridades lograron restablecer la electricidad y la calefacción a cientos de miles de residentes de la región de Kiev que se quedaron sin servicio tras los ataques en plena ola de frío.

Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama “presidente de la paz”. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba y el presidente ha expresado repetidamente su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.