Pamban Bridge, la historia del puente ferroviario que es una obra maestra de la ingeniería y lleva más de un siglo en pie

Esta estructura emblemática conecta, desde 1914, continente indio con la isla de Rameswaram, resistiendo tormentas, salinidad y el paso del tiempo gracias a su innovador diseño

El Pamban Bridge conecta desde
El Pamban Bridge conecta desde 1914 el continente indio con la isla de Rameswaram, superando desafíos climáticos y marítimos (foto: Wikipedia)

En el sur de la India, Pamban Bridge se alza como un símbolo de la ingeniería ferroviaria mundial, desafiando desde 1914 el embate constante del mar, la salinidad y los ciclones. Con más de 2 kilómetros de extensión y más de un siglo de historia, este puente no solo conecta tierras, sino también tiempos, tecnologías y culturas.

The Times of India resalta que su presencia majestuosa en Tamil Nadu lo ha convertido en una pieza fundamental para el desarrollo de la región y en un testimonio viviente de la durabilidad y el ingenio humano.

Un enlace vital entre continente e isla

Ubicado en el estado de Tamil Nadu, el Pamban Bridge une el continente indio con la Isla de Rameswaram, atravesando el estrecho de Pamban. Su longitud total es de 2.065 metros, lo que durante décadas le aseguró el título del puente marítimo más largo de la India, según detalla Indian Railways.

La obra comenzó en 1911 bajo la administración colonial británica, con el propósito de facilitar el acceso de peregrinos y comerciantes a la isla de Rameswaram, considerada un importante centro religioso dentro del hinduismo.

La inauguración oficial tuvo lugar en 1914 y, desde entonces, ha servido como arteria indispensable para la vida económica, social y espiritual de la región. National Geographic resalta que el recorrido en tren sobre este viaducto es, según quienes lo experimentan, uno de los trayectos más emocionantes del planeta: la sensación de deslizarse sobre el agua del océano Índico a escasos metros bajo los rieles es incomparable.

A lo largo de sus 100 años de servicio, el Pamban Bridge ha enfrentado desafíos extremos. El ambiente marino aporta constantes niveles de salinidad que aceleran la corrosión, y la zona está expuesta a frecuentes y fuertes vientos, además de la amenaza de ciclones severos.

A pesar de ello, el puente se ha mantenido operativo gracias a un programa continuo de mantenimiento y reparaciones, especialmente tras los embates de las peores tormentas.

El Pamban Bridge es vital
El Pamban Bridge es vital para la economía, la vida social y la espiritualidad de Tamil Nadu y la isla de Rameswaram (foto: Wikipedia)

La clave de su longevidad

La supervivencia del Pamban Bridge se explica por la combinación de un diseño visionario y materiales robustos. El proyecto original contempló las condiciones adversas a las que estaría sometido, incorporando características que permitieron su resistencia al paso del tiempo. Entre ellas, destaca el uso de acero específicamente tratado para soportar la alta salinidad y la implementación de técnicas constructivas pioneras en su época.

Uno de los elementos más notables es el tramo central levadizo del puente. Este mecanismo, conocido como Scherzer Rolling Lift Girder, permite que dos segmentos de la estructura se eleven de forma horizontal, rodando sobre un eje y facilitando así el paso de embarcaciones por el estrecho.

En ese sentido, cuando un barco requiere cruzar, el puente se divide simétricamente, brindando libre acceso al tráfico marítimo y mostrando una coreografía mecánica que sigue asombrando a ingenieros y visitantes.

Aunque en la actualidad el uso de esta sección móvil es menos frecuente debido a los cambios en el volumen de navegación, Indian Railways señaló que el sistema permanece operativo y funcional, representando una de las facetas técnicas más distintivas del Pamban Bridge.

Un viaje icónico y una experiencia inigualable

Con más de 2 kilómetros
Con más de 2 kilómetros de longitud, el Pamban Bridge fue durante décadas el puente marítimo más largo de la India (foto: Wikipedia)

El cruce ferroviario por el Pamban Bridge va mucho más allá de lo utilitario: se ha convertido en una experiencia turística y espiritual única. Quienes abordan el tren rumbo a Rameswaram atraviesan un paisaje inusual donde la vía parece flotar sobre las aguas azules, mientras la brisa marina y la resonancia del tren crean una atmósfera singular. Este viaje, de acuerdo con Lonely Planet, conecta a miles de peregrinos y viajeros con la historia viva de la infraestructura india.

La solidez del puente, incluso en las circunstancias más extremas, asombra por su capacidad de adaptación con el paso de las décadas. Hubo momentos críticos, especialmente durante tormentas y ciclones, en los que se requirieron reparaciones mayores para restaurar su funcionamiento. Pero el diseño original, robusto y funcional, siempre logró prevalecer.

Más allá de su función primordial y de su relevancia para la red de transporte indio, el Pamban Bridge es hoy también un emblema cultural y arquitectónico. Representa no solo la conexión física entre dos puntos geográficos, sino la unión entre tradición y progreso, entre las necesidades del pasado y las ambiciones del presente. Visitarlo, observar su estructura imponente y conocer su historia permite comprender la magnitud del desafío que enfrentaron sus constructores y el legado que dejaron para el futuro.

