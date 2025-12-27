Mundo

Donald Trump adelantó que él tendrá la última palabra sobre el acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense adelantó que su homólogo ucraniano no obtendrá un plan hasta que lo apruebe Estados Unidos. La fórmula actual de los 20 puntos presentados por Kiev incluyen garantías de seguridad y objetivos territoriales

Donald Trump adelantó que él
Donald Trump adelantó que él tendrá la última palabra sobre el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que el plan de paz de 20 puntos negociado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania solo avanzará si cuenta con su aprobación.

No tiene nada hasta que yo lo apruebe“, aclaró el mandatario estadounidense antes de la reunión de ambos líderes en territorio norteamericano y sumó: ”Así que veremos qué tiene”.

Tras una entrevista con el portal Politico, Trump habló en la antesala del encuentro está previsto entre Trump y Zelensky, el domingo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, durante las vacaciones navideñas, con el objetivo de analizar el nuevo plan de paz que Kiev y Washington preparan para detener la guerra.

El presidente estadounidense se mostró optimista respecto al encuentro. “Creo que le irá bien”, afirmó, y anticipó que el resultado podría ser favorable también para el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien espera mantener una conversación próximamente.

El jueves, Zelensky dialogó por teléfono con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, para intercambiar ideas sobre los formatos de negociación, las próximas reuniones y la hoja de ruta para las conversaciones de paz.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, ante el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025 (Associated Press/Mystyslav Chernov)

Según Zelensky, el plan de paz está completado en un 90% y contempla un acuerdo de no agresión con Rusia, así como garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las ofrecidas por la OTAN. Moscú, hasta el momento, rechazó la propuesta.

En materia territorial, Kiev plantea dos alternativas: congelar la línea actual del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania controla y que Rusia reivindica. Además, continúa la controversia sobre la gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo control ruso.

En paralelo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó que el plan de paz de 20 puntos presentado por Ucrania el miércoles pasado es “radicalmente diferente” al documento de 27 puntos que Moscú busca negociar con Estados Unidos desde principios de diciembre.

En declaraciones a la televisión estatal rusa, Riabkov señaló que el borrador difundido por el presidente ucraniano, incluye entre sus propuestas la retirada del ejército ucraniano del Donbás a cambio del repliegue de las tropas rusas en la región.

El viceministro ruso de Asuntos
El viceministro ruso de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov (REUTERS/Denis Balibouse)

Riabkov remarcó que cualquier acuerdo dependerá de la “voluntad política” de Ucrania y de sus aliados europeos, a quienes responsabilizó de no comprometerse con una salida pacífica al conflicto. El funcionario ruso advirtió que, sin una solución a los problemas que originaron la crisis, no será posible alcanzar un pacto definitivo, y sostuvo que la imposición de “plazos artificiales” dificulta el avance de las negociaciones.

“Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiera radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas”, declaró Riabkov.

Este mismo viernes, el Kremlin anunció que Rusia reanudó los contactos con Estados Unidos después de analizar la versión modificada del plan de paz presentada por Ucrania y sus aliados europeos. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, informó que, por encargo del presidente Vladímir Putin, se produjo un contacto entre representantes de la administración rusa y estadounidense.

En este escenario, Trump prevé recibir al presidente ucraniano este domingo en su residencia de Florida. Zelensky manifestó recientemente que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, en referencia a la posibilidad de avances concretos en las negociaciones de paz.

(Con información de EFE)

