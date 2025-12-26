Un hombre apuñaló a tres mujeres en el metro de París

Foto de archivo: agentes de policía en una estación de metro de París. REUTERS/Lucien Libert

Tres mujeres resultaron heridas este viernes tras una serie de apuñalamientos ocurridos en tres estaciones del metro de París, según informó el operador del metro (Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a la agencia de noticias AFP. Los hechos se registraron entre las 16:15 y las 16:45 en el centro de la capital francesa, específicamente en las estaciones Opéra, Arts-et-Métiers y République, todas pertenecientes a la línea 3, que conecta Bagnolet y Levallois-Perret.

De acuerdo con información confirmada a Le Parisien por RATP y diversas fuentes policiales, un hombre armado con un cuchillo atacó a tres mujeres en diferentes puntos del recorrido. Las víctimas recibieron atención inmediata por parte de los bomberos de París. Por el momento, no se ha precisado la gravedad de las heridas ni el estado de salud de las afectadas.

El atacante logró huir tras los hechos pero fue capturado tras una breve búsqueda.

En desarrollo