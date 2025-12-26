Mundo

Murió el jefe de protocolo de Kim Jong-un, uno de sus asesores clave

La trayectoria de Kim Chang-son en el entorno gubernamental incluyó la participación en cumbres históricas y la construcción de la imagen internacional del régimen norcoreano

Kim Chang-son era el jefe de protocolo y asesor de confianza del líder norcoreano Kim Jong-un

Kim Chang-son, jefe de protocolo y asesor de confianza del líder norcoreano Kim Jong-un, murió, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA este viernes.

La noticia tuvo repercusión nacional, ya que el propio Kim Jong-un expresó sus condolencias al enviar una ofrenda floral el jueves para el velatorio, gesto que refleja la cercanía y relevancia de Kim Chang-son dentro del círculo de poder de Corea del Norte.

KCNA no precisó la causa ni la fecha exacta del deceso.

De acuerdo con la agencia citada, el funcionario ejercía como jefe de Gabinete de facto de Kim Jong-un y mantuvo una larga trayectoria en cargos importantes tanto bajo el liderazgo del actual mandatario como durante el gobierno de Kim Jong-il, el padre del dirigente actual.

Según la agencia surcoreana Yonhap y el medio Korea Times, Kim Chang-son fue un colaborador frecuente de la familia gobernante y tuvo un rol fundamental en el funcionamiento del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK).

Donald Trump y Kim Jong-un
Donald Trump y Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam, el 28 de febrero de 2019 (REUTERS/Leah Millis)

Su figura cobró especial visibilidad en escenarios internacionales. Entre los años 2018 y 2019, en el periodo de máxima actividad diplomática de Kim Jong-un, Kim Chang-son estuvo a cargo del protocolo y la seguridad en las cumbres con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebradas en Singapur y Vietnam.

Además, participó en la organización de la cumbre intercoreana de abril de 2018, gestionando aspectos logísticos, de seguridad y de prensa para el encuentro entre Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in.

También formó parte de la delegación norcoreana que asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, encabezada por Kim Yo-jong, la hermana del mandatario.

El reconocimiento a su labor tras la muerte enfatizó la importancia de Kim Chang-son en la proyección internacional del régimen. KCNA destacó que el funcionario “contribuyó de manera distinguida a la defensa del prestigio” del partido, y Korea Times subrayó la “honestidad y sinceridad inquebrantables” que caracterizaron su vida profesional.

El régimen norcoreano resaltó, mediante valoraciones oficiales, que el trabajo y la integridad de Kim Chang-son reforzaron la posición política de Corea del Norte y consolidaron el respeto hacia el país en el ámbito internacional.

