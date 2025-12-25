Zelensky denunció que Rusia utiliza datos de satélites chinos para golpear la infraestructura energética de Ucrania

Ucrania denunció una conexión entre las grabaciones de satélites chinos y los ataques rusos sobre infraestructura energética

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció el miércoles la conexión entre la filmación de territorio ucraniano por satélites chinos y el incremento de los ataques rusos sobre la infraestructura energética del país. En declaraciones recogidas por medios ucranianos, Zelensky alertó sobre “un aumento de la relación de Rusia con entidades en China que pueden proporcionar datos de Inteligencia espacial”. El mandatario ucraniano consideró que estos hechos permiten a Rusia prolongar el conflicto y restan seriedad a la diplomacia internacional.

Zelensky se reunió con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko, para abordar estos asuntos y analizar el apoyo que otros actores extranjeros prestan a Rusia en la guerra, mencionando el reciente despliegue de misiles rusos en territorio bielorruso. Según su par bielorruso, Alexander Lukashenko, se espera el despliegue de una decena de misiles ‘Oreshnik’ con capacidad nuclear, aunque no descartó la posibilidad de que este número aumente en el futuro. Zelensky calificó la proliferación de estas armas como una amenaza global y advirtió que sienta un precedente peligroso.

El presidente ucraniano aseguró que los servicios de inteligencia han recopilado más información sobre la cooperación entre Rusia y actores extranjeros, y que estos datos serán compartidos con los socios internacionales de Ucrania para que sean considerados en futuras decisiones. Además, Zelensky ordenó a las autoridades ucranianas estar preparadas para responder ante cualquier contingencia derivada de la situación.

China ha sido un aliado cercano de Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

En relación con las sanciones internacionales, Zelensky afirmó que entregará a sus aliados información sobre los métodos que utiliza Rusia para sortear las restricciones económicas aplicadas a su industria energética. El objetivo es lograr que las próximas medidas de presión sean más efectivas y “no consiga obtener ingresos para la guerra gracias a estas manipulaciones”.

Por otro lado, Zelensky presentó de manera detallada los 20 puntos del plan de paz elaborado conjuntamente por Kiev y Washington, reiterando su disposición a alcanzar un compromiso territorial en la región del Donbás, una cuestión aún pendiente de resolución. Según el presidente, los emisarios de la Casa Blanca ya han trasladado el plan al enviado del Kremlin y se espera que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan en breve. Zelensky declaró: “No sé en qué formato tendrán la próxima conversación. Quizá con Vladímir Putin. Probablemente será mañana”.

El plan de paz contempla un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, supervisado por un mecanismo internacional de monitoreo y sustentado en garantías de seguridad, entre ellas un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes mediante los cuales Estados Unidos y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Estados Unidos se compromete en el plan de paz a ofrecer garantías equivalentes al Artículo 5 de la OTAN para la seguridad de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Respecto a las demandas territoriales, Zelensky reconoció que existen dos opciones principales: la primera consistiría en congelar la actual línea del frente; la segunda implicaría la creación de una o varias zonas económicas especiales en la parte de la región de Donetsk que Ucrania aún controla pero que Moscú reclama. Esta última opción solo se consideraría una vez que Kiev reciba garantías de seguridad suficientes.

De adoptarse esta decisión, se firmaría un acuerdo separado entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, que establecería el estatus de la zona económica especial y los pasos equivalentes para la retirada de fuerzas. Zelensky subrayó que la administración de la zona recaería en Ucrania, aunque sus tropas se retirasen, y que la seguridad estaría garantizada por fuerzas internacionales para evitar la entrada de personal militar ruso disfrazado de civiles. Además, cualquier retirada de tropas en Donetsk debería ser legitimada mediante un referendo.

El plan de paz no incluye menciones a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, una cuestión que, según Zelensky, solo pueden decidir los miembros de la Alianza Atlántica, que por el momento no contemplan admitir al país. El presidente señaló la posibilidad de que la OTAN y Rusia negocien por separado sobre su relación futura, aunque insistió en que Ucrania no renunciará a su aspiración de ingresar en la organización, aunque por ahora no sea viable.