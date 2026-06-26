Colombia

‘Lalis’ cuestionó a Andrés ‘Gury’ Rodríguez por pedir “bombardear” territorios donde ganó Iván Cepeda y anunció oposición en defensa de las víctimas

Laura Daniela Beltrán señaló como una de sus prioridades impulsar una reforma a la institución policial y garantizar el derecho a la movilización

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Este video es una declaración en la que Beltrán anuncia su rol de oposición, centrándose en la defensa de las víctimas, los derechos humanos y la protesta social - crédito Lalis

Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, representante electa a la Cámara por Bogotá, anunció que su trabajo legislativo estará orientado a la defensa de los derechos humanos y de la protesta social, y advirtió sobre el uso de la fuerza estatal al cuestionar una propuesta del concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez para “bombardear” territorios donde ganó Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 2026.

En un mensaje público, la congresista electa se presentó y definió el eje de su oposición desde el Congreso.

“Mi nombre es Laura Beltrán, me conocen como Lali y soy representante electa de la Cámara por Bogotá y quiero decirles algo con claridad. Desde esta curul vamos a defender a los pelados y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos”, sostuvo.

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“Es imposible que un país haya líderes políticos como el Gury aseverando que le propone al presidente electo Abelardo de la Espriella bombardear territorios, porque eso entonces quiere decir que habrá una legitimidad del uso desmedido de la fuerza por parte del Estado”, afirmó.

Laura Daniel Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis Smile
Laura Daniel Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis Smile - crédito @smilelalis/X

Beltrán señaló como una de sus prioridades impulsar una reforma a la institución policial y garantizar el derecho a la movilización. “Una de mis banderas más importantes es la reforma a la policía y proteger a la gente que tiene derecho a movilizarse en este país”, dijo.

La representante electa también vinculó esa agenda a reclamos sobre presuntos abusos y a la protección de jóvenes y familias. “Y eso no le puede costar a los pelados ni los ojos, ni la vida, ni a las mamás sus hijos, que dejan de aparecer solo por pensar diferente”, agregó.

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Al cerrar, Beltrán insistió en que su labor legislativa estará enfocada en la población joven. “Así que esta curul está puesta absolutamente para los jóvenes de este país”.

‘Lalis’ denunció amenazas de muerte

La representante electa Laura Daniela Beltrán Palomares presentó una denuncia por amenaza de muerte a solo nueve días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

crédito @smilelalis/X
crédito @smilelalis/X

La congresista electa del Pacto Histórico compartió un comunicado oficial en el que relató lo ocurrido y rechazó los hechos con contundencia. “Ayer recibí una amenaza de muerte. Ya presenté la denuncia ante la Fiscalía y espero que las investigaciones avancen con celeridad”, informó la también activista, que respaldaba la candidatura del exsenador Iván Cepeda.

El equipo de trabajo de la creadora de contenido detalló que la amenaza se realizó por vía telefónica la mañana del jueves 11 de junio. La nota precisó que “esta no es la primera vez” que la congresista recibe intimidaciones.

En el documento difundido por Beltrán Palomares se destacó que tanto su vida como la de su equipo han estado en riesgo en varias ocasiones previas. “En reiteradas ocasiones ha sido víctima de este tipo de actos intimidatorios”, señaló el comunicado, subrayando la gravedad del contexto durante la recta final de la campaña electoral.

crédito @smilelalis/X
crédito @smilelalis/X

La representante electa rechazó “cualquier forma de violencia política” y llamó a desescalar los discursos de odio, advirtiendo que estas expresiones ponen en peligro la vida y la tranquilidad de quienes piensan distinto. “Las diferencias políticas nunca pueden convertirse en amenazas o violencia. Seguiré defendiendo mis convicciones y trabajando por Bogotá y por la vida”, enfatizó en su publicación.

En las puertas de la definición presidencial, la denuncia de “Lalis” puso en relieve la tensión y el clima de hostilidad que atraviesa el debate público. La receptora de la amenaza ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía, y espera avances rápidos en la investigación.

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