Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuvo este jueves conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para avanzar en un posible alto el fuego con Rusia.

El encuentro se centró en la revisión de una nueva versión del plan de paz negociado entre Kiev y Washington, que busca congelar las líneas actuales del frente y establecer garantías de seguridad para Ucrania.

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos”, resumió Zelensky en un mensaje dirigido a la población.

El mandatario ucraniano explicó que la conversación se extendió por casi una hora y anticipó que el jefe del equipo negociador de Kiev, Rustem Umérov, continuará el diálogo con los representantes de la Casa Blanca.

El presidente señaló que las próximas semanas serán cruciales para definir los pasos a seguir y reconoció que persisten cuestiones delicadas en la agenda.

“Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas”, subrayó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, reaccionan durante una sesión de fotos familiares en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025 (REUTERS/Lisi Niesner/Archivo)

El líder ucraniano agradeció públicamente a Witkoff y Kushner por su “posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables”.

Además, les pidió que transmitieran sus felicitaciones navideñas al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su familia.

Zelensky destacó el apoyo de Washington y la importancia de que la comunidad internacional mantenga la presión sobre Moscú. “Gracias, Estados Unidos. Y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para garantizar que entiende al cien por cien que prolongar la guerra tendrá consecuencias serias para ella, para Rusia”, afirmó.

El plan de paz presentado por Ucrania y coordinado con Estados Unidos incluye veinte puntos, entre ellos garantías de seguridad y mecanismos de respuesta conjunta en caso de agresión.

El documento fue remitido a Moscú y, según el gobierno ucraniano, se encuentra bajo revisión del Kremlin. Sin embargo, hasta ahora el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha emitido una respuesta oficial. El portavoz ruso, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú está preparando su posición y evitó comentar los detalles.

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania (REUTERS)

La nueva versión del plan, revelada esta semana por Zelensky, busca congelar el frente en las líneas actuales de combate, pero no ofrece una solución inmediata para los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% del territorio ucraniano.

Además, deja fuera dos demandas clave de Moscú: la retirada de las tropas ucranianas del Donbás y el compromiso legal de que Ucrania no ingresará a la OTAN. Por este motivo, la posibilidad de un acuerdo inmediato con Rusia parece lejana.

El contexto nacional sigue marcado por la guerra y sus consecuencias.

Ucrania celebró su cuarta Navidad en conflicto, bajo ataques contra infraestructuras y cortes de electricidad que afectaron a buena parte del país.

En ciudades como Leópolis, la población combinó el deseo de mantener la esperanza con reclamos por la situación de los soldados ucranianos cautivos. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, los bombardeos rusos provocaron la muerte de una persona y dejaron varios heridos, agravando aún más las dificultades ante temperaturas bajo cero.

(con información de AFP y EFE)