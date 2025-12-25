Kim Jong-un exhibió un submarino en construcción y aseguró que lo dotará con armas nucleares

El líder norcoreano Kim Jong Un visita el sitio de construcción de un submarino nuclear de 8.700 toneladas capaz de lanzar misiles superficie-aire (KCNA vía REUTERS)

Corea del Norte mostró el jueves un aparente progreso en la construcción de un submarino de propulsión nuclear, con fotos de medios estatales que exhiben un casco en gran medida terminado, mientras el líder Kim Jong Un condenaba los esfuerzos de su rival Corea del Sur por adquirir la tecnología.

La Agencia Central de Noticias de Corea, medio oficial de Corea del Norte, informó que Kim visitó un astillero para inspeccionar la construcción de lo que el Norte describe como un submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas, que el líder ha calificado de paso crucial en la modernización y el armamento nuclear de la marina norcoreana. El Norte ha indicado que planea armar el submarino con armas nucleares, denominándolo “submarino estratégico de misiles guiados” o “submarino estratégico de ataque nuclear”.

Durante la visita, Kim calificó los esfuerzos de Corea del Sur para adquirir su propio submarino de propulsión nuclear, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, como un “acto ofensivo” que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima del Norte.

Pyongyang dice que dotará al “submarino estratégico de misiles guiados” con armas nucleares (KCNA via REUTERS)

Afirmó que el plan surcoreano subraya aún más la necesidad de avanzar y nuclearizar la marina norcoreana, y aseguró que la finalización de su submarino de propulsión nuclear sería un cambio “época” en el fortalecimiento de su disuasión bélica nuclear contra lo que llamó amenazas enemigas.

La agencia no especificó cuándo visitó Kim el astillero, pero publicó fotos en las que se lo ve inspeccionando una enorme embarcación de color bordó, recubierta con lo que parece ser pintura anticorrosiva, en construcción dentro de una nave de ensamblaje junto a altos funcionarios y su hija. Fue la primera vez que los medios estatales norcoreanos difundieron imágenes del submarino desde marzo, cuando principalmente mostraron las secciones inferiores de la embarcación.

No estaba claro de inmediato cuán cerca está Corea del Norte de completar la nave. Pero dado que los submarinos normalmente se construyen de adentro hacia afuera, la publicación de lo que parece ser un casco en gran medida completado sugiere que muchos de los componentes clave, incluido el motor y posiblemente el reactor, ya están instalados, según Moon Keun-sik, experto en submarinos de la Universidad Hanyang de Seúl.

“Mostrar toda la embarcación ahora parece indicar que la mayor parte del equipo ya ha sido instalado y está casi lista para ser lanzada al agua”, dijo Moon, exoficial de submarinos en la marina surcoreana, quien cree que el submarino norcoreano podría ser probado en el mar en cuestión de meses.

Kim Jong-un fue acompañado por su hija en esta visita al astillero (KCNA via REUTERS)

Un submarino de propulsión nuclear es el próximo gran objetivo militar de Kim

Un submarino de propulsión nuclear era uno de los elementos de una larga lista de armas sofisticadas que Kim anunció durante una importante conferencia política en 2021 para hacer frente a lo que llamó crecientes amenazas militares encabezadas por Estados Unidos. Otras armas eran misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, armas hipersónicas, satélites espía y misiles de ojivas múltiples.

Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas para desarrollar algunos de esos sistemas y recientemente presentó un nuevo destructor naval, que Kim calificó como un gran paso hacia la expansión del alcance operativo y las capacidades de ataque preventivo de las fuerzas nucleares del país.

Si Corea del Norte obtiene un submarino capaz de operar sigilosamente durante períodos prolongados y lanzar misiles desde bajo el agua, esto sería un desarrollo preocupante para sus vecinos, ya que tales lanzamientos serían difíciles de detectar con anticipación. Sin embargo, han surgido dudas sobre si Corea del Norte, un país fuertemente sancionado y empobrecido, podría obtener los recursos y la tecnología para construir submarinos de propulsión nuclear.

Algunos expertos dicen que la reciente alineación de Corea del Norte con Rusia —que incluye el envío de miles de tropas y equipo militar para apoyar la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania— puede haberle ayudado a recibir tecnologías cruciales a cambio.

Mientras que algunos analistas sospechan que Corea del Norte podría haber solicitado un reactor a Rusia, posiblemente de un submarino ruso retirado, Moon señaló que es más probable que Corea del Norte haya diseñado su propio reactor, aunque posiblemente recibiendo cierta asistencia tecnológica de Rusia.

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladímir Putin asisten a una ceremonia de bienvenida en la Plaza Kim Il-Sung (Kremlin/dpa/Archivo)

Corea del Sur busca su propio submarino de propulsión nuclear

Durante una cumbre con Trump en noviembre, el presidente surcoreano Lee Jae Myung pidió el apoyo de Estados Unidos para los esfuerzos de Corea del Sur de adquirir submarinos de propulsión nuclear, mientras reafirmaba el compromiso de aumentar el gasto en defensa para disminuir la carga sobre Estados Unidos.

Trump dijo posteriormente que Estados Unidos está abierto a compartir tecnología confidencial para permitir que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, pero no está claro de inmediato dónde y cuándo se construiría la nave y cómo Seúl obtendría el combustible nuclear y la tecnología de reactores requeridos.

En un informe separado, la KCNA informó que Kim supervisó el miércoles pruebas de nuevos misiles antiaéreos disparados al mar. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó posteriormente que había detectado el lanzamiento de varios misiles por parte del Norte desde una localidad costera oriental, y que las agencias de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estaban evaluando los detalles de las armas.

Las tensiones en la península de Corea han empeorado en los últimos años, ya que Kim aceleró su programa nuclear militar y profundizó la alineación con Moscú tras la invasión rusa de Ucrania. Su gobierno ha rechazado repetidamente los llamados de Washington y Seúl a reanudar negociaciones destinadas a reducir sus programas nuclear y de misiles, que se descarrilaron en 2019 tras el colapso de una cumbre con Trump durante el primer mandato del presidente estadounidense.