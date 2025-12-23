Zelensky dijo que el nuevo ataque ruso demuestra las prioridades de Putin: “No puede aceptar que tiene que dejar de matar”

Zelensky aseguró que el ataque ruso contra Ucrania es una señal muy clara sobre las prioridades de Putin (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció que el ataque masivo nocturno lanzado por las fuerzas rusas sobre territorio ucraniano, con más de 650 drones y más de treinta misiles, ha dejado al menos tres muertos y constituye “una señal muy clara sobre las prioridades de Rusia”. Según un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Zelensky destacó que este asalto se produce “justo antes de Navidad”, mientras la población busca reunirse con sus familias y estar a salvo, y en medio de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano afirmó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, “todavía no puede aceptar que tiene que dejar de matar”, lo que, a su juicio, refleja que “el mundo no está presionando lo suficiente a Rusia”. Zelensky hizo un llamado a la comunidad internacional al afirmar: “Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser empujada hacia la paz y la seguridad garantizada”.

El jefe de Estado subrayó la importancia de mantener el apoyo internacional a Ucrania, mencionando la necesidad de defensa aérea, financiamiento para la adquisición de armas y abastecimiento de equipos energéticos. “Debemos seguir comprometidos con la protección de la vida para lograr finalmente la paz”, escribió en la red social.

El ataque ruso con más de 650 drones y 30 misiles dejó al menos tres muertos en Ucrania durante la víspera de Navidad

Zelensky agradeció a quienes colaboran con Ucrania y a los líderes y políticos que condenan públicamente las acciones rusas. El mandatario aseguró que el ataque tiene como principal objetivo el sector energético y la infraestructura civil, afectando especialmente “toda la infraestructura de la vida diaria”. Precisó que Rusia ha lanzado más de 650 drones, muchos de ellos del tipo Shahed, así como más de 30 misiles, y que el estado de alerta se mantiene en la mayor parte del país, mientras los servicios de emergencia trabajan para mitigar las consecuencias.

Entre las víctimas, Zelensky detalló la muerte de una mujer en la región de Kiev, una persona en Jmelnitski y un niño de cuatro años en Zhitomir, todos fallecidos tras el impacto de drones rusos en zonas residenciales. Señaló que al menos trece regiones han sido atacadas y, aunque se logró derribar una parte significativa de los artefactos, también hubo impactos directos.

La ofensiva rusa tuvo como objetivo principal la infraestructura energética y civil, provocando cortes programados de electricidad en todo el país (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/REUTERS)

Los equipos de reparación y trabajadores del sector energético ya se encuentran en las zonas afectadas. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, calificó el bombardeo como “un ataque deliberado y cínico por parte de Rusia en vísperas de Navidad”, según publicó en su cuenta de Telegram. Sviridenko resaltó que las regiones occidentales han sido las más afectadas y que, debido a los daños, se implementaron cortes programados de electricidad en todo el país, que continuarán hasta que se estabilice el sistema energético. Añadió que las administraciones militares y servicios correspondientes ya trabajan para restablecer el suministro, mientras el Ministerio de Energía y la empresa pública Ukrenergo informarán sobre el estado actual de la red eléctrica.