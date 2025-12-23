Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania: al menos 2 muertos

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos 2 muertos (REUTERS)

Varias regiones de Ucrania registraron cortes de electricidad este martes, en medio de temperaturas invernales, tras un ataque ruso a gran escala con drones y misiles que dejó al menos dos muertos y varios heridos, informaron autoridades ucranianas.

El Ministerio de Energía de Ucrania afirmó en un mensaje publicado en Facebook: “Rusia está atacando nuevamente nuestra infraestructura energética. Por ello, se han decretado cortes de suministro eléctrico de emergencia en varias regiones de Ucrania”. La cartera señaló que los apagones se vincularon directamente con los daños provocados durante los bombardeos.

El operador eléctrico nacional Ukrenergo informó que se registraron incendios en varias regiones como consecuencia del “ataque masivo con misiles y drones”. La empresa indicó que los ataques coincidieron con un descenso de las temperaturas hacia niveles cercanos al punto de congelación en la mayor parte del país, lo que agravó el impacto de las interrupciones eléctricas.

El tráfico circula por el centro de la ciudad durante un apagón tras los ataques con drones y misiles rusos contra infraestructuras civiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de diciembre de 2025. (REUTERS/Gleb Garanich)

Las autoridades regionales confirmaron que una persona murió en la región occidental de Khmelnytsky y otra perdió la vida en Kiev, la capital del país. Además, varias personas resultaron heridas en distintos puntos del territorio ucraniano, entre ellas niños, según comunicados de autoridades locales.

Durante los ataques, Polonia activó medidas de seguridad aérea. El ejército polaco informó en un mensaje publicado en X que “la vecina Polonia desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo durante los ataques”, en referencia a la cercanía de los bombardeos rusos a la frontera oriental del país.

Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kiev (REUTERS)

En el sur de Ucrania, las fuerzas rusas intensificaron en los últimos días los ataques contra la ciudad portuaria de Odesa, sobre el mar Negro. Las autoridades ucranianas sostuvieron que estas acciones apuntaron a destruir por completo la logística marítima. Este martes, nuevos ataques provocaron incendios en distintos puntos de la ciudad, aunque no se registraron heridos, según informaron los servicios de emergencia.

Los bombardeos rusos también se concentraron en otras regiones del mar Negro, donde se reportaron impactos contra puentes y puertos. Las autoridades locales señalaron que los ataques provocaron cortes de electricidad y calefacción que afectaron a miles de personas en pleno invierno.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde un dron ruso ha impactado contra un edificio de apartamentos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de diciembre de 2025. (REUTERS/Thomas Peter)

La nueva ofensiva aérea se produjo después de negociaciones celebradas el fin de semana en Miami, donde Estados Unidos mantuvo conversaciones por separado con delegaciones de Rusia y Ucrania como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Moscú envió tropas a territorio ucraniano.

Tras esos encuentros, medios estatales rusos citaron al vicecanciller Sergei Ryabkov, quien declaró: “Se observa un progreso lento”. Las delegaciones de Moscú y Kiev mantuvieron reuniones separadas con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la ciudad de Florida.

Por su parte, Witkoff destacó el tono de los intercambios y afirmó que las conversaciones resultaron “constructivas”. Sin embargo, no se informaron avances concretos ni señales de un acuerdo inminente entre las partes involucradas en el conflicto.

Las autoridades ucranianas reiteraron que los ataques rusos se concentraron nuevamente en infraestructuras críticas, en especial el sistema energético nacional. Funcionarios del gobierno señalaron que las centrales eléctricas, subestaciones y redes de distribución figuraron entre los objetivos alcanzados durante la ofensiva.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (REUTERS)

Equipos de emergencia y personal técnico trabajaron en distintas regiones para contener incendios, evaluar daños y avanzar con el restablecimiento del suministro eléctrico. Las autoridades pidieron a la población seguir las indicaciones de seguridad ante la persistencia de alertas aéreas en varias zonas del país.

