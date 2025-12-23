Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania: al menos 2 muertos

Tras el bombardeo, el Ministerio de Energía ucraniano afirmó que “se han decretado cortes de suministro eléctrico de emergencia” en varias regiones del país

Guardar
Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos 2 muertos (REUTERS)

Varias regiones de Ucrania registraron cortes de electricidad este martes, en medio de temperaturas invernales, tras un ataque ruso a gran escala con drones y misiles que dejó al menos dos muertos y varios heridos, informaron autoridades ucranianas.

El Ministerio de Energía de Ucrania afirmó en un mensaje publicado en Facebook: “Rusia está atacando nuevamente nuestra infraestructura energética. Por ello, se han decretado cortes de suministro eléctrico de emergencia en varias regiones de Ucrania”. La cartera señaló que los apagones se vincularon directamente con los daños provocados durante los bombardeos.

El operador eléctrico nacional Ukrenergo informó que se registraron incendios en varias regiones como consecuencia del “ataque masivo con misiles y drones”. La empresa indicó que los ataques coincidieron con un descenso de las temperaturas hacia niveles cercanos al punto de congelación en la mayor parte del país, lo que agravó el impacto de las interrupciones eléctricas.

El tráfico circula por el
El tráfico circula por el centro de la ciudad durante un apagón tras los ataques con drones y misiles rusos contra infraestructuras civiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de diciembre de 2025. (REUTERS/Gleb Garanich)

Las autoridades regionales confirmaron que una persona murió en la región occidental de Khmelnytsky y otra perdió la vida en Kiev, la capital del país. Además, varias personas resultaron heridas en distintos puntos del territorio ucraniano, entre ellas niños, según comunicados de autoridades locales.

Durante los ataques, Polonia activó medidas de seguridad aérea. El ejército polaco informó en un mensaje publicado en X que “la vecina Polonia desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo durante los ataques”, en referencia a la cercanía de los bombardeos rusos a la frontera oriental del país.

Una casa arde tras sufrir
Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kiev (REUTERS)

En el sur de Ucrania, las fuerzas rusas intensificaron en los últimos días los ataques contra la ciudad portuaria de Odesa, sobre el mar Negro. Las autoridades ucranianas sostuvieron que estas acciones apuntaron a destruir por completo la logística marítima. Este martes, nuevos ataques provocaron incendios en distintos puntos de la ciudad, aunque no se registraron heridos, según informaron los servicios de emergencia.

Los bombardeos rusos también se concentraron en otras regiones del mar Negro, donde se reportaron impactos contra puentes y puertos. Las autoridades locales señalaron que los ataques provocaron cortes de electricidad y calefacción que afectaron a miles de personas en pleno invierno.

Los servicios de emergencia trabajan
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde un dron ruso ha impactado contra un edificio de apartamentos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de diciembre de 2025. (REUTERS/Thomas Peter)

La nueva ofensiva aérea se produjo después de negociaciones celebradas el fin de semana en Miami, donde Estados Unidos mantuvo conversaciones por separado con delegaciones de Rusia y Ucrania como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022, cuando Moscú envió tropas a territorio ucraniano.

Tras esos encuentros, medios estatales rusos citaron al vicecanciller Sergei Ryabkov, quien declaró: “Se observa un progreso lento”. Las delegaciones de Moscú y Kiev mantuvieron reuniones separadas con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la ciudad de Florida.

Por su parte, Witkoff destacó el tono de los intercambios y afirmó que las conversaciones resultaron “constructivas”. Sin embargo, no se informaron avances concretos ni señales de un acuerdo inminente entre las partes involucradas en el conflicto.

Las autoridades ucranianas reiteraron que los ataques rusos se concentraron nuevamente en infraestructuras críticas, en especial el sistema energético nacional. Funcionarios del gobierno señalaron que las centrales eléctricas, subestaciones y redes de distribución figuraron entre los objetivos alcanzados durante la ofensiva.

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (REUTERS)

Equipos de emergencia y personal técnico trabajaron en distintas regiones para contener incendios, evaluar daños y avanzar con el restablecimiento del suministro eléctrico. Las autoridades pidieron a la población seguir las indicaciones de seguridad ante la persistencia de alertas aéreas en varias zonas del país.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Australia se encamina a aprobar un paquete de leyes que endurece la tenencia de armas tras el atentado terrorista en Bondi Beach

El gobierno del estado australiano de Nueva Gales del Sur decidió convocar de urgencia al Parlamento este martes para tratar lo que definió como “las reformas más duras sobre armas de fuego del país”

Australia se encamina a aprobar

Estados Unidos alertó que el régimen de China expandió su arsenal nuclear y bloqueó el diálogo sobre el control de armas

El Pentágono señaló que Beijing ha desplegado más de 100 misiles balísticos intercontinentales y no permite la supervisión internacional sobre sus capacidades

Estados Unidos alertó que el

Arte, impacto viral y una ciudad en contraste: así sorprendió Banksy a Londres con dos murales navideños

Las nuevas intervenciones del artista impulsan a la reflexión sobre la desigualdad y movilizan a la comunidad ante esta realidad. Por qué estas obras reafirman el rol del muralismo como catalizador de debates sociales en todo el mundo

Arte, impacto viral y una

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

El primer ministro israelí afirma que la reducción del enriquecimiento de uranio sigue siendo una exigencia central de Washington y Jerusalén, en un contexto marcado por ejercicios con misiles de Teherán y por las negociaciones sobre Gaza y la frontera con Líbano

Netanyahu llevará el programa nuclear

Una “guerra territorial” entre tiburones y aves marinas redefine el equilibrio marino en Hawái, afirma un estudio

La investigación, citada por Ecosphere, aporta evidencia sobre cambios inesperados en la organización de especies en el arrecife. Cómo la presencia estacional de pájaros genera reacciones en cadena que modifican la convivencia entre depredadores y otros habitantes del ecosistema insular

Una “guerra territorial” entre tiburones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
De El Nini a El

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

Mauricio Gómez Amín sobre la emergencia económica: “Petro no puede seguir tratando la Constitución como un estorbo”

3 recetas para quedar como un chef si te invitan a una comida de Navidad

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su cuarto hijo: la imagen con la que han presentado al bebé

Así fueron las últimas horas con vida de “El Panu” antes de ser atacado en Zona Rosa

INFOBAE AMÉRICA
Rusia descarta por ahora un

Rusia descarta por ahora un formato de negociación directa con Ucrania y EEUU

El Gobierno aprobará el martes un decreto que prorroga los descuentos en el transporte y crea el abono único

Guardia Civil denuncia a un creador de contenido por actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

Telefónica firma mañana con los sindicatos el acuerdo sobre el ERE y la prórroga de los convenios

ENTRETENIMIENTO

Rachel Sennott reveló su mayor

Rachel Sennott reveló su mayor aprendizaje en la actuación: “Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”

Liam Hemsworth analizó su llegada a The Witcher como reemplazo de Henry Cavill: “Quería ser muy respetuoso con lo que hizo”

La historia de la casa de Mi Pobre Angelito: sus dueños y la venta millonaria

El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”