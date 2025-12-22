En medio de las negociaciones para el fin de la guerra, el Parlamento de Ucrania evalúa convocar elecciones presidenciales

04/03/2022 Imagen de archivo de la Rada Suprema de Ucrania. (PAVLO BAGMUT / ZUMA PRESS / CONTACTO)

El Parlamento de Ucrania conformó este lunes un grupo de trabajo que se dedicará a evaluar si el país está en condiciones de convocar elecciones presidenciales, a pesar de que Ucrania continúa bajo ley marcial desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La medida fue confirmada por David Arajamia, jefe del bloque parlamentario del partido oficialista Servidor del Pueblo, liderado por el presidente Volodimir Zelensky. A través de su cuenta en Telegram, Arajamia explicó que “en línea con un acuerdo previo, se ha formado un grupo de trabajo en la Rada Suprema para estudiar rápidamente la posible celebración de elecciones presidenciales durante la ley marcial”.

Según precisó, el debate involucrará a integrantes de diversas comisiones parlamentarias y contará con la participación de representantes de todos los grupos políticos, de la comisión electoral y de organizaciones públicas especializadas en cuestiones electorales. Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para el inicio de las discusiones.

FOTO ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunidos en Italia. (Servicio Presidencial de Ucrania/vía REUTERS)

La decisión se produce unas dos semanas después de que Zelensky manifestara su disposición a convocar elecciones, siempre que existan garantías de seguridad y se introduzcan modificaciones legales que permitan su realización bajo la ley marcial. Estas declaraciones se dieron tras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a Kiev de “utilizar la guerra” para evitar comicios.

“Creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelensky ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones”, sostuvo el mandatario estadounidense. “Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia”, acusó, en medio de las negociaciones internacionales orientadas a alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

En respuesta a los cuestionamientos, el mandatario ucraniano afirmó: “He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa”. Zelensky fue elegido en 2019 para un mandato que expiró en abril de 2024.

Asimismo, pidió respaldo a Washington y a sus socios europeos, y señaló que, si se cumplen las condiciones necesarias, podrían celebrarse elecciones en un plazo de dos o tres meses. “Pido ahora, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, manifestó Zelensky tras reunirse en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni.

