Mundo

En medio de las negociaciones para el fin de la guerra, el Parlamento de Ucrania evalúa convocar elecciones presidenciales

Un grupo de trabajo parlamentario analizará si el país está en condiciones de celebrar comicios pese a la vigencia de la ley marcial

Guardar
04/03/2022 Imagen de archivo de
04/03/2022 Imagen de archivo de la Rada Suprema de Ucrania. (PAVLO BAGMUT / ZUMA PRESS / CONTACTO)

El Parlamento de Ucrania conformó este lunes un grupo de trabajo que se dedicará a evaluar si el país está en condiciones de convocar elecciones presidenciales, a pesar de que Ucrania continúa bajo ley marcial desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La medida fue confirmada por David Arajamia, jefe del bloque parlamentario del partido oficialista Servidor del Pueblo, liderado por el presidente Volodimir Zelensky. A través de su cuenta en Telegram, Arajamia explicó que “en línea con un acuerdo previo, se ha formado un grupo de trabajo en la Rada Suprema para estudiar rápidamente la posible celebración de elecciones presidenciales durante la ley marcial”.

Según precisó, el debate involucrará a integrantes de diversas comisiones parlamentarias y contará con la participación de representantes de todos los grupos políticos, de la comisión electoral y de organizaciones públicas especializadas en cuestiones electorales. Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para el inicio de las discusiones.

FOTO ARCHIVO: El presidente de
FOTO ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunidos en Italia. (Servicio Presidencial de Ucrania/vía REUTERS)

La decisión se produce unas dos semanas después de que Zelensky manifestara su disposición a convocar elecciones, siempre que existan garantías de seguridad y se introduzcan modificaciones legales que permitan su realización bajo la ley marcial. Estas declaraciones se dieron tras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a Kiev de “utilizar la guerra” para evitar comicios.

“Creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelensky ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones”, sostuvo el mandatario estadounidense. “Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia”, acusó, en medio de las negociaciones internacionales orientadas a alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

En respuesta a los cuestionamientos, el mandatario ucraniano afirmó: “He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa”. Zelensky fue elegido en 2019 para un mandato que expiró en abril de 2024.

Asimismo, pidió respaldo a Washington y a sus socios europeos, y señaló que, si se cumplen las condiciones necesarias, podrían celebrarse elecciones en un plazo de dos o tres meses. “Pido ahora, y lo digo abiertamente, que Estados Unidos me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, manifestó Zelensky tras reunirse en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Rada SupremaParlamento de UcraniaUcraniaUltimas noticias Americaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques contra la infraestructura y equipos militares en Rusia

Una serie de ofensivas atribuidas a Kiev impactaron instalaciones energéticas, depósitos y vehículos militares en territorio ruso, mientras se intensifican los esfuerzos para debilitar la capacidad operativa de Moscú

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques

El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

El oro superó los 4.400 dólares por onza y la plata se acercó a los USD 70, en camino a su mejor desempeño anual desde 1979. El metal precioso subó casi 70% este año, respaldado por compras de bancos centrales y temores sobre el aumento de la deuda soberana

El oro y la plata

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Dijo que la investigación china se basa en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”. Los gravámenes superan el 40%, entran en vigor el martes y afectan al queso, la leche y la nata. La disputa comercial abarca desde alimentos hasta vehículos eléctricos

La Unión Europea respondió a

Qué dijo Rusia sobre la explosión que mató a uno de sus generales en Moscú

El atentado ocurrido en una zona residencial de la capital terminó con la vida del teniente general Fanil Sarvárov. Las autoridades investigan posibles vínculos con servicios extranjeros y refuerzan la seguridad en la ciudad

Qué dijo Rusia sobre la

Nuevo operativo de Israel en El Líbano: abatió a terroristas de Hezbollah y acusó al grupo proiraní de intentar rearmarse

Las Fuerzas de Defensa atacaron un vehículo y una motocicleta en Yater. Luego denunciaron que “estaba trabajando para restaurar las infraestructuras militares”

Nuevo operativo de Israel en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cómo descongelar el pavo correctamente

¿Cómo descongelar el pavo correctamente para una cena de Navidad perfecta?

Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

Cuándo regresa ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

El operativo que evitó una fuga y un motín en Chiclayo y forzó el traslado de internos de alto riesgo: ¿cuál era el plan?

Qué se celebra el 22 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y transformación social

INFOBAE AMÉRICA
El Departamento de Justicia publica

El Departamento de Justicia publica una nueva batería de documentos del caso Epstein

Dos palestinos muertos, uno de ellos de 16 años, por disparos de militares israelíes en Cisjordania

Los países bálticos piden al COI que no autorice banderas ni otros símbolos de Rusia y Bielorrusia

Los abogados de Luigi Mangione plantean que Bondi debería de haberse inhibido por su relación con UnitedHealtcare

Protección Civil pide prudencia hasta la madrugada de este domingo por las lluvias en Catalunya

ENTRETENIMIENTO

Murió Chris Rea, autor del

Murió Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”

Wagner Moura conquista a la crítica internacional con “El agente secreto” y se perfila como candidato al Oscar

Barry Manilow reveló que padece de cáncer de pulmón: “Es pura suerte que se haya encontrado tan temprano”

Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron secretos personales y detalles sobre Wake Up Dead Man

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle