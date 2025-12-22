Mundo

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

La violencia estalló en los barrios de mayoría kurda del norte de la ciudad, pese a un alto el fuego vigente, y dejó heridos entre militares y civiles. El episodio vuelve a poner en duda el frágil proceso de negociación entre Damasco y las autoridades kurdas tras la caída del régimen de Bashar al Assad

Guardar
Miembros de las fuerzas sirias
Miembros de las fuerzas sirias en Alepo

Los enfrentamientos entre la alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias se intensificaron este lunes en los accesos a la ciudad de Alepo, en un nuevo episodio de violencia que dejó varios heridos y provocó el desplazamiento de vecinos de zonas residenciales cercanas a la línea de contacto.

Según la versión del Ministerio del Interior de Siria, las unidades kurdosirias desplegadas en los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh abrieron fuego contra puestos de control de las fuerzas de seguridad tras una retirada “repentina”, lo que —de acuerdo con el comunicado oficial— constituyó una violación de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

El ministerio aseguró que los choques causaron heridas a un miembro de las fuerzas de seguridad interna y a otro del Ejército, además de afectar a integrantes de la Defensa Civil y a varios civiles. No se difundió un balance total de víctimas ni detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Las FSD rechazaron esa versión y denunciaron en un comunicado difundido a través de Telegram que el ataque fue ejecutado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa sirio contra uno de sus puestos de control en la rotonda de Sheij Maqsoud. Según la alianza kurda, la responsabilidad de la escalada recae en el Gobierno central.

Miembros del ejército sirio participan
Miembros del ejército sirio participan en un desfile militar, en conmemoración del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Alepo, Siria, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Hassano)

En una actualización posterior, las fuerzas kurdosirias afirmaron que el uso de “armamento pesado” por parte de facciones progubernamentales dejó al menos cinco civiles heridos, entre ellos una niña, en los barrios del norte de Alepo, una zona densamente poblada que ha sido escenario recurrente de choques intermitentes en los últimos años.

El Ministerio de Defensa sirio negó esas acusaciones y calificó de “falsos” los informes sobre un ataque del Ejército contra posiciones kurdas. Según su versión, las fuerzas gubernamentales fueron sorprendidas por disparos procedentes de zonas bajo control de las FSD.

Mientras los enfrentamientos continuaban durante varias horas, el gobernador de Alepo, Azam al Gharib, pidió a la población que evitara acercarse a las áreas de combate para reducir riesgos. “Su seguridad es nuestra responsabilidad”, afirmó, al tiempo que advirtió que el Estado no tolerará amenazas a la estabilidad de la ciudad.

Los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh, de mayoría kurda, han sido históricamente uno de los principales focos de fricción entre las autoridades centrales y las fuerzas kurdosirias, incluso después de que el Gobierno recuperara el control formal de Alepo durante la guerra civil.

Miembros del ejército sirio participante
Miembros del ejército sirio participante en un desfile militar, en conmemoración del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Alepo, Siria, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Hassano)

El episodio se produce en un momento delicado del proceso político abierto tras el derrocamiento de Bashar al Assad. En marzo, el nuevo Ejecutivo sirio y las FSD firmaron un acuerdo marco para buscar una salida negociada al estatus de las zonas autónomas kurdas del noreste del país, pero las conversaciones han sufrido varios reveses y periodos de estancamiento.

En los últimos meses, ambas partes habían anunciado esfuerzos renovados para retomar el diálogo, en medio de presiones regionales y de la necesidad de redefinir la arquitectura de seguridad del país tras más de una década de conflicto.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, advirtieron tras una reunión en Damasco de que no perciben una voluntad clara de las fuerzas kurdosirias para integrarse plenamente en las estructuras del Estado sirio.

Las declaraciones, sumadas a los choques en Alepo, reflejan la fragilidad de un equilibrio que depende tanto de acuerdos internos como de la influencia de actores regionales, y anticipan que la redefinición del papel político y militar de las fuerzas kurdas seguirá siendo uno de los principales desafíos para la estabilidad de Siria en el corto plazo.

Temas Relacionados

Siria

Últimas Noticias

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

Una multitudinaria marcha paralizó el centro de La Paz en el inicio de la huelga convocada por la Central Obrera Boliviana

Paro en Bolivia: mineros encabezaron

El Reino Unido endurece las normas de bienestar animal y prohíbe hervir langostas vivas

La nueva regulación británica extiende la protección legal a especies marinas sensibles. Por qué esta decisión genera debates entre activistas y sectores productivos, y señala un cambio en los estándares internacionales sobre el trato a animales en la industria alimentaria

El Reino Unido endurece las

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento

En su mensaje navideño, el pontífice exhortó a la Curia Romana a superar los intereses personales, fortalecer la fraternidad y trabajar por la unidad de la Iglesia

El papa León XIV instó

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

El presidente ucraniano declara que las propuestas estadounidenses parecen “bastante sólidas” aunque advierte que probablemente ninguna de las partes conseguirá todo lo que desea

Zelensky afirmó que “casi el

Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas

El 57% de las personas ejecutadas fueron extranjeras, según denunció una ONG saudí que opera desde el exilio

Arabia Saudita alcanzó en 2025
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Partido de béisbol termina en

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

El Estado firmó los nuevos contratos de las represas patagónicas: quiénes son los “dueños” de las hidroeléctricas del Comahue

Luis Carlos Reyes cuestionó La Gran Consulta por Colombia: “Pasó de ser de ‘derecha de centro’ a ‘derecha de Centro Democrático’”

La Justicia porteña suspendió un proyecto inmobiliario junto a la Iglesia de Santa Catalina por afectar patrimonio

Matrícula escolar 2026: cronograma oficial para solicitar vacantes en colegios públicos de forma presencial y virtual

INFOBAE AMÉRICA
Paro en Bolivia: mineros encabezaron

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

Ya son cuatro las víctimas mortales en el ataque con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

Un enviado de Putin llega a Miami para reanudar las conversaciones sobre Ucrania

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad

EEUU captura otro buque con petróleo venezolano

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin confesó tener

Alec Baldwin confesó tener pensamientos suicidas tras la tragedia de ‘Rust’: “Me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente”

Murió Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”

Wagner Moura conquista a la crítica internacional con “El agente secreto” y se perfila como candidato al Oscar

Barry Manilow reveló que padece de cáncer de pulmón: “Es pura suerte que se haya encontrado tan temprano”

Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron secretos personales y detalles sobre Wake Up Dead Man