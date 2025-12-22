Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

Miembros de las fuerzas sirias en Alepo

Los enfrentamientos entre la alianza armada liderada por los kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias se intensificaron este lunes en los accesos a la ciudad de Alepo, en un nuevo episodio de violencia que dejó varios heridos y provocó el desplazamiento de vecinos de zonas residenciales cercanas a la línea de contacto.

Según la versión del Ministerio del Interior de Siria, las unidades kurdosirias desplegadas en los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh abrieron fuego contra puestos de control de las fuerzas de seguridad tras una retirada “repentina”, lo que —de acuerdo con el comunicado oficial— constituyó una violación de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

El ministerio aseguró que los choques causaron heridas a un miembro de las fuerzas de seguridad interna y a otro del Ejército, además de afectar a integrantes de la Defensa Civil y a varios civiles. No se difundió un balance total de víctimas ni detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Las FSD rechazaron esa versión y denunciaron en un comunicado difundido a través de Telegram que el ataque fue ejecutado por facciones afiliadas al Ministerio de Defensa sirio contra uno de sus puestos de control en la rotonda de Sheij Maqsoud. Según la alianza kurda, la responsabilidad de la escalada recae en el Gobierno central.

Miembros del ejército sirio participan en un desfile militar, en conmemoración del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Alepo, Siria, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Hassano)

En una actualización posterior, las fuerzas kurdosirias afirmaron que el uso de “armamento pesado” por parte de facciones progubernamentales dejó al menos cinco civiles heridos, entre ellos una niña, en los barrios del norte de Alepo, una zona densamente poblada que ha sido escenario recurrente de choques intermitentes en los últimos años.

El Ministerio de Defensa sirio negó esas acusaciones y calificó de “falsos” los informes sobre un ataque del Ejército contra posiciones kurdas. Según su versión, las fuerzas gubernamentales fueron sorprendidas por disparos procedentes de zonas bajo control de las FSD.

Mientras los enfrentamientos continuaban durante varias horas, el gobernador de Alepo, Azam al Gharib, pidió a la población que evitara acercarse a las áreas de combate para reducir riesgos. “Su seguridad es nuestra responsabilidad”, afirmó, al tiempo que advirtió que el Estado no tolerará amenazas a la estabilidad de la ciudad.

Los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh, de mayoría kurda, han sido históricamente uno de los principales focos de fricción entre las autoridades centrales y las fuerzas kurdosirias, incluso después de que el Gobierno recuperara el control formal de Alepo durante la guerra civil.

Miembros del ejército sirio participante en un desfile militar, en conmemoración del primer aniversario de la caída de Bashar al-Assad, en Alepo, Siria, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Hassano)

El episodio se produce en un momento delicado del proceso político abierto tras el derrocamiento de Bashar al Assad. En marzo, el nuevo Ejecutivo sirio y las FSD firmaron un acuerdo marco para buscar una salida negociada al estatus de las zonas autónomas kurdas del noreste del país, pero las conversaciones han sufrido varios reveses y periodos de estancamiento.

En los últimos meses, ambas partes habían anunciado esfuerzos renovados para retomar el diálogo, en medio de presiones regionales y de la necesidad de redefinir la arquitectura de seguridad del país tras más de una década de conflicto.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, advirtieron tras una reunión en Damasco de que no perciben una voluntad clara de las fuerzas kurdosirias para integrarse plenamente en las estructuras del Estado sirio.

Las declaraciones, sumadas a los choques en Alepo, reflejan la fragilidad de un equilibrio que depende tanto de acuerdos internos como de la influencia de actores regionales, y anticipan que la redefinición del papel político y militar de las fuerzas kurdas seguirá siendo uno de los principales desafíos para la estabilidad de Siria en el corto plazo.