Arabia Saudita alcanzó en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas

El 57% de las personas ejecutadas fueron extranjeras, según denunció una ONG saudí que opera desde el exilio

Arabia Saudita registró en 2025
Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros.

Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros, con 347 personas ajusticiadas —dos más que en 2024, hasta ahora el año con la cifra más alta—, informó este lunes la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.

Los delitos relacionados con las drogas concentraron el 69% del total de las ejecuciones, con 238 personas condenadas a muerte, frente a las 222 del año anterior. La organización alertó sobre “un aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el cannabis”, ya que 97 personas fueron ejecutadas únicamente por delitos vinculados a esta sustancia, en comparación con las 15 registradas en 2024.

En los últimos años, Arabia Saudita intensificó su lucha contra el narcotráfico, considerado uno de los principales problemas del país. La elevada demanda interna, el alto poder adquisitivo del mercado y su ubicación geográfica estratégica han convertido al reino en un destino clave para las redes internacionales de tráfico de drogas.

El 57 % de las
El 57 % de las personas ejecutadas en Arabia Saudita en 2025 fueron extranjeras.

La legislación saudita establece para el contrabando de estupefacientes el “castigo más severo”, que es “la muerte”. La ley considera “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y las distribuye. Al mismo tiempo, diferencia entre infractores primerizos y reincidentes: “Para el que trafica por primera vez, la pena es de prisión, azotes o multa económica, o todas. Para los reincidentes, el castigo aumenta y la persona implicada puede ser condenada a muerte”.

En noviembre de 2022, el país retomó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

El informe también advierte sobre “la creciente persecución de extranjeros”, que representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, con un total de 202 casos. El 94 % de ellos fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando aún eran menores de edad.

ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto del país, Mohamed bin Salmán, afirmó en 2018 que su intención era reducir de manera significativa el número de ejecuciones.

El príncipe heredero y primer
El príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman

Para la ONG, este nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción fundamental con las declaraciones y compromisos adquiridos en los últimos años”.

La organización señaló que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos, debido a “la falta de transparencia y la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de duras prácticas que van desde la tortura hasta la negación a las familias del derecho a la despedida y el entierro”. Si bien la mayoría de las ejecuciones se anuncia a través de comunicados del Ministerio del Interior, algunas no llegan a hacerse públicas.

(Con información de EFE)

