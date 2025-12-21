Mundo

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”

El presidente de Israel pidió a los Estados “medidas duras” y una respuesta social amplia frente al odio antijudío, durante un acto para conmemorar a las 15 víctimas del ataque terrorista contra una celebración de Janucá en Australia

Guardar
Isaac Herzog, presidente de Israel
Isaac Herzog, presidente de Israel (REUTERS/Ints Kalnins)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió este domingo de una “emergencia global” ante el incremento del antisemitismo en distintos países, en un mensaje institucional pronunciado en Jerusalén coincidiendo con los actos de recuerdo por las 15 personas asesinadas en un atentado contra una celebración de la festividad judía de Janucá en Sídney, Australia.

El aumento del odio contra lo judío en todo el mundo es una emergencia global”, afirmó Herzog, quien sostuvo que la lucha contra el antisemitismo “debería ser una batalla de todos”. En ese sentido, lanzó un llamamiento a la acción para impedir nuevos ataques y evitar lo que describió como “la próxima catástrofe”.

El jefe del Estado israelí instó a los gobiernos a adoptar “medidas duras” frente a este tipo de violencia, pero también subrayó la responsabilidad de la sociedad civil. “Es necesario que la gente corriente rechace las mentiras y los sesgos y asuma la diversidad, la humanidad y la verdad”, señaló.

Las declaraciones se produjeron a una semana del ataque perpetrado durante un acto de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde un padre y su hijo abrieron fuego contra los asistentes, causando la muerte de 15 personas. Las autoridades australianas calificaron el hecho como un atentado terrorista de motivación antisemita.

Herzog dedicó además palabras de reconocimiento a quienes auxiliaron a las víctimas tras el ataque. Mencionó a los “héroes” que acudieron al rescate en la playa y aseguró que “serán recordados por siempre por su generosidad”.

Manifestantes a favor de Israel
Manifestantes a favor de Israel en la New York University, en la ciudad de Nueva York, el 22 de abril del 2024 (AP foto/Mary Altaffer)

En su discurso, el presidente israelí insistió en que la comunidad judía no se dejará quebrar por la violencia. “No vamos a permitir que el odio nos quiebre. No vamos a permitir que el terror atenúe nuestra luz, nuestra unidad, nuestra comunidad, nuestra mutua responsabilidad, nuestra eternidad”, afirmó.

El mensaje se enmarca en una creciente preocupación internacional por el aumento de incidentes antisemitas, especialmente desde el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente y su impacto en tensiones políticas y sociales en otros países.

Organismos internacionales y gobiernos occidentales han advertido en los últimos meses de un repunte de delitos de odio contra comunidades judías, así como de ataques a sinagogas, escuelas y actos religiosos, lo que ha llevado a reforzar medidas de seguridad en varios Estados.

Herzog apeló a una respuesta conjunta frente a ese escenario. “Derrotemos esta oscuridad juntos”, dijo, antes de cerrar su intervención con un mensaje identitario y político: “Larga vida al pueblo judío. Eternamente. Am Yisrael Chai”, una consigna que significa “el pueblo de Israel vive”.

Miles de australianos también se
Miles de australianos también se movilizaron durante el fin de semana para homenajear a las víctimas del atentado (REUTERS/Hollie Adams)

El atentado de Sídney ha reabierto el debate sobre la radicalización violenta y la difusión de discursos de odio, así como sobre la capacidad de los Estados para prevenir ataques contra minorías religiosas en contextos de creciente polarización.

En Francia, según datos oficiales, los incidentes antisemitas se dispararon en 2023 y 2024, con agresiones físicas, amenazas y profanaciones, un contexto que ha llevado al Ejecutivo a insistir en la protección de la comunidad judía como prioridad de seguridad nacional.

Francia mantiene desde hace años un elevado nivel de alerta antiterrorista, con especial atención a escuelas, sinagogas y centros comunitarios judíos, especialmente durante fechas religiosas sensibles. Tras el estallido de la guerra en Gaza, el Ministerio del Interior ha reforzado en varias ocasiones los dispositivos de vigilancia ante el aumento de actos y amenazas antisemitas.

Temas Relacionados

IsraelAntisemitismoIsaac Herzogatentado terrorista en AustraliaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Preocupación en el Reino Unido: más de 41.000 migrantes irregulares cruzaron el canal de la Mancha en 2025 para llegar el país

Las autoridades británicas informaron que la cifra de personas que han llegado de manera irregular a las costas de la nación superó los registros de los dos años anteriores

Preocupación en el Reino Unido:

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó por primera vez los 50 millones de pasajeros en un año

La terminal principal de la capital italiana registró un flujo sin precedentes de viajeros, impulsado por la expansión de rutas internacionales y el aumento de conexiones hacia América del Norte y Asia

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó

Ucrania exigió a Rusia el retorno inmediato de cincuenta residentes de Sumy trasladados por la fuerza

Kiev también pidió a Moscú información sobre el paradero de las personas y solicitó la intervención de organismos defensores de Derechos Humanos para frenar las deportaciones de población civil

Ucrania exigió a Rusia el

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil

La ministra del Interior señaló que las autoridades deben estudiar qué restringir, desde el uso de redes por niños hasta algoritmos que explotan vulnerabilidades. La medida se suma a iniciativas en España, Nueva Zelanda y varios estados de EEUU

Suiza evalúa prohibir las redes

Macron anunció la construcción de un nuevo portaaviones de última generación para las fuerzas armadas francesas

La decisión comunicada ante personal militar busca reemplazar al Charles de Gaulle y responde a la estrategia de modernización de la flota naval. Estará listo para entrar en servicio en 2038

Macron anunció la construcción de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Bolívar envió mensaje a

Gustavo Bolívar envió mensaje a Banco de la República, tras crítica de Petro a tasas de interés

Gustavo Petro reveló cuál ha sido su peor error durante su Gobierno: hasta le ‘echó la culpa’ a su primer ministro de Hacienda

Mujer en Magdalena sorprendió a trabajadores de aseo: les dio almuerzo y ancheta navideña

Polémica por desalojo de hogar de adultos mayores en Usaquén deja a 14 personas sin refugio

25 generales de la PNP pasarán a retiro en 2026: Región Policial Lima tendrá nuevo jefe a partir del 1 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Suecia dice que un periodista

Suecia dice que un periodista detenido desde hace más de 20 años en Eritrea está vivo

AMP. Rafael Jódar se queda sin semifinales en las Next Gen ATP Finals pese a ganar a Martín Landaluce

Al menos seis muertos en un ataque israelí contra una escuela que servía de refugio en Gaza

La reurbanización del entorno del Estadio Ibercaja Romareda comenzará en 2026 y costará 3,5 millones

Nil Llop y Daniel Milagros, el patinaje de velocidad español en su estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno

ENTRETENIMIENTO

Sarah Jessica Parker recordó que

Sarah Jessica Parker recordó que actuar junto a Diane Keaton fue “aterrador”

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura