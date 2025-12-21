Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”

Isaac Herzog, presidente de Israel (REUTERS/Ints Kalnins)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió este domingo de una “emergencia global” ante el incremento del antisemitismo en distintos países, en un mensaje institucional pronunciado en Jerusalén coincidiendo con los actos de recuerdo por las 15 personas asesinadas en un atentado contra una celebración de la festividad judía de Janucá en Sídney, Australia.

“El aumento del odio contra lo judío en todo el mundo es una emergencia global”, afirmó Herzog, quien sostuvo que la lucha contra el antisemitismo “debería ser una batalla de todos”. En ese sentido, lanzó un llamamiento a la acción para impedir nuevos ataques y evitar lo que describió como “la próxima catástrofe”.

El jefe del Estado israelí instó a los gobiernos a adoptar “medidas duras” frente a este tipo de violencia, pero también subrayó la responsabilidad de la sociedad civil. “Es necesario que la gente corriente rechace las mentiras y los sesgos y asuma la diversidad, la humanidad y la verdad”, señaló.

Las declaraciones se produjeron a una semana del ataque perpetrado durante un acto de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, donde un padre y su hijo abrieron fuego contra los asistentes, causando la muerte de 15 personas. Las autoridades australianas calificaron el hecho como un atentado terrorista de motivación antisemita.

Herzog dedicó además palabras de reconocimiento a quienes auxiliaron a las víctimas tras el ataque. Mencionó a los “héroes” que acudieron al rescate en la playa y aseguró que “serán recordados por siempre por su generosidad”.

Manifestantes a favor de Israel en la New York University, en la ciudad de Nueva York, el 22 de abril del 2024 (AP foto/Mary Altaffer)

En su discurso, el presidente israelí insistió en que la comunidad judía no se dejará quebrar por la violencia. “No vamos a permitir que el odio nos quiebre. No vamos a permitir que el terror atenúe nuestra luz, nuestra unidad, nuestra comunidad, nuestra mutua responsabilidad, nuestra eternidad”, afirmó.

El mensaje se enmarca en una creciente preocupación internacional por el aumento de incidentes antisemitas, especialmente desde el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente y su impacto en tensiones políticas y sociales en otros países.

Organismos internacionales y gobiernos occidentales han advertido en los últimos meses de un repunte de delitos de odio contra comunidades judías, así como de ataques a sinagogas, escuelas y actos religiosos, lo que ha llevado a reforzar medidas de seguridad en varios Estados.

Herzog apeló a una respuesta conjunta frente a ese escenario. “Derrotemos esta oscuridad juntos”, dijo, antes de cerrar su intervención con un mensaje identitario y político: “Larga vida al pueblo judío. Eternamente. Am Yisrael Chai”, una consigna que significa “el pueblo de Israel vive”.

Miles de australianos también se movilizaron durante el fin de semana para homenajear a las víctimas del atentado (REUTERS/Hollie Adams)

El atentado de Sídney ha reabierto el debate sobre la radicalización violenta y la difusión de discursos de odio, así como sobre la capacidad de los Estados para prevenir ataques contra minorías religiosas en contextos de creciente polarización.

En Francia, según datos oficiales, los incidentes antisemitas se dispararon en 2023 y 2024, con agresiones físicas, amenazas y profanaciones, un contexto que ha llevado al Ejecutivo a insistir en la protección de la comunidad judía como prioridad de seguridad nacional.

Francia mantiene desde hace años un elevado nivel de alerta antiterrorista, con especial atención a escuelas, sinagogas y centros comunitarios judíos, especialmente durante fechas religiosas sensibles. Tras el estallido de la guerra en Gaza, el Ministerio del Interior ha reforzado en varias ocasiones los dispositivos de vigilancia ante el aumento de actos y amenazas antisemitas.