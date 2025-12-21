Mundo

Agricultores y ganaderos franceses mantienen las protestas en rechazo al acuerdo con el Mercosur

El epicentro de las movilizaciones se mantiene en la región afectada por la dermatosis nodular, mientras las autoridades intentan negociar soluciones y el tráfico sigue interrumpido en la autovía A64, en el suroeste del país

Agricultores franceses protestan contra las
Agricultores franceses protestan contra las medidas gubernamentales, incluido el sacrificio de rebaños enteros de ganado, destinadas a contener un brote de dermatosis nodular contagiosa en el ganado en Francia, y el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Villefranche-de-Lauragais, en el departamento de Haute-Garonne, Francia, el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Las protestas de agricultores y ganaderos franceses continúan este domingo, aunque mucho más puntuales, en el suroeste del país, que es el epicentro de la epidemia de dermatosis nodular que ha renovado el descontento del campo, unida a la oposición al acuerdo con el Mercosur.

El principal punto de dificultad es la autovía A64, que conecta Toulouse y Bayona y que permanece cerrada en el tramo entre Montréjeau y Briscous, al igual que el sábado, según informó Vinci Autoroutes.

La mejora de la situación de cara a este fin de semana, que es de mucha actividad en las carreteras por ser el último antes de las fiestas, responde a la llamada del Gobierno el viernes pasado a hacer una “tregua de Navidad”.

Los gendarmes franceses observan a
Los gendarmes franceses observan a los agricultores protestar contra las medidas gubernamentales. REUTERS/Benoit Tessier

Aunque no todos los sindicatos se mostraron igual de dispuestos a instar a los agricultores a respetar esa petición, la situación experimentó una mejora significativa ya este sábado.

Se registraron, no obstante, algo más de medio centenar de acciones de protesta en todo el país, según fuentes del ministerio del Interior.

El viernes, el primer ministro, Sébastien Lecornu, recibió a los sindicatos agrarios en el Palacio de Matignon y a última hora de la jornada les transmitió un mensaje con nuevos compromisos (como el de elevar el fondo de ayudas para los ganaderos impactados por la epidemia de 10 a 11 millones de euros) y les invitó a nuevas reuniones a comienzos de enero.

Los bomberos extinguen un incendio
Los bomberos extinguen un incendio provocado por agricultores franceses para bloquear la autopista A61 en protesta contra las medidas gubernamentales. REUTERS/Benoit Tessier

La principal agrupación gremial, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), recibió el mensaje con tibieza y señaló que, si para el horizonte de esas nuevas reuniones no tienen una lista de compromisos concreta de parte del Gobierno, retomarán las protestas.

Y es que, más allá de la respuesta a la crisis de la dermatosis nuclear contagiosa y del descontento por los sacrificios de ganado impuestos para paliarla, la FNSEA recordó que demandan “un rumbo claro para la agricultura francesa y europea” y “decisiones coherentes con la soberanía alimentaria”.

“Los agricultores están al límite y no pueden esperar más. Si queremos producir y vivir de nuestro oficio, es ahora cuando hay que actuar, dando respuestas inmediatas a nuestras reivindicaciones”, recalcó el sindicato el sábado en un comunicado.

Agricultores franceses con sus tractores
Agricultores franceses con sus tractores protestan frente al Parlamento Europeo contra las medidas gubernamentales. REUTERS/Layli Foroudi

Los principales opositores

Francia se ha convertido en el principal foco de oposición. La razón central es la protección de su sector agrícola, uno de los más poderosos e influyentes del país. Ganaderos y agricultores franceses temen que la apertura del mercado europeo a productos latinoamericanos, como la carne de vacuno, azúcar, soja o etanol, suponga una competencia directa basada en menores costes y estándares ambientales menos exigentes. Este temor se traduce en una fuerte presión social y política, con movilizaciones recurrentes del campo que convierten cualquier concesión comercial en un asunto de alto riesgo electoral para el Gobierno.

A esta dimensión se suma el argumento ambiental. París insiste en que el acuerdo no ofrece garantías suficientes frente a la deforestación del Amazonas ni asegura el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales. Aunque estas preocupaciones son compartidas por otros países europeos, en el caso francés refuerzan una posición tradicionalmente proteccionista en materia agrícola y reflejan el malestar del campo por la imposición de exigencias en materia ambiental que sus contrapartes fuera de Europa no siempre están obligados a cumplir.

(con información de EFE)

