Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ofrece su conferencia de prensa de fin de año en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Kevin Mohatt)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes que “no hay paz posible” en Gaza mientras Hamas mantenga su capacidad de ataque contra Israel. El funcionario estadounidense insistió en que el desarme completo de la organización palestina es fundamental para cualquier solución duradera en la región.

Rubio abordó el tema en un contexto de negociaciones lideradas por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, quien esperaba reunirse en Florida con funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía para intentar impulsar la segunda fase de la tregua vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza.

“Si Hamas se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz”, declaró el secretario de Estado ante los periodistas. “Por eso es tan importante el desarme”, añadió.

La segunda etapa de la tregua contempla la retirada de fuerzas israelíes de Gaza, la instalación provisional de una autoridad de gobierno en el territorio palestino que reemplace al grupo terrorista, y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar la región.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Rubio afirmó que ya “contamos con varios países aceptables para todas las partes” interesados en participar en esa misión, y precisó que entre los candidatos para la fuerza de estabilización figuran Pakistán e Indonesia.

“Pediría a todos que se concentren en qué tipo de armamentos y capacidades necesitaría Hamás para amenazar o atacar a Israel, como base para definir lo que debería ser el desarme”, agregó Rubio en una rueda de prensa.

A su vez, reiteró que no existirá la paz en Gaza “si dentro de dos años Hamas lanza cohetes, mata israelíes o lleva a cabo, Dios no lo quiera, otro ataque terrorista como el del 7 de octubre”.

El alcance y la forma del desarme, indicó, deberá ser definido por equipos técnicos y contar con el visto bueno de Hamas, Israel y los mediadores en el proceso de paz.

Soldados israelíes sobre escombros en Rafah, al sur de la Franja de Gaza (REUTERS)

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la reconstrucción de la Franja de Gaza solo será viable si se reduce sustancialmente la capacidad militar de la organización: “Nadie va a querer invertir si existe la posibilidad de que el conflicto vuelva a estallar. No se puede permitir un Hamás que pueda amenazar a Israel en el futuro”.

Estados Unidos continúa negociando los detalles de la segunda fase del plan de paz impulsado por la administración de Donald Trump, que contempla la retirada de tropas israelíes, el desarme de las facciones palestinas, la reconstrucción de Gaza y la conformación de un gobierno de transición sin la presencia de Hamás.

La primera fase, puesta en marcha en octubre, estipulaba el cese de hostilidades, la liberación de rehenes por parte de Hamás y de prisioneros palestinos en Israel, y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, las operaciones militares israelíes continúan hallando a integrantes del grupo terrorista en el enclave y la situación deriva en nuevos enfrentamientos. Israel sostiene que no puede completar la retirada hasta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

Estados Unidos busca avanzar con la segunda etapa del plan de paz para Gaza (Europa Press)

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves pasado que es “probable” que se reúna pronto en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tratar los temas pendientes en la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza.

Según el gobierno israelí, el encuentro estaría previsto para el 29 de diciembre, aunque la administración del republicano aún no confirmó oficialmente la fecha.

“Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida”, expresó Trump ante la prensa. El mandatario volvió a destacar la colaboración bilateral en Medio Oriente: “Ahora tenemos paz”.

(Con información de Reuters y AFP)