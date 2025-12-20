Mundo

Estados Unidos afirmó que “no habrá paz” en Gaza hasta que Hamas se desarme y deje de suponer una amenaza para Israel

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen en medio de negociaciones internacionales que buscan avanzar en la segunda fase del acuerdo impulsado por Donald Trump y establecer una administración provisional en el enclave

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ofrece su conferencia de prensa de fin de año en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Kevin Mohatt)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes que “no hay paz posible” en Gaza mientras Hamas mantenga su capacidad de ataque contra Israel. El funcionario estadounidense insistió en que el desarme completo de la organización palestina es fundamental para cualquier solución duradera en la región.

Rubio abordó el tema en un contexto de negociaciones lideradas por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, quien esperaba reunirse en Florida con funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía para intentar impulsar la segunda fase de la tregua vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza.

“Si Hamas se encuentra en el futuro en una posición en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz”, declaró el secretario de Estado ante los periodistas. “Por eso es tan importante el desarme”, añadió.

La segunda etapa de la tregua contempla la retirada de fuerzas israelíes de Gaza, la instalación provisional de una autoridad de gobierno en el territorio palestino que reemplace al grupo terrorista, y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar la región.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Rubio afirmó que ya “contamos con varios países aceptables para todas las partes” interesados en participar en esa misión, y precisó que entre los candidatos para la fuerza de estabilización figuran Pakistán e Indonesia.

“Pediría a todos que se concentren en qué tipo de armamentos y capacidades necesitaría Hamás para amenazar o atacar a Israel, como base para definir lo que debería ser el desarme”, agregó Rubio en una rueda de prensa.

A su vez, reiteró que no existirá la paz en Gaza “si dentro de dos años Hamas lanza cohetes, mata israelíes o lleva a cabo, Dios no lo quiera, otro ataque terrorista como el del 7 de octubre”.

El alcance y la forma del desarme, indicó, deberá ser definido por equipos técnicos y contar con el visto bueno de Hamas, Israel y los mediadores en el proceso de paz.

Soldados israelíes sobre escombros en
Soldados israelíes sobre escombros en Rafah, al sur de la Franja de Gaza (REUTERS)

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la reconstrucción de la Franja de Gaza solo será viable si se reduce sustancialmente la capacidad militar de la organización: “Nadie va a querer invertir si existe la posibilidad de que el conflicto vuelva a estallar. No se puede permitir un Hamás que pueda amenazar a Israel en el futuro”.

Estados Unidos continúa negociando los detalles de la segunda fase del plan de paz impulsado por la administración de Donald Trump, que contempla la retirada de tropas israelíes, el desarme de las facciones palestinas, la reconstrucción de Gaza y la conformación de un gobierno de transición sin la presencia de Hamás.

La primera fase, puesta en marcha en octubre, estipulaba el cese de hostilidades, la liberación de rehenes por parte de Hamás y de prisioneros palestinos en Israel, y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, las operaciones militares israelíes continúan hallando a integrantes del grupo terrorista en el enclave y la situación deriva en nuevos enfrentamientos. Israel sostiene que no puede completar la retirada hasta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

Estados Unidos busca avanzar con
Estados Unidos busca avanzar con la segunda etapa del plan de paz para Gaza (Europa Press)

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves pasado que es “probable” que se reúna pronto en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tratar los temas pendientes en la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza.

Según el gobierno israelí, el encuentro estaría previsto para el 29 de diciembre, aunque la administración del republicano aún no confirmó oficialmente la fecha.

“Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida”, expresó Trump ante la prensa. El mandatario volvió a destacar la colaboración bilateral en Medio Oriente: “Ahora tenemos paz”.

(Con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaMarco RubioEstados UnidosGazaHamasgrupo terrorista

Últimas Noticias

Un hallazgo arqueológico en San Pietro di Castello desafía las creencias sobre la historia del vidrio veneciano

Las excavaciones recientes en la antigua isla identifican prácticas tecnológicas y rutas comerciales poco exploradas en Europa central. Los detalles de un trabajo científico que aporta un nuevo enfoque sobre el desarrollo y la evolución de la manufactura local en la Alta Edad Media

Un hallazgo arqueológico en San

Así se almorzaba en la antigua Roma: comida rápida, bares urbanos y costumbres que cambiaron la historia

Estudios revelan que la mayoría de los habitantes optaba por preparaciones sencillas en locales bulliciosos y compartidos

Así se almorzaba en la

Guerra en Ucrania: la inteligencia de Estados Unidos asegura que Putin busca recuperar regiones del antiguo imperio soviético

Evaluaciones del espionaje en Estados Unidos advierten que el líder ruso codicia no solo Ucrania, sino también territorios ya integrados a la alianza de la OTAN

Guerra en Ucrania: la inteligencia

La Corte Suprema de Brasil declaró inadmisible la apelación de la defensa de Bolsonaro para anular su condena por intento de Golpe de Estado

El juez Alexandre de Moraes rechazó el último recurso del expresidente al considerar que no cumplía los requisitos del tribunal

La Corte Suprema de Brasil

La verdadera historia de la hamaca, una innovación indígena con 4000 años de historia que conquistó el mundo

Este objeto, apreciado por civilizaciones ancestrales y adoptado en distintas regiones tras el contacto colonial, une tradición textil, bienestar y versatilidad

La verdadera historia de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados del Sinuano Noche: ganadores

Resultados del Sinuano Noche: ganadores del 19 de diciembre

Lotería Nacional lanza colección de billetes sobre momentos históricos del futbol mexicano

Cómo hacer el efecto Lip Blush desde casa con aceite de ricino y sin recurrir a la micropigmentación

Así será el edificio más alto del mundo: con 1.000 metros de altura y 160 plantas que desafían a la gravedad

La infanta Elena cierra un año clave: de su discreto cumpleaños a su firme apoyo a Juan Carlos I en su momento más polémico

INFOBAE AMÉRICA
EEUU aprueba una venta de

EEUU aprueba una venta de armas a Taiwán por más de 9.000 millones de euros

El M23 comienza su retirada de Uvira, en el este de RDC, a petición de EEUU

La Cámara Baja de EEUU aprueba una propuesta que criminaliza los tratamientos de afirmación de género a menores

Al menos dos muertos y diez heridos en ataques del Ejército ucraniano en el suroeste de Rusia

Paz levanta el subsidio al combustible en Bolivia y aumenta un 20% el salario mínimo

ENTRETENIMIENTO

¿El fin del T-800?: Arnold

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga

Stranger Things y un final que promete ser épico: estreno mundial en cines y reunión de protagonistas para ver el último capítulo

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica: agota fechas en menos de 24 horas