El papa León XIV celebrará su primer consistorio extraordinario con cardenales los días 7 y 8 de enero

León XIV convocó el primer consistorio extraordinario de su pontificado para los próximos 7 y 8 de enero (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV ha convocado el primer consistorio extraordinario de su pontificado, que se celebrará los próximos 7 y 8 de enero de 2026 en el Vaticano, con el objetivo de reforzar la comunión entre el papa y los cardenales, informó este sábado la Santa Sede.

Este encuentro con los miembros del Colegio Cardenalicio se llevará a cabo inmediatamente después del cierre del Jubileo de la Esperanza, que culminará con el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el 6 de enero.

Según se detalla en el comunicado, el consistorio se desarrollará a lo largo de dos jornadas y estará caracterizado por “momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, al compartir y a la oración”.

Los cardenales se reunirán con el papa León el próximo mes de enero (Vatican Media/­Francesco Sforza/Handout via REUTERS)

Dichos momentos, continúa la nota, “estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo” a León XIV en el ejercicio de su responsabilidad al frente de la Iglesia católica.

“El consistorio se sitúa en el contexto de la vida y misión de la Iglesia, y tiene como finalidad reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar en la solicitud por el bien de la Iglesia universal”, agrega.

Este evento extraordinario será el primero que celebre la Santa Sede tras el que convocó el papa Francisco en agosto de 2022 para debatir sobre la Curia Romana y crear nuevos cardenales.

León XIV ya celebró su primer consistorio ordinario el pasado 13 de junio para tratar sobre algunas causas de canonización.

Por otra parte, León XIV alertó este sábado de que “la riqueza de la tierra está en manos de pocos, poquísimos”, y que ésta se sigue concentrando “injustamente” entre quienes, “a menudo, no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres”.

Además, agregó que “toda la creación es un grito” y lamentó que “muchos poderosos no escuchan este grito”.

"La riqueza de la tierra está en manos de pocos, poquísimos, cada vez más concentrada- injustamente- en las manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres", afirmó durante la audiencia jubilar en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

León XIV subrayó ante miles de fieles que Dios destinó todos los bienes de la creación “para todos”, y que el deber de la humanidad es “generar, no robar”.

Un abeto del valle de Ultimo, en el Tirol del Sur, Italia, se ilumina como árbol de Navidad junto con un Nacimiento, el lunes 15 de diciembre de 2025, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La audiencia jubilar de este sábado marcó el cierre de las audiencias celebradas los sábados, iniciadas en enero por el papa Francisco con motivo del Año Santo 2025 dedicado a la Esperanza.

“El Jubileo está llegando a su fin, pero la esperanza que este Año Santo nos ha dado no termina: ¡Seguiremos siendo peregrinos de esperanza”, dijo el papa.

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana, reflexionó sobre la esperanza como “una virtud teologal” que “genera, no mata”, y la definió como “la verdadera fuerza”.

“Sin esperanza estamos muertos: con esperanza, venimos a la luz”, y agregó que “lo que amenaza y mata no es fuerza: es prepotencia, es miedo agresivo, es maldad que no genera nada”.

Durante el saludo a los peregrinos de lengua inglesa, el papa insistió en que “la esperanza es más poderosa que las amenazas y la violencia, porque genera vida, la vida de Dios”.

Antes de la audiencia, León XIV recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, saludando a los fieles, bendiciendo a los niños y deteniéndose a hablar con varios de los asistentes.

(Con información de EFE)