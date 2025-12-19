Mundo

Siria celebró el levantamiento definitivo de las sanciones de Estados Unidos

La derogación de la Ley César pone fin a años de aislamiento económico y abre una nueva etapa de reconstrucción y reintegración financiera del país

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa
El presidente sirio Ahmad al-Sharaa en un evento en Damasco el 8 de diciembre del 2025. (AP foto/Omar Sanadiki)

El gobierno de Siria y sus aliados regionales celebraron este viernes el levantamiento definitivo de las sanciones más severas impuestas al país en las últimas décadas, una medida que marca un punto de inflexión tras años de aislamiento económico y financiero.

Las sanciones, conocidas como Ley César, fueron impuestas por el Congreso de Estados Unidos en 2019 con el objetivo de castigar al ex dictador Bashar al-Assad por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil iniciada en 2011. Estas medidas afectaron profundamente al sistema financiero sirio y limitaron el acceso del país a inversiones y comercio internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria agradeció oficialmente la decisión y afirmó que “contribuirá a aliviar las cargas sobre el pueblo sirio y abrirá el camino para una nueva fase de recuperación y estabilidad”. Asimismo, convocó a empresarios nacionales e inversores internacionales a participar en el proceso de reconstrucción, cuyo costo ha sido estimado por el Banco Mundial en 216.000 millones de dólares.

Por su parte, el gobernador del Banco Central sirio, Abdulkader Husrieh, destacó que el levantamiento de la Ley César facilitará la reintegración de Siria al sistema financiero internacional y permitirá al país aspirar a una calificación crediticia soberana.

Abdulkader Husrieh, gobernador del Banco
Abdulkader Husrieh, gobernador del Banco Central de Siria, habla por videoconferencia durante la conferencia Reuters NEXT en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

“Siria probablemente comenzará con una calificación baja, lo cual es normal para los países que emergen de un conflicto”, declaró. “El verdadero valor radica en el punto de referencia establecido por la calificación y el plan que proporciona para la mejora”.

Tras la caída de Assad en diciembre de 2024, luego de una ofensiva relámpago de fuerzas rebeldes, comenzó a crecer la presión para eliminar estas penalidades. Diversos defensores —incluidos actores que anteriormente habían promovido las sanciones— sostuvieron que su continuidad obstaculizaba la reconstrucción del país, desalentaba la inversión extranjera y profundizaba la crisis económica y social.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien ya había suspendido temporalmente las sanciones mediante órdenes ejecutivas, aprobó el jueves por la noche su derogación definitiva, luego de que el Congreso la incluyera en la ley anual de gastos de defensa. Aunque algunos legisladores propusieron condicionarla a avances del nuevo gobierno sirio —liderado por una coalición dominada por islamistas sunitas— en la protección de minorías religiosas y la lucha contra el terrorismo, finalmente la eliminación se aprobó sin condiciones directas, aunque con la exigencia de informes periódicos al Congreso sobre estos temas.

Donald Trump y su homólogo
Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa en la Casa Blanca.

Aliados regionales celebran el levantamiento de sanciones

La medida fue respaldada por aliados regionales del nuevo gobierno interino encabezado por Ahmad al-Sharaa, entre ellos Turquía, Arabia Saudí y Qatar.

“Esperamos que este paso contribuya a fortalecer la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Siria al promover aún más la cooperación internacional hacia la reconstrucción y el desarrollo del país”, indicó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Oncu Keceli, en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí elogió “el papel significativo y positivo desempeñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump” en el levantamiento de las sanciones. Trump dijo anteriormente que había decidido eliminar las penalidades a instancias del príncipe saudí Mohammed bin Salman y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En paralelo, el Reino Unido anunció nuevas sanciones selectivas contra individuos y organizaciones involucrados en “actos de violencia contra civiles” en Siria. Estas incluyen a exfuncionarios del régimen de Assad y a miembros de grupos armados vinculados al nuevo gobierno, acusados de participar en ataques sectarios ocurridos a principios de este año en la costa siria.

La violencia se intensificó en marzo, cuando grupos leales a Assad atacaron a fuerzas de seguridad, lo que derivó en represalias contra civiles alauitas —la minoría a la que pertenece el expresidente— por parte de militantes sunitas, algunos vinculados formalmente a las nuevas fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos dejaron cientos de víctimas civiles y evidenciaron los desafíos que enfrenta Siria en su camino hacia la estabilidad.

(Con información de AP)

