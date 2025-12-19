La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La Unión Europea fijó el 12 de enero como una nueva fecha tentativa para firmar en Paraguay el acuerdo comercial con el Mercosur, luego de que la firma prevista para esta semana se suspendiera por las dudas de último momento planteadas por Italia y el rechazo explícito de Francia. No obstante, la fecha todavía debe ser confirmada por los cuatro países del bloque sudamericano, según explicaron fuentes europeas.

Bruselas tenía previsto cerrar el acuerdo este sábado en Brasil, pero el paso previo —la validación interna por parte de los Estados miembros de la UE— no logró concretarse. Para avanzar, era necesaria una mayoría cualificada: al menos quince países que representen el 65% de la población del bloque. En la víspera, quedó claro que ese respaldo no alcanzaba los mínimos requeridos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había advertido que si no se lograba cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur antes del 20 de diciembre, fecha prevista para la cumbre oficial del bloque, su país no continuaría impulsando el tema durante su presidencia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ya he dejado claro que si no finalizamos este acuerdo ahora, Brasil no seguirá adelante con el acuerdo comercial durante mi presidencia”, afirmó Lula durante una reunión de gabinete en Brasilia, a tres días de que el país recibiera la cumbre en la que estaba prevista la firma del pacto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió en la madrugada del jueves que los países del bloque necesitan “posponer ligeramente la firma” del acuerdo. Según precisó, se trata de “unas semanas más”. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, relativizó el retraso y sostuvo: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”.

En paralelo, los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— iniciaron este viernes en Brasil su reunión semestral. El encuentro comenzó con una reunión informal de media hora, a puertas cerradas, en la que analizaron el impacto del pedido europeo de postergar la firma del acuerdo hasta comienzos de 2026.

Un tractor con una pancarta contraria al acuerdo entre la UE y el Mercosur avanza durante una protesta por las calles de Bruselas, Bélgica. 18 diciembre 2025. (REUTERS/Yves Herman)

De cara a una eventual firma el 12 de enero, los países europeos deberán volver a intentar reunir la mayoría necesaria. En ese escenario, será clave definir si Italia logra resolver los conflictos internos con su sector agrícola, que fueron determinantes para frenar el acuerdo en esta instancia.

Francia, en tanto, mantiene una postura cautelosa. El presidente Emmanuel Macron afirmó que “no sabe” si su Gobierno respaldará la firma en enero y condicionó cualquier aval a la obtención de “garantías”. Entre ellas, mencionó una asignación suficiente de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y la necesidad de ofrecer un marco de protección para la agricultura francesa frente a los desafíos acumulados en los últimos años.

Pese a las resistencias, fuentes comunitarias señalaron este viernes que existe optimismo en Bruselas respecto de cerrar el acuerdo en enero. Según indicaron, se está trabajando con Roma y París en mecanismos de salvaguarda y en eventuales compensaciones para los productores agrícolas, con el objetivo de destrabar el respaldo político de ambos gobiernos.

(Con información de EFE)