Mundo

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano

Guardar
El presidente del Consejo Europeo,
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asisten a una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 19 de diciembre de 2025. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La Unión Europea fijó el 12 de enero como una nueva fecha tentativa para firmar en Paraguay el acuerdo comercial con el Mercosur, luego de que la firma prevista para esta semana se suspendiera por las dudas de último momento planteadas por Italia y el rechazo explícito de Francia. No obstante, la fecha todavía debe ser confirmada por los cuatro países del bloque sudamericano, según explicaron fuentes europeas.

Bruselas tenía previsto cerrar el acuerdo este sábado en Brasil, pero el paso previo —la validación interna por parte de los Estados miembros de la UE— no logró concretarse. Para avanzar, era necesaria una mayoría cualificada: al menos quince países que representen el 65% de la población del bloque. En la víspera, quedó claro que ese respaldo no alcanzaba los mínimos requeridos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había advertido que si no se lograba cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur antes del 20 de diciembre, fecha prevista para la cumbre oficial del bloque, su país no continuaría impulsando el tema durante su presidencia.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ya he dejado claro que si no finalizamos este acuerdo ahora, Brasil no seguirá adelante con el acuerdo comercial durante mi presidencia”, afirmó Lula durante una reunión de gabinete en Brasilia, a tres días de que el país recibiera la cumbre en la que estaba prevista la firma del pacto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admitió en la madrugada del jueves que los países del bloque necesitan “posponer ligeramente la firma” del acuerdo. Según precisó, se trata de “unas semanas más”. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, relativizó el retraso y sostuvo: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”.

En paralelo, los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— iniciaron este viernes en Brasil su reunión semestral. El encuentro comenzó con una reunión informal de media hora, a puertas cerradas, en la que analizaron el impacto del pedido europeo de postergar la firma del acuerdo hasta comienzos de 2026.

Un tractor con una pancarta
Un tractor con una pancarta contraria al acuerdo entre la UE y el Mercosur avanza durante una protesta por las calles de Bruselas, Bélgica. 18 diciembre 2025. (REUTERS/Yves Herman)

De cara a una eventual firma el 12 de enero, los países europeos deberán volver a intentar reunir la mayoría necesaria. En ese escenario, será clave definir si Italia logra resolver los conflictos internos con su sector agrícola, que fueron determinantes para frenar el acuerdo en esta instancia.

Francia, en tanto, mantiene una postura cautelosa. El presidente Emmanuel Macron afirmó que “no sabe” si su Gobierno respaldará la firma en enero y condicionó cualquier aval a la obtención de “garantías”. Entre ellas, mencionó una asignación suficiente de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y la necesidad de ofrecer un marco de protección para la agricultura francesa frente a los desafíos acumulados en los últimos años.

Pese a las resistencias, fuentes comunitarias señalaron este viernes que existe optimismo en Bruselas respecto de cerrar el acuerdo en enero. Según indicaron, se está trabajando con Roma y París en mecanismos de salvaguarda y en eventuales compensaciones para los productores agrícolas, con el objetivo de destrabar el respaldo político de ambos gobiernos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Union EuropeaMercosuracuerdo UE MercosurUltimas noticias America

Últimas Noticias

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma

Italia comenzará a cobrar a

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

La pareja fue hallada inconsciente dentro de una sala privada de un centro de saunas en el distrito de Akasaka y las autoridades investigan las causas del incendio y una posible falla en el sistema de salida

Tragedia en Tokio: un matrimonio

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Cuando dos terroristas abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, Chaya Dadon se arrojó sobre dos pequeños

La adolescente australiana que protegió

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El campo atraviesa un fin de año complicado en Francia. En medio de las negociaciones finales para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur, que rechazan por temor a la competencia, sus rebaños se ven amenazados por una dermatosis nodular

Más problemas para los ruralistas

Las mafias chinas del cibercrimen apuntan a Latinoamérica: torturas, muertes y expertos reclutados que viajan engañados

El testimonio de especialistas que fueron tentados para ir a trabajar a países del Sudeste Asiático revela el sistema de semiesclavitud al que fueron sometidos

Las mafias chinas del cibercrimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum abre puerta a crear

Sheinbaum abre puerta a crear tratado comercial con países asíaticos tras Paquete Arancelario: “No queremos enemistarnos con ningún país”

Lokillo rechaza amenazas de muerte que han recibido con “el Menor”, luego de encuentro de ‘freestyle’, y envió contundente mensaje

Estados Unidos felicita a Perú por romper récord en la erradicación de cultivos ilegales de coca

De “qué es magnicidio” a “Bre-B”: descubra las preguntas más insólitas que los colombianos le hicieron a Google en 2025

El Indio Solari será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA

INFOBAE AMÉRICA
Lula avisa de que Brasil

Lula avisa de que Brasil no seguirá adelante con el acuerdo UE-Mercosur si no se firma el 20 de diciembre

FEDUP reclama en el Senado un marco legal y social para dignificar el duelo perinatal

Londres arrestará a manifestantes propalestinos por pancartas o cánticos con la frase "globalizar la Intifada"

El Barça desmiente "de forma clara y rotunda" el uso de dinero del club "para hacer campaña electoral"

El nuevo nuncio del Vaticano presenta mañana sus cartas credenciales al Rey

ENTRETENIMIENTO

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira agota las tres fechas de su residencia histórica en El Salvador: “Les llevaré nuevas sorpresas”

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Brad Pitt sorprendió al revelar cuál es la actriz que considera la más impactante en la historia del cine estadounidense

Rob Reiner: ¿qué pasará con la millonaria herencia que dejó el director de cine?