El héroe que desarmó a uno de los terroristas de Bondi recibió un cheque por USD 1.650.000

El ciudadano de origen sirio que fue filmado luchando contra uno de los autores del atentado en la playa de Sídney contra la comunidad judía se recupera de heridas de bala en un hospital y fue beneficiado por una colecta online

Un hombre, al que se le atribuye haber salvado vidas al arrebatarle un arma a uno de los presuntos atacantes durante un tiroteo masivo en Bondi Beach, Australia, recibió un cheque por más de 2,5 millones de dólares australianos (1,65 millones de dólares estadounidenses), según muestra un vídeo publicado este viernes, después de que decenas de miles de personas contribuyeran a un sitio web de donaciones.

Ahmed al Ahmed se escondió detrás de coches aparcados antes de arremeter contra uno de los pistoleros por la espalda, arrebatándole el arma y derribándolo al suelo. Ahmed sufrió heridas de bala tras ser aparentemente atacado por un segundo agresor y permanece hospitalizado tras ser operado.

Ahmed, musulmán y padre de dos hijos, recibió un cheque de gran tamaño en su cama del hospital St. George de manos de Zachery Dereniowski, influencer de redes sociales y coorganizador de la página de GoFundMe, según muestran los vídeos publicados en línea.

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas el domingo después de que dos hombres armados abrieran fuego contra quienes celebraban Hanukkah, la fiesta judía de las luces, en la famosa playa. Las autoridades determinaron que un padre de 50 años, quien murió a tiros por la policía, y su hijo de 24 años, quien resultó gravemente herido, perpetraron el ataque. Ambos aparecen en varios videos grabados en el lugar.

El ciudadano de origen sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

“¿Me lo merezco?”, preguntó postrado en su camilla cuando le entregaron el cheque, procedente de donaciones voluntarias de unas 44.000 personas mediante la conocida plataforma de financiación colectiva GoFundMe.

Así lo muestra un vídeo compartido este viernes (hora de Sídney) por el encargado de darle el talón, el ‘influencer’ Zachery Dereniowski, que difunde actos caritativos en redes sociales.

Padre de dos hijos y propietario de una frutería, Ahmed se escondió detrás de unos vehículos y sorprendió a uno de los atacantes, con quien forcejeó hasta arrebatarle el rifle con el que disparaba contra un grupo que celebraba la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas de Australia.

Un total de 16 personas perdieron la vida en el atentado, entre ellos una niña de 10 años, un superviviente del holocausto y el hombre desarmado por Ahmed.

“En un momento de caos y peligro, Ahmed al Ahmed dio un paso al frente sin dudarlo. Sus acciones fueron desinteresadas, instintivas e innegablemente heroicas, sin importarle su propia seguridad. Los primeros informes indican que recibió dos disparos mientras protegía a otros”, señalaron los organizadores de la recoleta de donaciones.

Una pareja de judíos, Boris y Sofia Gurman, también intentó detener el ataque, relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI) por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, pero ambos murieron en el intento.

Albanese destacó esta semana la herocidad de los tres y visitó a Ahmed al Ahmed al hospital, a quien llamó “un verdadero héroe australiano”.

Los presuntos perpetradores del atentado terrorista han sido identificados como padre e hijo: Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, de origen indio.

(Con información de Reuters y EFE)

