Ucrania y Rusia confirmaron que habrá una nueva ronda de negociaciones en Miami para lograr un acuerdo de paz

Ucrania confirmó su participación en una nueva ronda de negociaciones en Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció el jueves que delegaciones de Ucrania y Estados Unidos participarán en nuevas conversaciones el viernes y sábado en territorio estadounidense, con el objetivo de finalizar la invasión rusa. Entre los temas clave destaca un plan de 20 puntos elaborado la semana pasada, así como la presión del presidente estadounidense Donald Trump para alcanzar un acuerdo rápido, según declaraciones recogidas por Reuters y medios occidentales. En este contexto, tanto representantes ucranianos como estadounidenses y europeos dieron su visto bueno preliminar al plan, mientras persisten las dudas sobre la postura de Rusia, que aún no ha respondido oficialmente.

Durante un encuentro con periodistas, Zelensky señaló que la delegación ucraniana ya se encuentra en camino y que las autoridades estadounidenses han confirmado su disposición a recibir a los negociadores. La agenda se centra en alternativas para alcanzar la paz y poner fin al conflicto en el este de Ucrania, una región que ha sido escenario de intensos combates desde el inicio de la guerra.

Por su parte, Trump afirmó que el acuerdo “está más cerca que nunca” tras la reciente aprobación del plan por parte de representantes europeos y estadounidenses junto a la delegación ucraniana. A pesar de estos avances, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que Moscú mantiene sus objetivos militares en Ucrania, recordando que busca el control integral de Donbás, zona que el Kremlin intentó anexar en 2022. “Todos conocemos la posición de Rusia. Quieren apoderarse de todo Donbás”, enfatizó Zelensky durante sus declaraciones.

Donald Trump presiona por un acuerdo rápido y afirma que la paz en Ucrania está más cerca que nunca

Por su parte, el Kremlin confirmó el jueves los preparativos para una próxima reunión entre representantes rusos y estadounidense, orientada a intercambiar información sobre las consultas celebradas esta semana entre emisarios de la Casa Blanca, ucranianos y europeos. Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, señaló en rueda de prensa telefónica que se están organizando contactos con interlocutores estadounidenses para conocer los resultados de las negociaciones mantenidas con las delegaciones europeas y ucranianas.

El miércoles, Putin recalcó ante la cúpula militar y el Ministerio de Defensa que Rusia “sin duda” logrará sus objetivos en Ucrania. Además, remarcó que si la vía diplomática no prospera, Moscú continuará las operaciones militares para asegurar el dominio sobre las cuatro regiones ucranianas que considera anexionadas.

Según fuentes de la prensa estadounidense, el emisario económico ruso Kiril Dmítriev sostendrá un encuentro este fin de semana en Miami con miembros de la Casa Blanca. Informes coinciden en que Dmítriev participó activamente en la creación del plan de paz original impulsado por Estados Unidos y que su viaje a Miami coincidió con la imposición de sanciones estadounidenses a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

Putin rechaza el despliegue de fuerzas occidentales en Ucrania y el uso de activos rusos congelados como reparación (REUTERS/ARCHIVO)

Al mismo tiempo, el Kremlin desmintió la reciente visita del emisario estadounidense Steve Witkoff, recordando que su última estancia en territorio ruso fue el 2 de diciembre. Según confirmó el Kremlin, estos encuentros no arrojaron compromisos concretos para frenar el conflicto.

Putin volvió a insistir en que Ucrania deberá abandonar el Donbás y advirtió que, si las vías diplomáticas fracasan, Rusia terminará por imponer sus objetivos por medios militares. Moscú también rechazó de plano el posible despliegue de fuerzas occidentales en Ucrania y la utilización de activos estatales rusos congelados en el extranjero como mecanismo de reparación después del conflicto. Además, el Kremlin consideró que existen “condiciones reales” para que la guerra continúe durante 2026.