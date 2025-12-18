Suspendieron a un cirujano del NHS por presentarse ebrio a una guardia en plena huelga médica

El cirujano Vivek Vatikutti fue suspendido nueve meses tras presentarse ebrio a una guardia en el hospital Warrington and Halton (VisualesIA)

El Dr. Vivek Vatikutti fue sancionado con nueve meses de suspensión tras llegar ebrio a su guardia en el hospital Warrington and Halton. El cirujano, con diez años de experiencia en el Servicio Nacional de Salud (NHS), admitió haber consumido más de media botella de vodka la noche previa a su jornada laboral, lo que puso en riesgo la seguridad de los pacientes y generó alarma entre sus colegas. El incidente tuvo lugar en medio de una huelga de médicos residentes que incrementó la presión sobre el personal que se mantuvo activo.

De acuerdo con la audiencia del Servicio de Tribunales de Médicos (MPTS), el Dr. Vatikutti se desempeñaba como registrador quirúrgico en el Warrington and Halton Hospitals NHS Foundation Trust. Un colega manifestó sospechas al notar olor a alcohol durante una transferencia de pacientes. El médico señaló que la noche anterior había sentido agotamiento extremo tras su turno, lo que atribuyó a la falta de médicos jóvenes en servicio debido a la huelga en desarrollo.

Según testificó ante el tribunal, tras finalizar su guardia el 21 de septiembre, compró comida para llevar y decidió tomar vodka en su domicilio cerca de las 21 horas. Explicó que se acostó antes de la medianoche y se despertó al otro día cerca de las 7.15. Afirmó que, pese a no desayunar por llegar tarde, no creía estar bajo los efectos del alcohol ni consideró que esto afectara su desempeño profesional.

El incidente ocurrió durante una huelga médica que aumentó la presión y el estrés sobre el personal del NHS en Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la huelga y la sobrecarga laboral

El tribunal escuchó que el Dr. Vatikutti reconoció el agotamiento que sintió luego de asumir mayores cargas durante la huelga de médicos residentes. El profesional señaló sentirse culpable y declaró: “Estoy muy arrepentido de haber ido a trabajar en ese estado”. El tribunal remarcó que, aunque aceptó que no habría sido seguro conducir, señaló que se sentía bien al iniciar su turno y no recibió reclamos por parte de los pacientes o el resto del personal.

No obstante, los análisis realizaron la mañana del 22 de septiembre arrojaron un nivel de alcohol en sangre de 48 mg/dl, un valor incompatible con el ejercicio seguro de la medicina.

De acuerdo con el MPTS, el episodio representó “un riesgo real para la seguridad del paciente”. El panel expresó que el público “estaría horrorizado por su conducta”, en referencia a la gravedad de lo ocurrido entre los muros del hospital.

El Dr. Vatikutti admitió haber consumido más de media botella de vodka la noche anterior a su turno hospitalario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sanción proporcional y antecedentes del profesional

El tribunal consideró que las acciones del Dr. Vatikutti configuran una falta muy grave dentro del ámbito hospitalario británico. También destacó que el cirujano mostró “muy poca comprensión de los riesgos que su comportamiento representaba para los pacientes, los colegas y la reputación de la profesión”. La sanción de nueve meses de suspensión se definió como “apropiada y proporcional” para un caso evaluado como un incidente único en una carrera sin antecedentes adversos registrados.

El Dr. Vatikutti, quien completó sus estudios médicos en India y lleva una década trabajando en el sistema británico, reiteró su arrepentimiento durante la audiencia.

El tribunal aceptó que el hecho constituyó un incidente aislado motivado por la tensión laboral, pero consideró necesario aplicar una medida ejemplificadora para enfatizar la importancia del profesionalismo y la responsabilidad individual en contextos de alta presión sanitaria.

El caso expuso graves fallas en el control profesional y reabrió el debate sobre la seguridad y la confianza de los pacientes en el NHS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se produjo mientras el hospital Warrington and Halton y otros centros de salud de la región afrontaban importantes desafíos operativos por la huelga. Por decisión del tribunal, la sanción busca preservar la confianza del público en el personal sanitario. Esto incluye el objetivo de establecer un precedente de tolerancia cero ante episodios que pongan en peligro la vida y la integridad de los pacientes, independientemente de la razón que los motive.

Las autoridades hospitalarias adelantaron que reforzarán los controles en los turnos y potenciarán las guardias para cuidar la salud física y mental de los profesionales médicos. Además, instaron a sus empleados a buscar apoyo ante situaciones de estrés extremo y recordaron los canales de ayuda existentes en el sistema.