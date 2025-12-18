Mundo

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

La medida del Departamento del Tesoro amplía la ofensiva de Washington contra redes marítimas acusadas de exportar crudo iraní mediante prácticas engañosas y refuerza la presión económica sobre Teherán

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial
FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de petroleros pasando por el estrecho de Ormuz. 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a 29 buques y a las empresas encargadas de su gestión por su presunta participación en la llamada flota en la sombra” de Irán, una red marítima que Washington acusa de exportar crudo y productos petrolíferos para eludir las restricciones internacionales, informó el Departamento del Tesoro.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las embarcaciones y compañías sancionadas habrían transportado cientos de millones de dólares en petróleo y derivados iraníes mediante prácticas de transporte engañosas, diseñadas para ocultar el origen real de la carga y los destinos finales de los envíos.

La acción también apunta al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas a siete de los buques identificados, así como a múltiples compañías navieras vinculadas a la operación, administración o intermediación de estas embarcaciones.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con los individuos y empresas designados. En la práctica, estas medidas suelen tener un alcance más amplio, ya que bancos, aseguradoras y operadores logísticos internacionales tienden a cortar vínculos para evitar riesgos legales.

Fotografía de archivo de petroleros
Fotografía de archivo de petroleros iraníes. EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

El Departamento del Tesoro sostiene que la “flota en la sombra” recurre a tácticas como el apagado deliberado de los sistemas de identificación automática (AIS), transferencias de carga de barco a barco en alta mar, cambios frecuentes de bandera y el uso de documentación falsa para disimular el origen iraní del crudo.

Estas redes se volvieron centrales para Irán tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 y la posterior reimposición de sanciones al sector energético, que redujeron drásticamente las exportaciones oficiales del país y limitaron su acceso a mercados formales.

Pese a ello, Teherán ha logrado sostener ingresos petroleros mediante circuitos opacos, intermediarios y flotas de buques que operan fuera de los canales tradicionales, con Asia como principal destino, según datos de seguimiento marítimo y estimaciones de analistas energéticos.

La ofensiva contra la flota iraní se produce además en un contexto en el que Washington ha intensificado acciones similares contra otras economías sancionadas. En el caso de Venezuela, Estados Unidos endureció el control sobre buques y empresas vinculadas a exportaciones de crudo tras revertir parcialmente licencias que habían permitido alivios temporales al sector petrolero.

Imagen de archivo. El petrolero
Imagen de archivo. El petrolero iraní Grace 1 está anclado, con su nombre y la bandera de Panamá eliminados, después de que el Tribunal Supremo del territorio británico levantara su orden de detención, en el Estrecho de Gibraltar, sur de España. 16 de agosto de 2019. REUTERS/Jon Nazca

Como resultado, decenas de petroleros vinculados a cargamentos venezolanos quedaron varados o desviaron sus rutas ante el temor a sanciones, lo que afectó los flujos de exportación y generó tensiones adicionales en la industria energética del país sudamericano.

Fuentes del mercado han señalado que el uso de flotas opacas y empresas pantalla se convirtió en un mecanismo compartido por países bajo sanciones, como Irán, Venezuela y Rusia, lo que ha llevado a Estados Unidos y a sus aliados a reforzar la vigilancia sobre el transporte marítimo global.

Desde Washington, el objetivo declarado es cortar las fuentes de ingresos que, según la Casa Blanca, financian actividades desestabilizadoras y reducen la eficacia del régimen de sanciones. Al mismo tiempo, estas medidas introducen incertidumbre en el mercado petrolero internacional, en un contexto marcado por conflictos geopolíticos y restricciones logísticas.

La ampliación de las sanciones sugiere que Estados Unidos seguirá recurriendo a herramientas financieras y marítimas para presionar a economías sancionadas, apostando a un control más estricto de las cadenas de transporte como complemento clave de su estrategia energética y de política exterior.

Temas Relacionados

Flota en la sombraFlota FantasmaIránSanciones

Últimas Noticias

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

El obispo de Joliet, Illinois, de 58 años y cercano al pontífice, sucede al cardenal Timothy Dolan al frente de una de las arquidiócesis más influyentes de Estados Unidos

El papa León XIV designó

Registraron el domicilio de la ministra de Cultura de Francia en una investigación por presunta corrupción

El procedimiento se produce en una plena campaña electoral, ya que ella es candidata a la Alcaldía de París para 2026

Registraron el domicilio de la

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

La Asamblea Nacional votó por unanimidad dos normas de fuerte carga histórica que reconocen la responsabilidad del Estado en condenas penales hoy consideradas violaciones de derechos fundamentales

Francia aprobó leyes para rehabilitar

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

El presidente brasileño confirmó que rechazará la norma avalada por el Senado que beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a otros involucrados en los ataques del 8 de enero de 2023

Lula confirmó que vetará la

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

El IPC de 2,7% alivió temores. El fabricante de semiconductores Micron subió más de 15% tras presentar resultados trimestrales sólidos y previsiones alcistas

Optimismo en Wall Street tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La retinopatía diabética: Una amenaza

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Sebastián Ramírez, abogado: “Si no fichas te van a despedir. Es un derecho, pero también una obligación”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Magario convocó a sesionar en febrero y continúa la disputa del peronismo por las autoridades en el Senado

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

INFOBAE AMÉRICA
El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos

El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos de seguridad"

El presidente electo de Chile propone un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen

'Sirat', de Oliver Laxe, pasa el primer corte de los Oscar en cinco categorías

Netanyahu exige a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo tras el ataque en Sídney

Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

ENTRETENIMIENTO

Infobae

‘Digger’: primer vistazo y todos los detalles de la próxima película de Alejandro González Iñarritu protagonizada por Tom Cruise

Con mensaje a sus hijos y a sus fans, Shakira cerró su gira Latinoamericana: “Gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria”

“Parecía cansado y distante”: lo que testigos advirtieron en Nick Reiner antes de la muerte de sus padres

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

El nuevo k-drama de Kim Seon-ho y Go Youn-jung revela su tráiler y fecha de estreno