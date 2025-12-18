Mundo

El Reino Unido detuvo a manifestantes propalestinos mientras endurece leyes contra el discurso de odio

Los arrestos se produjeron el miércoles, horas después de que la policía en Londres y Manchester anunciara una campaña contra los manifestantes que utilizan consignas como “globalicemos la intifada”

Manifestantes ondean banderas palestinas mientras
Manifestantes ondean banderas palestinas mientras corean consignas en una marcha. (AP Foto/Achmad Ibrahim)

La policía en Londres arrestó a dos personas que pidieron una “intifada” durante una protesta pro-palestina, tras la decisión de las autoridades de endurecer la aplicación de las leyes contra el discurso de odio tras un ataque mortal en una celebración de Hanukka en Australia.

Los arrestos se produjeron el miércoles, horas después de que la policía en Londres y Manchester, Inglaterra, anunciara una campaña contra los manifestantes que utilizan consignas como “globalicemos la intifada”. La palabra árabe intifada se traduce generalmente como “alzamiento”.

Aunque los manifestantes propalestinos dicen que la consigna describe las protestas mundiales contra la guerra en Gaza, los líderes judíos dicen que inflama las tensiones y fomenta ataques contra judíos, como el ataque que mató a 15 personas el domingo en la playa Bondi de Sydney.

El comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, y el jefe de la Policía de la Región de Manchester, Stephen Watson, dijeron que decidieron adoptar una postura más dura después del suceso de Bondi y un ataque el 2 de octubre a una sinagoga en Manchester que dejó dos muertos.

“Sabemos que las comunidades están preocupadas por pancartas y cánticos como ‘globalicemos la intifada’, y aquellos que lo usen en futuras protestas o de manera dirigida deben esperar que la Met y GMP tomen medidas”, dijeron en un comunicado conjunto publicado el miércoles. “Se han producido actos violentos, el contexto ha cambiado: las palabras tienen significado y consecuencia”.

Londres arrestará a manifestantes propalestinos
Londres arrestará a manifestantes propalestinos por pancartas o cánticos con la frase "globalizar la Intifada"

En las horas previas a la manifestación del miércoles por la noche en apoyo de Palestine Action, un grupo propalestino que fue ilegalizado como organización terrorista a principios de este año, la policía de Londres advirtió a los manifestantes que estuvieran al tanto del anuncio anterior.

Dos manifestantes fueron arrestados por “delitos de orden público con agravante de racismo” después de que gritaran consignas pidiendo una intifada durante la protesta frente al Ministerio de Justicia el miércoles por la noche, dijo la Policía Metropolitana en las redes sociales. Una tercera persona fue arrestada por intentar interferir con los arrestos iniciales.

El término “intifada” se utiliza para describir dos grandes levantamientos palestinos contra la política israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, el primero comenzando en 1987 y el segundo en 2000. Durante el reciente conflicto en Gaza, la consigna “globalicemos la intifada” ha sido muy utilizada por manifestantes propalestinos en todo el mundo.

El debate sobre este tipo de lenguaje surge después de que los crímenes de odio antisemitas y el abuso en línea se dispararan en Reino Unido tras el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, y la campaña militar israelí en Gaza que siguió.

Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 tomadas como rehenes durante el ataque inicial a Israel. Más de 70.660 palestinos han sido asesinados durante la campaña israelí en Gaza, según el ministerio de salud del territorio.

(Con información de AP)

