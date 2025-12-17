Mundo

Precios del crudo suben tras la orden de Donald Trump de bloquear la salida de buques petroleros sancionados de Venezuela

El repunte del crudo Brent y WTI tras la decisión de la Casa Blanca genera movimientos abruptos en las bolsas europeas y estadounidenses

La orden del presidente Donald Trump de frenar la entrada y salida de barcos sancionados por Venezuela dispara el valor del crudo, impactando las acciones energéticas y generando volatilidad en los mercados bursátiles mundiales. REUTERS/Bing Guan/File Photo

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento el miércoles tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear los petroleros “sancionados” que entran y salen de Venezuela. Tanto el crudo Brent como el WTI subieron más de un dos por ciento antes de recortar parte de las ganancias.

“El gran acontecimiento es el repunte de los precios del petróleo después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo petrolero sobre Venezuela”, afirmó Fawad Razaqzada, analista de Forex.com. Según Razaqzada, esta noticia impulsó las acciones de las empresas energéticas europeas, con marcas como BP y Shell contribuyendo a que el índice británico FTSE 100 tuviera un desempeño superior. Las acciones de ambas compañías aumentaron más de un uno por ciento.

El avance en el precio del crudo compensó parcialmente el retroceso del 2,7 por ciento registrado el martes, cuando Trump indicó que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania estaba más cerca que nunca. Un posible acuerdo podría suavizar las sanciones sobre el petróleo ruso, lo que añadiría preocupación por un exceso de oferta en el mercado. Sin embargo, Razaqzada destacó que existen informes sobre la posible preparación de nuevas sanciones estadounidenses contra el sector petrolero ruso, en caso de que el presidente Vladimir Putin rechace un acuerdo de paz referente a Ucrania.

En Wall Street, los índices bursátiles abrieron al alza, pero cambiaron de rumbo y cotizaban a la baja durante la mañana. “Los inversores empiezan a preocuparse por la posibilidad de una desaceleración económica, debilidad, y, esperemos que no, una recesión”, explicó Sam Stovall, de CFRA Research.

Desde el análisis de IG, Chris Beauchamp subrayó que las acciones tecnológicas volvían a mostrar debilidad, con caídas para el fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia y la empresa matriz de Google, Alphabet. “Las inquietudes sobre la inteligencia artificial han resurgido, afectando al ánimo justo cuando debería iniciar el denominado rally de Santa”, observó Beauchamp.

Empresas como BP y Shell impulsan al índice FTSE 100 tras las restricciones estadounidenses al crudo venezolano, mientras inversores evalúan posibles nuevas sanciones y la situación geopolítica global en el sector petrolero. Bram van Broekhoven/via REUTERS.

En Europa, la bolsa de Londres repuntó mientras la libra esterlina se debilitaba, ante las expectativas de rebajas en los tipos de interés del Banco de Inglaterra tras conocerse que la inflación británica bajó más de lo previsto. La tasa anual de inflación en Reino Unido descendió al 3,2 por ciento en noviembre, consolidando las previsiones de que el Banco de Inglaterra reduzca su tipo principal este jueves y vuelva a hacerlo en más de una ocasión en 2026. Los analistas preveían que la inflación solo caería ligeramente al 3,5 por ciento desde el 3,6 por ciento de octubre.

En la eurozona, la inflación se mantuvo en el 2,1 por ciento en noviembre, situándose apenas por encima del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (BCE), según datos oficiales revisados. El BCE prevé mantener sin cambios los tipos de interés este jueves por cuarta reunión consecutiva, aunque el debate interno sobre la política futura se intensifica. Tanto las bolsas de París como de Fráncfort cerraron en negativo, mientras los mercados asiáticos mostraron comportamiento mixto.

Los inversores siguen atentos a los datos publicados el martes sobre empleo no agrícola en Estados Unidos, que reflejan que el desempleo alcanzó en noviembre el 4,6 por ciento, su nivel más alto en cuatro años. Analistas consideran que esta información no modifica sustancialmente la previsión de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tipo de interés clave en enero, a la espera de la publicación de las cifras de inflación al consumo previstas para el viernes.

En el ámbito empresarial, la firma china de microchips MetaX Integrated Circuits Shanghai experimentó un aumento de más del 550 por ciento en su debut bursátil en su ciudad de origen el miércoles. Las acciones de Netflix subieron un 1,1 por ciento después de que Warner Bros. Discovery rechazara una oferta pública de adquisición hostil de Paramount para ser finalmente adquirida por la plataforma de streaming. Por su parte, las acciones de Warner Bros. Discovery bajaron un 1,3 por ciento y las de Paramount cayeron casi un cinco por ciento.

(Con información de AFP)

