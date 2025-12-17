Mundo

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

David Barnea defendió los ataques preventivos a instalaciones atómicas iraníes y mostró escepticismo ante posibles acuerdos internacionales con el régimen de Teherán

Guardar
David Barnea, director del Mossad,
David Barnea, director del Mossad, durante una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa de Israel, en Tel Aviv (REUTERS/Amir Cohen)

El jefe del servicio de inteligencia exterior de Israel, David Barnea, afirmó este martes que su país debe garantizar que Irán no retome su programa nuclear, seis meses después de la ofensiva militar que dañó instalaciones atómicas iraníes y derivó en una guerra de doce días.

El funcionario sostuvo que, pese a los ataques, Teherán mantiene la intención de avanzar en capacidades nucleares y que Israel actuará para impedirlo.

La idea de continuar desarrollando una bomba nuclear todavía late en sus corazones”, afirmó Barnea durante una ceremonia de entrega de premios a agentes del Mossad en Jerusalén.

En ese acto, agregó que Israel asume “la responsabilidad de asegurar que el proyecto nuclear, que ha sido gravemente dañado en estrecha cooperación con los estadounidenses, nunca vuelva a activarse”.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional, tras los ataques lanzados por Israel el 13 de junio contra objetivos estratégicos en Irán, incluidos sitios vinculados al programa nuclear. Aquella operación desencadenó un conflicto armado de casi dos semanas entre ambos países, al que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Barnea, cuyo mandato al frente del Mossad concluye en junio de 2026, destacó el carácter sorpresivo de la ofensiva inicial y sugirió que reveló el alcance del trabajo de inteligencia israelí dentro de Irán.

Imagen satelital del complejo nuclear
Imagen satelital del complejo nuclear de Fordow, una de las instalaciones clave del programa de enriquecimiento iraní (REUTERS)

El régimen de los ayatolás despertó en un instante para descubrir que Irán estaba completamente expuesto y penetrado”, declaró, en alusión a la capacidad de Israel para recopilar información sensible.

El jefe de inteligencia expresó además un marcado escepticismo frente a una salida diplomática.

Irán cree que puede engañar al mundo una vez más e implementar otro mal acuerdo nuclear. No permitimos y no permitiremos que se concrete un mal acuerdo”, afirmó.

Sus palabras se refieren a los esfuerzos internacionales para negociar límites al programa nuclear iraní, un tema que ha dominado la agenda de seguridad global durante más de una década.

Las potencias occidentales han acusado de forma reiterada al régimen de Irán de buscar armas nucleares, mientras que Teherán ha negado esas acusaciones y sostiene que su programa tiene fines civiles.

En 2015, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos, Rusia, China y países europeos que imponía restricciones al enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio de sanciones. Israel se opuso a ese pacto desde su inicio.

David Barnea defendió los ataques
David Barnea defendió los ataques preventivos a instalaciones atómicas iraníes y mostró escepticismo ante posibles acuerdos internacionales con el régimen de Teherán (Europa Press)

Durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump retiró a Washington del acuerdo en 2018. Este año, Irán y Estados Unidos retomaron conversaciones indirectas, con mediación de Omán, para explorar un nuevo entendimiento. Sin embargo, esas negociaciones quedaron suspendidas tras el inicio de los ataques israelíes de junio.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que los bombardeos estadounidenses “destruyeron” el programa nuclear iraní.

El Pentágono indicó que los ataques retrasaron el desarrollo nuclear de Irán entre uno y dos años, una evaluación que contradijo un informe preliminar de inteligencia estadounidense citado por medios locales, según el cual el impacto habría sido de solo algunos meses.

Desde Teherán, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, rechazó esas afirmaciones. En declaraciones previas, respondió a Trump diciendo que debía “seguir soñando” si creía que el programa nuclear iraní había sido eliminado.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

IsraelEstados UnidosIránPrograma nuclearDavid BarneaInteligencia de IsraelMossadJefe del MossadÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Ucrania y el Consejo de Europa firmaron la creación de una comisión internacional para exigir reparaciones a Rusia por la guerra

La comisión fue presentada por el presidente Volodímir Zelensky y requiere la ratificación de al menos 25 Estados para iniciar su trabajo

Ucrania y el Consejo de

La contaminación extrema detiene por segundo día seguido la vida en Nueva Delhi: caos aéreo y suspensión de clases

Se restringieron obras de construcción y el uso de vehículos altamente contaminantes, mientras más de 20 millones de habitantes permanecen sometidos a niveles peligrosos de polución

La contaminación extrema detiene por

Drones, mapas invisibles y agricultura antigua: así es la revolución de la arqueología no invasiva en las islas griegas

El desarrollo de herramientas como el LIDAR y la magnetometría posibilita descubrir y mapear asentamientos ocultos bajo la tierra, lo que contribuye a la preservación patrimonial, promueve el turismo responsable y aporta nuevas perspectivas sobre su historia

Drones, mapas invisibles y agricultura

Por las olas de calor y la deforestación, casi 30.000 especies podrían desaparecer para 2100

Un estudio internacional encabezado por la Universidad de Oxford advierte que la combinación de temperatura extrema y cambio en el uso del suelo expone a miles de vertebrados terrestres a la pérdida total de hábitat y a un riesgo de extinción sin precedentes

Por las olas de calor

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

La incautación de un buque petrolero y nuevas medidas de Washington profundizaron las dificultades de la estatal venezolana para exportar su crudo

Más de 11 millones de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo defendió las nuevas

Luis Caputo defendió las nuevas medidas económicas: “Las bandas cambiarias ganaron credibilidad”

Avanza ISSSTE en construcción de nuevas unidades médicas para mejorar la atención

Un empleado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta

Asesinato en Trujillo captado en cámara: balean a joven de 23 años que salía del gimnasio con su pareja

¿Cómo calcular la cantidad de comida que debo ingerir para no subir de peso? Así puedes medir tus porciones de manera saludable

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi

Expresidente Quiroga celebra el triunfo de Kast en Chile y le envía un "abrazo grande"

Cuba llama a la unidad de la ALBA para enfrentar la "pretensión hegemónica" de EEUU

18-16. Los Seahawks derrotan a los Colts en el debut del abuelo Philip Rivers

Los eternos rivales Alajuelense y Saprissa jugarán la final del torneo de Costa Rica

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Leonardo DiCaprio no quiere convertirse en director de cine

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

Peaky Blinders llega al cine: fecha de estreno, regreso de Tommy Shelby y el cierre definitivo de la saga

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer es acusado formalmente del doble homicidio de sus padres

La vez que Rob Reiner cambió el final de “Cuando Harry conoció a Sally” tras enamorarse