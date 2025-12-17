Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Burkhard Scheffler, segundo desde la derecha, un hombre sin hogar que murió de frío en 2022 en la Plaza de San Pedro, es retratado como San Pedro en una pintura del artista alemán Michael Triegel expuesta en la capilla del Colegio Teutónico del Vaticano. El Papa Francisco ordenó que fuera sepultado en el cementerio vaticano, a pocos metros de la tumba del verdadero San Pedro. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

En 2018, el artista alemán Michael Triegel le pidió a un hombre sin hogar en Roma que posara para un dibujo, pensando que sería el modelo ideal para San Pedro si alguna vez necesitaba pintar al primer papa.

Siete años después, el retrato del hombre se exhibe en el Vaticano, una especie de reencuentro que se produjo por una casualidad improbable.

Esta es una historia a la vez grande y pequeña, sobre el arte, la fe y una tragedia humana que llamó la atención del papa Francisco: el vagabundo alemán Burkhard Scheffler murió de frío en 2022 a las afueras de la plaza de San Pedro.

Un encargo en Alemania

La saga comenzó en Alemania, donde Triegel ganó en 2019 un encargo de la catedral protestante de la ciudad de Naumburg para crear un nuevo panel central para su altar, obra del maestro renacentista Lucas Cranach el Viejo. El panel sustituiría al original, destruido en 1541 durante la Reforma, los disturbios que convulsionaron parte de Europa con la aparición del protestantismo en el siglo XVI.

Los dos paneles laterales de Cranach sobrevivieron. Triegel, un católico converso, se entusiasmó con la perspectiva de “colaborar con Cranach”.

“Tuvieron la idea de completar de nuevo este altar, en lo que considero un hermoso gesto: no para deshacer estas heridas del siglo XVI, sino para mitigarlas, para sanarlas”, dijo en una entrevista en su estudio de Leipzig.

San Pedro encuentra su lugar

Triegel planificó su pintura y se inspiró en el encuentro que tuvo en 2018 con el vagabundo en Roma.

El hombre ocupó su lugar como San Pedro entre los santos reunidos alrededor de María y el niño Jesús. Triegel dijo que era importante que sus personajes no fueran arquetipos idealizados, sino figuras que el espectador sintiera que eran personas “que podrían tener algo que ver conmigo aquí y ahora, que no son solo históricos”.

San Pablo se basó en un rabino que Triegel dibujó en Jerusalén, mientras que María se basó en la hija del artista. Al fondo estaba el pastor protestante y teólogo Dietrich Bonhoeffer, un opositor de los nazis que fue ejecutado en 1945.

El San Pedro de Triegel tiene barba, lleva una gorra de béisbol roja y sostiene una pequeña llave, en referencia a las llaves bíblicas del cielo que a menudo se asocian con el santo.

El artista encontró a su santo sentado a la entrada de una iglesia romana pidiendo limosna. Cuando estaba a punto de darle dinero, Triegel recordó: “Me miró y en ese momento tuve la sensación de que, si alguna vez necesitaba un Pedro para un cuadro, él sería mi Pedro, con esa barba fluida y esos ojos alertas”.

Triegel le preguntó al hombre en italiano si podía dibujarlo y fotografiarlo, y el hombre se limitó a asentir con la cabeza, “así que no tenía ni idea de qué país era”.

Una tragedia en Roma

Sin que Triegel lo supiera, su San Pedro pasó por momentos difíciles después de su encuentro en 2018.

El hombre, Burkhard Scheffler, había sufrido durante la pandemia de COVID-19. Bajo los duros confinamientos de Italia, cada vez menos personas se aventuraban a salir para dar limosna y comida a los necesitados.

Scheffler fue arrestado en mayo de 2020 después de que, al parecer, amenazara a alguien con un cuchillo por negarse a darle cambio. Fue condenado a tres años de prisión y puesto en libertad a finales de 2022.

Conocido por muchos en el Vaticano, Scheffler se había debilitado en la cárcel. “Sus manos, que siempre estaban calientes, se habían enfriado”, recordaría más tarde la periodista del Vaticano Gudrun Sailer.

La noche del 25 de noviembre de 2022, Scheffler murió de frío.

El papa honra a las personas sin hogar

Su muerte llamó la atención de Francisco, que había hecho de la atención a las personas sin hogar de los alrededores del Vaticano una de sus prioridades. Bajo la supervisión de Francisco, el Vaticano instaló duchas, una barbería y una clínica en la columnata de San Pedro. El limosnero de Francisco salía en las noches frías a repartir sacos de dormir.

Horas después de la muerte de Scheffler, el portavoz del Vaticano emitió un comunicado en el que decía que había sido atendido por la oficina de caridad del Vaticano, pero que “desgraciadamente, la lluvia y el frío de la noche anterior contribuyeron a agravar su frágil estado”. El portavoz dijo que Francisco recordó en su oración de ese día a “Burkhard y a todos aquellos que se ven obligados a vivir sin hogar, en Roma y en el mundo”.

Poco después, Francisco dijo en su oración dominical semanal: " Recuerdo a Burkhard Scheffler, que murió hace tres días bajo la columnata de la plaza de San Pedro: murió de frío“.

Y el papa volvió a abordar el tema en su homilía del Domingo de Ramos en abril de 2023. “Pienso en el llamado vagabundo alemán, que murió bajo la columnata, solo y abandonado. Él es Jesús para cada uno de nosotros. Tantos necesitan nuestra cercanía, tantos están abandonados”.

Francisco pidió que Scheffler fuera enterrado en el cementerio teutónico, en los terrenos del Vaticano, junto a muchos sacerdotes, peregrinos y personalidades de habla alemana. Su sencilla tumba se encuentra en la pequeña sección de peregrinos, a la sombra de la basílica de San Pedro y a pocos metros de la tumba del verdadero San Pedro.

Una disputa sobre el altar

De vuelta en Alemania, Triegel pasó tres años trabajando en el altar de la catedral de Naumburg, pero surgió un problema.

Existía la preocupación de que el altar de Triegel-Cranach pudiera costarle al edificio su lugar en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los expertos de la UNESCO consideraban que obstaculizaba la vista general de la capilla occidental, incluidas las famosas estatuas. En julio, las autoridades regionales dictaminaron que el altar podía quedarse, pero que debía exhibirse en otro lugar de la catedral.

Mientras se desarrollaba ese debate, surgió la idea de prestar el altar a la capilla católica del colegio pontificio teutónico del Vaticano, una residencia para sacerdotes de habla alemana adyacente al cementerio. La capilla tiene su propio altar de la época del original de Cranach.

Encajando las piezas

Y fue entonces, en la capilla teutónica, cuando un experto en arte afiliado al Vaticano reconoció al San Pedro de Triegel como nada menos que Scheffler.

“Alguien dijo: “Este tipo con la gorra roja, lo conocemos porque vivía aquí, en la plaza de San Pedro”“, contó monseñor Peter Klasvogt, rector del Campo Santo Teutónico, como se conoce al complejo. “Fue un momento inolvidable”.

El altar se encuentra ahora cedido por dos años a la capilla, a un paso de la tumba de Scheffler, que a su vez se encuentra a pocos metros de la tumba de San Pedro.

Cuando Triegel se enteró de que su altar podría acabar junto a la tumba de Scheffler, recuerda haber pensado: “No puede haber tantas coincidencias”.

Con la llegada del cuadro, “la historia tiene otro desenlace y otro final, y es maravilloso verlo”, dijo Klasvogt. “Lo honramos con el altar, lo honramos con su tumba y rezamos por él aquí, en la iglesia”.

Tras la discusión sobre la ubicación del altar en Alemania, la coincidencia también atrae al artista.

“Si toda esta disputa era necesaria para que este cuadro fuera a Roma y para que este hombre fuera visto de nuevo, para que obtuviera un nombre, para que... la gente se fijara en él y lo recordara, entonces todo este proyecto de Naumburg realmente valió la pena para mí”, dijo Triegel.

