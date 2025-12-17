Australia celebró el primer funeral por las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach

Los familiares del rabino Eli Schlanger, asesinado durante un tiroteo en una celebración judía de Hanukkah en la playa Bondi de Sídney el domingo, reaccionan junto a su ataúd durante su funeral en Chabad of Bondi (Kate Geraghty/Pool vía REUTERS)

Australia celebró este miércoles el primer funeral por las víctimas del tiroteo en Bondi Beach en Sídney, con una multitud reunida para despedir al rabino Eli Schlanger, asesinado en el ataque que dejó 15 muertos durante un festival judío.

El servicio se realizó en la sinagoga Chabad de Bondi, bajo un fuerte operativo de seguridad, mientras familiares, líderes comunitarios y fieles acompañaron el traslado del cuerpo en un ataúd negro. Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el “rabino de Bondi”, fue la primera víctima del ataque en recibir un homenaje público.

“Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros”, expresó el líder de la comunidad judía, Alex Ryvchin, antes del inicio del funeral. El movimiento Chabad señaló que Schlanger prestaba servicios religiosos en prisiones y hospitales, y destacó su rol dentro de la comunidad jasídica local.

El ataque ocurrió el domingo, cuando Sajid Akram y su hijo Naveed Akram abrieron fuego durante un festival judío en la popular playa Bondi Beach. El tiroteo dejó 15 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas se encontraban una niña de 10 años, dos sobrevivientes del Holocausto y una pareja casada que murió cuando intentaba frenar el ataque.

La sinagoga Chabad de Bondi prevé realizar por la tarde un segundo servicio funerario por el rabino Yaakov Levitan, de 39 años y padre de cuatro hijos, también fallecido en el atentado. Varias patrullas policiales vigilaron las calles aledañas ante la gran afluencia de personas que acudieron a presentar sus respetos.

El primer ministro Anthony Albanese expresó su respaldo a la comunidad judía en declaraciones a una radio local. “Mi corazón está con la comunidad hoy y todos los días”, afirmó. “Pero hoy será un día especialmente difícil, con los primeros funerales”, añadió.

Las autoridades australianas sostuvieron que el ataque tuvo como objetivo sembrar el pánico entre la comunidad judía del país. Albanese señaló que los atacantes, padre e hijo, se radicalizaron por una “ideología de odio”. “Parece que esto fue motivado por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico, declaró el martes a la cadena nacional ABC.

El atentado también generó reacciones internacionales. Durante una recepción por Janucá en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un combate global “contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical” tras el ataque de Sídney.

En paralelo, surgieron interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para actuar antes del tiroteo. Naveed Akram, presuntamente albañil desempleado, llamó la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019, aunque no fue considerado una amenaza inminente. La policía investiga si ambos mantuvieron contactos con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del ataque.

El departamento de inmigración filipino confirmó que los Akram permanecieron casi todo el mes de noviembre en la isla meridional de Mindanao, una región con antecedentes de insurgencias islamistas. Según las autoridades, padre e hijo dispararon durante 10 minutos con rifles de cañón largo antes de que la policía abatiera a Sajid Akram, de 50 años.

Naveed Akram, de 24 años, resultó herido y permanece hospitalizado bajo custodia policial. Medios locales informaron que salió de un coma el martes.

(Con información de AFP y EFE)