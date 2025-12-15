Mundo

La jefa del MI6 advierte que el Reino Unido enfrenta una amenaza directa de Rusia

El servicio de inteligencia británico subrayó que la frontera tradicional ha perdido relevancia ante la utilización de ciberataques, desinformación y sabotaje por parte de Moscú, lo que incrementa los riesgos para el continente

Guardar

El servicio de inteligencia exterior británico MI6 advirtió que el Reino Unido ya se encuentra en la primera línea frente a Rusia, en un contexto donde la estrategia de Moscú de “exportar el caos” podría persistir hasta que el presidente Vladimir Putin modifique su enfoque, según anticipó Blaise Metreweli, jefa de la agencia, en declaraciones recogidas por The Times.

Metreweli, la primera mujer y la persona más joven en liderar el MI6, subrayó que la presión sobre Rusia en apoyo a Ucrania será sostenida, mientras el país enfrenta una “era de incertidumbre” marcada por la transformación de las reglas del conflicto internacional.

En su discurso, Metreweli enfatizó que el concepto tradicional de “frontera” ha quedado obsoleto, ya que la “línea del frente está en todas partes” debido a la utilización por parte de Moscú de tácticas de guerra híbrida, como la desinformación, el sabotaje y los ciberataques. Según la jefa del MI6, la amenaza de una Rusia agresiva, expansionista y revisionista” es aguda y tangible para la sociedad británica, que ya experimenta de primera mano los efectos de estas estrategias.

Metreweli afirmó: “La exportación del caos es una característica, no un error, en el enfoque ruso de la política internacional; y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su cálculo”, según citó The Times.

Analistas citados por el mismo medio explican que la “exportación del caos” consiste en generar inestabilidad en el extranjero mediante la fabricación de crisis, que luego son aprovechadas por el Kremlin para obtener concesiones o desviar la atención y los recursos de Occidente. Entre las tácticas identificadas se encuentran el envío de oleadas de migrantes, el despliegue de mercenarios en conflictos internacionales, la ejecución de ciberataques, actos de sabotaje, manipulación informativa y la incursión de aeronaves en el espacio aéreo europeo.

El jefe de estado ruso,
El jefe de estado ruso, Vladimir Putin, sostiene una videoconferencia sobre la situación en la zona del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, mientras el comandante de la 123ª Brigada de Fusileros Motorizados, Denis Pirogov, se encuentra sentado cerca, en el Kremlin, Moscú, Rusia, el 11 de diciembre de 2025 (Reuters)

En paralelo, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Knighton, advirtió en su primer discurso anual en el Royal United Services Institute sobre el aumento del riesgo de una invasión rusa a un país miembro de la OTAN.

Knighton declaró: “La guerra en Ucrania demuestra que la disposición de Putin a atacar a Estados vecinos, incluidas sus poblaciones civiles, potencialmente con armas novedosas y destructivas, amenaza a toda la OTAN, incluido el Reino Unido”, según recogió The Times. El alto mando militar británico hizo un llamado a fortalecer la resiliencia nacional y adoptó una postura de movilización social ante la creciente incertidumbre y los desafíos de seguridad.

Knighton subrayó que “el precio de la paz está aumentando” y que la situación actual es “más peligrosa de lo que he conocido durante mi carrera”, por lo que la respuesta debe ir más allá del fortalecimiento de las fuerzas armadas. En sus palabras: “Una nueva era para la defensa no solo implica que nuestras fuerzas armadas y el gobierno den un paso adelante —como lo estamos haciendo—, sino que toda la nación debe hacerlo. El liderazgo ruso ha dejado claro que desea desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir la OTAN”, según The Times.

Las intervenciones de Metreweli y Knighton coinciden con la visita del primer ministro Sir Keir Starmer a Berlín, donde participará en una cumbre de emergencia junto a líderes europeos, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y Steve Witkoff, enviado especial del presidente Trump, con el objetivo de persuadir a Estados Unidos para que acepte un plan de paz alternativo para Ucrania.

Metreweli, quien ingresó al MI6 como oficial de casos en 1999 y anteriormente dirigió el área de tecnología e innovación, describió la creciente complejidad e interconexión de las amenazas globales, que abarcan desde la disrupción tecnológica y los riesgos híbridos hasta el terrorismo y la manipulación informativa. En su intervención, destacó la relevancia de la “humanidad compartida” y la “capacidad de escuchar” en un momento de intensa actividad diplomática, mientras la administración Trump impulsa un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania antes de Navidad.

La directora del MI6 concluyó que “el desafío definitorio del siglo XXI no es simplemente quién posee las tecnologías más poderosas, sino quién las guía con mayor sabiduría. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra humanidad dependen de ello”, según The Times.

Temas Relacionados

MI6 Rusia Reino Unido Blaise Metreweli Berlín Ucrania Guerra híbrida OTAN

Últimas Noticias

La premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, denunció agresiones y amenazas durante su nueva detención en Irán

El testimonio de la galardonada fue difundido por su familia tras una llamada telefónica, en la que relató haber sido golpeada y amenazada por agentes durante su arresto en Mashad

La premio Nobel de la

El Louvre sigue en problemas: una huelga sindical obligó a cerrar sus puertas temporalmente

Una acción sindical motivada por demandas sobre recursos y ambiente laboral ha obligado a posponer la entrada de visitantes, quienes aguardan novedades sobre la situación en el histórico recinto

El Louvre sigue en problemas:

El enfriamiento de la demanda interna en China aumenta la presión sobre el régimen de Beijing

La desaceleración de las ventas minoristas y la caída de la inversión en activos fijos han llevado a las autoridades chinas a anunciar nuevas medidas para estimular el consumo y estabilizar la economía en los próximos años

El enfriamiento de la demanda

Alemania en alerta: el gobierno refuerza medidas para proteger sectores estratégicos ante China

Las autoridades de Berlín implementan restricciones y políticas de apoyo a la industria nacional, en respuesta al aumento de importaciones chinas y a la presión sobre el empleo y la producción en regiones industriales

Alemania en alerta: el gobierno

El primer ministro de Australia propuso “leyes de armas más estrictas” tras el atentado terrorista en Sidney

“El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias”, afirmó Anthony Albanese e indicó que llevaría las reformas a una reunión del Gabinete Nacional, prevista para la tarde de este lunes

El primer ministro de Australia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una curva peligrosa, cansancio y

Una curva peligrosa, cansancio y poca iluminación de la carretera: las pistas detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia

Yina Calderón envió un mensaje sin filtro a Johanna Fadul: “¿Para qué vas si no quieres polémica?”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: en vivo 15 de diciembre

Mujer contó cómo fue testigo de una infidelidad tras pedir un servicio de transporte: “Estoy aquí cuidándole la moto”

Gustavo Petro siguió lamentando la victoria de José Antonio Kast en Chile y lanzó pullas a Marco Rubio: “Nos quieren acorralar”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Eurovisión confirma los 35 países participantes en 2026, sólo dos menos que en 2025

Macron felicita a Kast por su victoria en Chile y desea colaborar en desafíos globales

El héroe musulmán que desarmó a uno de los terroristas de Bondi está hospitalizado y podría perder un brazo: “Lo volvería a hacer”

El mapa ideológico de América Latina tras el triunfo del ultraderechista Kast en Chile

Clooney llega a un pacto con su mujer para no besar a más actrices en sus películas

ENTRETENIMIENTO

“Wake Up Dead Man”: el

“Wake Up Dead Man”: el regreso triunfal de Knives Out y el misterio que todos quieren resolver en Netflix

La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interroga a familiares

Conmoción en Hollywood: las reacciones tras el crimen de Rob Reiner y su esposa Michele

El postre navideño de Meghan Markle que combina pocos ingredientes y mucho sabor

La transformación de Daniel Stern: del ladrón de “Mi pobre angelito” a una vida lejos de las cámaras: “No salgo de mi granja”