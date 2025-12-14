Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

El ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, habla durante una conferencia de prensa el 20 de octubre de 2025 (REUTERS/Edgar Su)

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, manifestó este sábado que su país está dispuesto a alcanzar la paz en la región, siempre que el acuerdo sea “genuino” y “transparente”.

La declaración llega después de que el primer ministro Anutin Charnvirakul descartara aceptar la actual propuesta de alto el fuego con Camboya, insistiendo en que Tailandia “continuará las operaciones militares hasta que termine la amenaza” contra su territorio.

“Reafirmo el compromiso inquebrantable de Tailandia con la paz. Pero la paz debe ser genuina, sostenible y cimentada en acciones que cumplan los acuerdos, no en palabras vacías”, recalcó Phuangketkeow en la red social X.

El canciller remarcó la “moderación” demostrada por Tailandia durante los enfrentamientos fronterizos con Camboya, aunque advirtió que no ignorarán “las reiteradas infracciones que han herido a nuestros soldados y amenazado a nuestros civiles”.

“No son accidentes”, sentenció, señalando que las represalias están dirigidas “estrictamente a objetivos militares”. Phuangketkeow también reiteró la disposición de su gobierno a cooperar con verificaciones independientes que permitan despolitizar el conflicto y construir confianza entre las partes.

Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia, agradeció a Donald Trump por impulsar la paz entre su país y Camboya (Eueropa Press)

En ese sentido, agradeció la mediación de Estados Unidos, “por su comprensión de la posición y preocupaciones de Tailandia” y su contribución a “promover la desescalada y facilitar un camino creíble hacia la paz”.

Las declaraciones del canciller tailandés se producen luego de que el primer ministro tailandés desmintiera las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había declarado que los combates se reactivaron tras una explosión accidental de mina que afectó a soldados tailandeses.

“Definitivamente esto no ha sido ningún accidente”, aseguró Charnvirakul y advirtió que Tailandia continuará con sus acciones militares “hasta que perciba que ha terminado la amenaza contra este país y su gente”.

En contraste, el primer ministro de Camboya se mostró dispuesto a aceptar la tregua propuesta por el líder de Malasia, Anwar Ibrahim, que planteaba iniciar un cese de hostilidades.

Sin embargo, Camboya anunció este sábado el cierre total e inmediato de todos sus pasos fronterizos con Tailandia, sin especificar una fecha para su eventual reapertura, en medio de la escalada del conflicto armado en la zona limítrofe. Según comunicó el Ministerio del Interior camboyano, la medida supone el bloqueo de todo movimiento de entrada y salida entre ambos países.

Camboya vuelve a cerrar la frontera con Tailandia (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La decisión llega tras una semana marcada por intensos combates, especialmente en la zona de Chong An Ma y en la provincia camboyana de Banteay Meanchey.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Tailandia informó que solo el sábado murieron cuatro soldados tailandeses, elevando a 14 el número de militares fallecidos desde el inicio de los enfrentamientos el domingo previo. Los enfrentamientos llevaron a más de 500.000 personas a desplazarse de sus hogares en ambos lados de la frontera.

El origen de las hostilidades entre Camboya y Tailandia radica en una antigua disputa territorial sobre la delimitación de una frontera de 800 kilómetros, demarcada durante el periodo colonial. Ambas partes se responsabilizan mutuamente de haber iniciado los actuales enfrentamientos y se acusan de atacar infraestructuras civiles a lo largo de la zona fronteriza.

El conflicto entre ambos países tiene antecedentes recientes: en julio, una confrontación similar provocó la muerte de 43 personas y el desplazamiento de unas 300.000 más. En esa ocasión, la mediación internacional liderada por Estados Unidos, China y Malasia permitió alcanzar un alto el fuego, y en octubre el presidente Donald Trump respaldó una declaración conjunta de paz.

Donald Trump firmó en los últimos días de octubre pasado la paz entre Camboya y Tailandia (Mohd Rasfan/REUTERS)

Sin embargo, la disputa sobre la delimitación de la frontera sigue siendo una fuente constante de tensión desde los tiempos de la colonia.

(Con información de Europa Press)