Scott Finn, la estrella de cine para adultos, murió a los 27 años

La muerte de Scott Finn, estrella del cine para adultos, conmociona a la industria y a sus seguidores por el hermetismo de las causas (providentfuneralhome)

Scott Finn, actor reconocido en la industria del cine para adultos, murió a los 27 años en circunstancias que aún no han sido reveladas públicamente. Si bien su fallecimiento ocurrió el 23 de noviembre, según comunicaron sus padres, Joel y Libby Messerly, la noticia se dio a conocer en las últimas horas. La familia anunció que el funeral se llevó a cabo el 4 de diciembre.

Aunque no se informó oficialmente la causa de la muerte, la última publicación que Finn realizó en sus redes sociales deja entrever que atravesaba una etapa complicada: “Ha sido una vida difícil el último año y medio con el divorcio, pero finalmente estoy soltero de nuevo, ha pasado un tiempo desde entonces, les mostré mis favoritos, así que aquí están”, escribió el 18 de junio junto a una selfie, evidenciando un momento de vulnerabilidad y transición personal.

El hermetismo respecto a los motivos de su muerte y la alusión a sus problemas personales aumentaron la conmoción entre sus seguidores y compañeros del sector.

Trayectoria y carrera en la industria del cine para adultos

Scott Finn, conocido por su franqueza y carisma en el cine para adultos gay, falleció a los 27 años en circunstancias no reveladas (providentfuneralhome)

Según informó Q Salt Lake, Scott Finn, cuyo nombre real era Rhett Messerly, ingresó en el mundo del entretenimiento para adultos en el 2018. Desde entonces, su contenido apareció en reconocidos sitios web orientados a público gay, incluyendo plataformas como Active Duty y Next Door Studios. Finn se distinguió por su presencia carismática en escena y su capacidad de conectar con diversos públicos, lo que le permitió destacar rápidamente en una industria generalmente competitiva.

Su franqueza respecto a su bisexualidad le valió tanto admiradores como detractores, pero nunca rehuyó a los debates ni a los comentarios negativos en redes sociales. En 2020, respondió abiertamente a quienes lo acusaban de desempeñar papeles solo por dinero con una declaración clara: “Jaja, no tienes ni idea de quién soy. Soy un cabrón sexual. Me gustan los hombres y las mujeres… He tenido sexo con una mujer en los últimos tres años. Y con unos 100 hombres”. Ese estilo directo y sin tapujos marcó su reputación tanto dentro como fuera de la cámara.

Con el paso del tiempo, Finn buscó nuevos caminos personales y profesionales. El año anterior a su fallecimiento, comenzó a alejarse progresivamente del cine para adultos, creando nuevas cuentas en redes sociales para promover su pasión por la cocina, una faceta poco conocida que pretendía cultivar fuera de los focos y cámaras.

Vida personal y problemas recientes

La última publicación de Scott Finn en redes sociales refleja el impacto emocional de su divorcio y su etapa de vulnerabilidad personal (@ScottVxxx/X)

Detrás de las cámaras, Finn enfrentó un periodo complicado que él mismo no dudó en compartir con su público. El divorcio reciente marcó profundamente su último año y medio, tal como él mencionó abiertamente. Sus publicaciones en redes sociales transmitieron el peso emocional que suponía atravesar cambios significativos y dejar atrás una relación importante.

La transparencia con la que hablaba de su vida personal resonó en sus seguidores, que vieron en sus mensajes un intento de sinceridad poco habitual en figuras públicas de su ámbito. Esta etapa de dificultad personal coincidió con su distanciamiento del cine para adultos y con la búsqueda de nuevas actividades y formas de expresión.

Finn nació en Pleasant View, Utah, donde asistió a la escuela secundaria Weber. Durante su juventud, se destacó por su sociabilidad y popularidad entre compañeros, quienes lo describían como un joven con “inmensa capacidad para aceptar a las personas tal como son”. Estos aspectos de su personalidad persistieron durante su tiempo en la industria y en su vida posterior.

Reacciones familiares y obituario

La familia de Scott Finn resalta su capacidad para ayudar a los demás y su popularidad desde la juventud en Pleasant View, Utah (Redes sociales)

La familia de Scott Finn elaboró un extenso obituario donde se refirieron a él con cariño y reconocimiento por su forma de ser. Sus padres, Joel y Libby Messerly, expresaron que encuentran algo de consuelo al saber que “su dolor aquí ha terminado y que descansa nuevamente con su Padre Celestial”.

El texto en línea recuerda que desde joven, Finn era conocido como el “tonto” para sus compañeros y “el chico guapo con buenos músculos” para las chicas de la escuela. Sus padres remarcaron que “siempre tuvo una manera de provocar una sonrisa y risas en quienes lo conocieron”.

El obituario también hace hincapié en la capacidad de Finn para comprender y ayudar a los demás, sobre todo a mujeres en situaciones difíciles, ya fuera sacando autos atascados en la nieve, proporcionando comida o generando confianza en momentos adversos. Estas memorias resaltan el peso humano y social que sus seres queridos asocian con su paso por este mundo.

Recuerdos y legado de Scott Finn

Más allá de su trayectoria profesional, dejó un impacto emocional en quienes lo conocieron. El obituario familiar enfatizó que será recordado por su notable disposición a prestar ayuda y empatía. La familia incluso rememoró su sentido del humor, aludiendo a que era “un gran charlatán” y bromeando que “se podía apostar que tenía al menos 65 novias en todo momento”. Estas anécdotas retratan a Finn no solo como una figura polémica o pública, sino como una persona con una personalidad cálida, cercana y desbordante de vida. Su legado, según quienes lo lloran, radica tanto en las sonrisas que provocó como en la profundidad de los lazos que forjó dentro y fuera de los reflectores.