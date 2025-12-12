Kim Jong-un acusó a sus funcionarios de irresponsables y aseguró: “Debemos erradicar el mal”

Kim Jong-un criticó a funcionarios perezosos

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, clausuró una reunión clave del comité central del Partido de los Trabajadores con un mensaje enfático: erradicar el “mal” y corregir la falta de disciplina entre los funcionarios del régimen.

Durante el cierre de la sesión, Kim criticó la “visión ideológica equivocada” y la “actitud de trabajo inactiva e irresponsable” de algunos miembros del partido, según informó KCNA. Al mismo tiempo, el mandatario elogió a las tropas norcoreanas en Rusia que combaten en Ucrania, destacando su papel como “auténticos protectores de la justicia internacional”, de acuerdo con la misma fuente.

La reunión, que se extendió durante tres días en Pyongyang, abordó políticas estratégicas y la preparación de un congreso del partido previsto para 2026, el primero en cinco años, según detalló la agencia EFE.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

En su intervención final, Kim instó a los funcionarios a mostrar “mayor confianza y coraje para el futuro de nuestra causa y lucha”, aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre las “desviaciones” en la disciplina, término que en el contexto norcoreano suele aludir a corrupción, según KCNA.

En el plano militar, Kim Jong-un dedicó palabras de reconocimiento a los soldados norcoreanos desplegados en apoyo a Rusia en el conflicto ucraniano. Según estimaciones surcoreanas citadas por AFP, al menos 600 militares norcoreanos murieron y miles más han resultado heridos en el frente.

El líder norcoreano afirmó que estos combatientes “han demostrado al mundo el prestigio de nuestro ejército y nuestro Estado como un ejército siempre victorioso y auténtico protector de la justicia internacional”.

Kim Jong-un clausuró una reunión clave del comité central del Partido de los Trabajadores (KCNA vía REUTERS)

El despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania refuerza la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú. Analistas consultados por AFP sostienen que Corea del Norte recibe a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y suministros energéticos.

Ahn Chan-il, investigador y ex militar norcoreano, señaló que la mención de Kim a las tropas indica la intención de Pyongyang de mantener ese despliegue. Además, el experto consideró probable que Corea del Norte busque participar en la reconstrucción de Rusia una vez que finalice el conflicto.

En paralelo, Kim Jong-un subrayó los avances en la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas, en respuesta a los “grandes cambios geopolíticos y tecnológicos globales”, según KCNA.

Kim Jong-un advirtió sobre la disciplina de sus funcionarios (KCNA vía REUTERS)

La reunión del comité central coincidió con el lanzamiento de artillería múltiple por parte de Corea del Norte, un gesto que, según analistas citados por EFE, podría alcanzar territorio surcoreano y que se enmarca en la estrategia de fortalecimiento militar del régimen.

Un aspecto a destacar es la ausencia de referencias a Corea del Sur y Estados Unidos. Pese a los recientes intentos del presidente surcoreano Lee Jae Myung de un acercamiento diplomático —incluida una propuesta de disculpa por acciones de su predecesor—, Pyongyang no respondió y evitó cualquier mención a Seúl o Washington en su balance oficial.