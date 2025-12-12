Mundo

Kim Jong-un acusó a sus funcionarios de irresponsables y aseguró: “Debemos erradicar el mal”

El reciente cónclave partidario del dictador norcoreano también reveló cómo pretende consolidar alianzas y reforzar su proyección internacional

Guardar
Kim Jong-un criticó a funcionarios perezosos

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, clausuró una reunión clave del comité central del Partido de los Trabajadores con un mensaje enfático: erradicar el “mal” y corregir la falta de disciplina entre los funcionarios del régimen.

Durante el cierre de la sesión, Kim criticó la “visión ideológica equivocada” y la “actitud de trabajo inactiva e irresponsable” de algunos miembros del partido, según informó KCNA. Al mismo tiempo, el mandatario elogió a las tropas norcoreanas en Rusia que combaten en Ucrania, destacando su papel como “auténticos protectores de la justicia internacional”, de acuerdo con la misma fuente.

La reunión, que se extendió durante tres días en Pyongyang, abordó políticas estratégicas y la preparación de un congreso del partido previsto para 2026, el primero en cinco años, según detalló la agencia EFE.

Kim Jong-un, líder de Corea
Kim Jong-un, líder de Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

En su intervención final, Kim instó a los funcionarios a mostrar “mayor confianza y coraje para el futuro de nuestra causa y lucha”, aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre las “desviaciones” en la disciplina, término que en el contexto norcoreano suele aludir a corrupción, según KCNA.

En el plano militar, Kim Jong-un dedicó palabras de reconocimiento a los soldados norcoreanos desplegados en apoyo a Rusia en el conflicto ucraniano. Según estimaciones surcoreanas citadas por AFP, al menos 600 militares norcoreanos murieron y miles más han resultado heridos en el frente.

El líder norcoreano afirmó que estos combatientes “han demostrado al mundo el prestigio de nuestro ejército y nuestro Estado como un ejército siempre victorioso y auténtico protector de la justicia internacional”.

Kim Jong-un clausuró una reunión
Kim Jong-un clausuró una reunión clave del comité central del Partido de los Trabajadores (KCNA vía REUTERS)

El despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania refuerza la cooperación militar entre Pyongyang y Moscú. Analistas consultados por AFP sostienen que Corea del Norte recibe a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y suministros energéticos.

Ahn Chan-il, investigador y ex militar norcoreano, señaló que la mención de Kim a las tropas indica la intención de Pyongyang de mantener ese despliegue. Además, el experto consideró probable que Corea del Norte busque participar en la reconstrucción de Rusia una vez que finalice el conflicto.

En paralelo, Kim Jong-un subrayó los avances en la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas, en respuesta a los “grandes cambios geopolíticos y tecnológicos globales”, según KCNA.

Kim Jong-un advirtió sobre la
Kim Jong-un advirtió sobre la disciplina de sus funcionarios (KCNA vía REUTERS)

La reunión del comité central coincidió con el lanzamiento de artillería múltiple por parte de Corea del Norte, un gesto que, según analistas citados por EFE, podría alcanzar territorio surcoreano y que se enmarca en la estrategia de fortalecimiento militar del régimen.

Un aspecto a destacar es la ausencia de referencias a Corea del Sur y Estados Unidos. Pese a los recientes intentos del presidente surcoreano Lee Jae Myung de un acercamiento diplomático —incluida una propuesta de disculpa por acciones de su predecesor—, Pyongyang no respondió y evitó cualquier mención a Seúl o Washington en su balance oficial.

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del NortePartido de los TrabajadoresCooperación militar Rusia Corea del NorteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

La cita internacional congrega a los mandatarios que se sienten a gusto bajo el paraguas del autodenominado “héroe protector” turcomano, Gurbanguly Berdymukhamedov

La opaca “neutralidad permanente” de

El primer ministro de Tailandia confirmó que hablará con Donald Trump sobre el conflicto fronterizo con Camboya

La conversación telefónica entre ambos mandatarios está programada para este viernes, con el objetivo de intercambiar información sobre los recientes enfrentamientos armados en la frontera con Non Pen

El primer ministro de Tailandia

El rey Carlos III ofrecerá este viernes una actualización sobre su estado de salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

La transmisión grabada será difundida como parte de una campaña de concienciación sobre el grupo de enfermedades, en la que el monarca compartirá detalles de su tratamiento

El rey Carlos III ofrecerá

Trump anunció la firma de un acuerdo internacional sobre semiconductores con Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur

El presidente estadounidense confirmó que el mismo, denominado Iniciativa Pax Silica, busca unir a naciones clave para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial y asegurar recursos estratégicos en el sector tecnológico

Trump anunció la firma de

Estados Unidos y Japón advirtieron que las maniobras militares del régimen chino “no favorecen la paz regional”

Las autoridades de ambos países manifestaron su preocupación por las recientes maniobras aéreas peligrosas de China. A la vez, resaltaron la importancia de mantener la estabilidad y el diálogo

Estados Unidos y Japón advirtieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de diciembre

Impactante choque en Comodoro Py: un auto terminó volcado y hay dos conductores heridos

El Gobierno anunció el ingreso al RIGI de la inversión extranjera minera “más grande de la historia”

Allanan una mansión en Pilar adjudicada a supuestos testaferros de “Chiqui” Tapia

El emotivo encuentro de los actores de ‘Las Crónicas de Narnia’ por el 20 aniversario de la película: “Qué afortunados fuimos”

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes europeos y el

Los líderes europeos y el Estado palestino

FIFPRO advierte de la carga de partidos en el fútbol femenino y alerta de una posible huelga

Benidorm (España) presenta su candidatura para acoger el Mundial de Ciclocross en 2031

Eve (Embraer) logra una financiación de cerca de 34 millones del BNDES para avanzar en el programa eVTOL

Auschwitz abre nueva exposición permanente preparada durante más de 12 años

ENTRETENIMIENTO

“Valor Sentimental”, la película que

“Valor Sentimental”, la película que explora los secretos familiares y la memoria, anuncia su llegada a los cines argentinos

“Estuve mucho tiempo esperando esta oportunidad”: Leonardo DiCaprio y el proyecto que se demoró 30 años

Jason Bateman reveló el miedo que lo acompaña a los 56 años: “Me importa lo que la gente piensa de mí, leo todas las críticas”

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”

Samantha Hudson llega a Latinoamérica por primera vez: las claves de su nuevo álbum y su mirada como activista queer