Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo (Foto AP/Risto Bozovic, Archivo)

El empresario tecnológico surcoreano Do Kwon, conocido por desarrollar las criptomonedas TerraUSD y Luna, fue condenado este jueves en Nueva York a 15 años de prisión por un caso de fraude que las autoridades estadounidenses calificaron como uno de los más grandes en la historia del sector financiero.

Un juez federal impuso la pena luego de que Kwon, cofundador de la firma Terraform Labs, reconociera que mintió a miles de inversores sobre la seguridad y estabilidad de sus productos digitales, que en 2022 se desplomaron y generaron un efecto dominó en el mercado global de criptoactivos.

La audiencia se llevó a cabo en el tribunal federal de Manhattan, donde el juez Paul A. Engelmayer declaró que el impacto del fraude ejecutado por Kwon alcanza una escala “épica y generacional”.

“En la historia de las fiscalías federales, hay pocos fraudes que hayan causado tanto daño como el suyo, señor Kwon”, sostuvo Engelmayer al momento de dictar sentencia.

Do Kwon, de 34 años y vestido con uniforme amarillo de prisión, se dirigió al tribunal para pedir disculpas a los afectados.

“Todas sus historias fueron espeluznantes y me recordaron el enorme daño que he causado. Quiero decirles a esas víctimas que lo siento”, expresó el ex director de Terraform Labs, en alusión a los cientos de damnificados que remitieron cartas a la corte narrando la pérdida de sus ahorros tras la caída de las monedas.

La Fiscalía precisó que la debacle de TerraUSD y Luna, autoproclamadas como “estables” dentro del volátil mercado digital, arrastró a varios fondos de inversión y a pequeños ahorristas, además de desencadenar un efecto en cadena en empresas asociadas al ecosistema cripto.

El colapso se originó en 2022, año en que el mercado de criptoactivos enfrentó caídas generalizadas y alta volatilidad. Kwon fue uno de los ejecutivos que afrontó cargos criminales luego del desplome de precios y la quiebra de varias empresas. La acusación de la fiscalía lo apuntó como responsable de engañar a los inversionistas sobre el funcionamiento de TerraUSD, una “stablecoin” masivamente promocionada como anclada al dólar mediante un algoritmo denominado Terra Protocol.

Las investigaciones establecieron que en mayo de 2021, tras la pérdida de paridad de TerraUSD por debajo del dólar, Kwon aseguró que el algoritmo había restaurado el valor. Sin embargo, los documentos presentados al tribunal explican que en realidad recurrió a la intervención secreta de una firma de trading de alta frecuencia que adquirió millones de dólares en la moneda para inflar artificialmente su cotización.

Kwon había sido acusado de nueve delitos, entre ellos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración para lavado de dinero. En agosto se declaró culpable por los cargos de conspiración para defraudar y fraude electrónico, y admitió ante los jueces que sus declaraciones públicas ocultaron la manipulación del mercado y el verdadero rol del trading privado en la recuperación ficticia del valor de TerraUSD.

“Lo que hice estuvo mal”, aceptó Kwon.

En abril de 2024, Kwon llegó a un acuerdo civil con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), comprometiéndose al pago de una multa por 80 millones de dólares y aceptando la prohibición de operar en los mercados de criptomonedas como parte de un resarcimiento financiero a los afectados. Tanto él como Terraform Labs deberán pagar 4.550 millones de dólares por el caso.

Durante el proceso judicial, la fiscalía planteó que Kwon merece un castigo de al menos 12 años de cárcel dado el alcance de las pérdidas generadas. Su defensa, en cambio, pretendía un máximo de cinco años para permitir que el empresario regrese a Corea del Sur, donde también enfrenta cargos independientes. Como parte del acuerdo penal, las autoridades estadounidenses no se opondrán al traslado de Do Kwon a su país de origen después de que cumpla la mitad de la sentencia en suelo estadounidense.

(Con información de Reuters)