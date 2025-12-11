Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo

ARCHIVO - Rebeldes del M23 escoltan a soldados y policías gubernamentales que rodean un lugar no revelado en Goma, República Democrática de Congo, el 30 de enero de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo)

Más de 400 civiles han muerto mientras el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, continúa su ofensiva en la provincia de Kivu del Sur, en el este de República Democrática de Congo, informaron funcionarios regionales el miércoles por la noche, que añadieron que había efectivos de las fuerzas especiales ruandesas en la estratégica ciudad de Uvira.

La última ofensiva del M23 se produce a pesar del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos firmado la semana pasada por los presidentes de Congo y Ruanda en Washington. El acuerdo no incluía al grupo rebelde, que está negociando por separado con Congo y acordó a principios de año un alto el fuego que ambas partes se acusan mutuamente de violar. Sin embargo, obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados y a trabajar para poner fin a las hostilidades.

El presidente estadounidense Donald Trump (cent) con el presidente ruandés Paul Kagame y el presidente congoleño Felix-Antoine Tshisekedi en Washington, el 4 de diciembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

“Más de 413 civiles han sido asesinados por balas, granadas y bombas, incluyendo muchas mujeres, niños y jóvenes” en localidades entre Uvira y Bukavu, la capital regional, dijo el portavoz del gobierno de Kivu del Sur en un comunicado el miércoles por la noche.

“Según la información recopilada, las fuerzas presentes en la ciudad están compuestas por fuerzas especiales ruandesas y algunos de sus mercenarios extranjeros, operando en clara violación del alto el fuego, así como de los acuerdos de Washington y Doha, en total desprecio de los compromisos asumidos”, añadió la nota.

Las repercusiones del conflicto se extienden

FOTO DE ARCHIVO. Rebeldes del M23 hacen guardia en el estadio Unite, donde miembros capturados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y tropas de Wazalendo esperan ser llevados a bordo de camiones para ser entrenados por rebeldes del M23, en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo.10 de mayo de 2025. REUTERS/Arlette Bashizi

El M23 dijo que se hizo con el control de la ciudad estratégica de Uvira, en el este de Congo, el miércoles por la tarde, tras una rápida ofensiva que comenzó a principios de diciembre.

El anuncio del portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, publicado en la plataforma social X, animaba a los ciudadanos que huyeron a regresar a sus hogares. Uvira es una importante ciudad portuaria en el extremo norte del lago Tanganica y está justo frente a la ciudad más grande de Burundi, Bujumbura.

Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar al M23, que tenía cientos de miembros en 2021. Ahora, según la ONU, el grupo cuenta con alrededor de 6.500 combatientes.

Aunque Ruanda niega esa afirmación, el año pasado reconoció que tiene tropas y sistemas de misiles en el este del país vecino, supuestamente para salvaguardar su seguridad. Los expertos de la ONU estiman que hay hasta 4.000 tropas ruandesas en Congo.

ARCHIVO - Rebeldes del M23 entran al centro de Bukavu, la segunda ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo, y toman el control de la oficina administrativa de la provincia de Kivu del Sur, el domingo 16 de febrero de 2025. (Foto AP/Janvier Barhahiga, archivo)

En una entrevista con el medio estatal francés RFI el miércoles, el ministro de Exteriores de Burundi, Edouard Bizimana, instó a la Casa Blanca a presionar al presidente ruandés, Paul Kagame, para garantizar la implementación del acuerdo firmado en Estados Unidos, diciendo que: “El M23 sin Kagame, sin Ruanda, no es nada”.

Bizimana dijo que la captura de Uvira representa una amenaza para la capital económica, Bujumbura.

“Hemos registrado más de 30.000 refugiados y solicitantes de asilo en los últimos tres días... Uvira y Bujumbura son ciudades costeras. Lo que amenaza a Uvira también amenaza a Bujumbura”, dijo.

Kanyuka dijo el jueves en X que “algunas fuerzas burundesas han regresado a su territorio, mientras que otras se han atrincherado en las tierras altas”, refiriéndose a las colinas de Uvira y Mininebwe, en Kivu del Sur.

“Desde la madrugada del jueves 11 de diciembre de 2025, estos elementos atrincherados en las tierras altas han reanudado, con una brutalidad inaceptable, su campaña de exterminio contra nuestros compatriotas tutsi banyamulenge en Minembwe, lanzando indiscriminadamente bombas y utilizando artillería pesada que está matando a civiles inocentes, incluidas mujeres y niños”, escribió.

Lucha por el territorio rico en minerales

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador lleva una pala mientras en la mina de coltán de Rubaya, en la ciudad de Rubaya, controlada por los rebeldes del M23, en el este de República Democrática del Congo. 24 de marzo de 2025. REUTERS/Zohra Bensemra

En un comunicado el miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Kinshasa instó al M23 y a las tropas ruandesas a cesar todas las operaciones ofensivas y a las Fuerzas de Defensa ruandesas a retirarse a su país.

Antes el miércoles, el Ministerio de Exteriores de Ruanda culpó a las fuerzas armadas congoleñas de las recientes violaciones del alto el fuego en un comunicado en X.

“La RDC ha declarado abiertamente que no observaría ningún alto el fuego y estaba luchando para recuperar territorios perdidos ante el AFC/M23, incluso mientras se desarrollaba el proceso de paz”, indicó.

Más de 100 grupos armados compiten por territorios en el este de República Democrática del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, de los que el M23 es el más destacado. El conflicto ha provocado una de las crisis humanitarias más importantes del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según las autoridades.

FOTO DE ARCHIVO. Civiles congoleños que huyen de Goma, en el este de República Democrática del Congo, tras los combates entre los rebeldes del M23 y las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC), llegan a un puesto fronterizo mientras son recibidos por las autoridades ruandesas en Gisenyi, distrito de Rubavu, Ruanda. 28 de enero de 2025. REUTERS/Thomas Mukoya

Los socios locales de la ONU reportan que más de 200.000 personas han visto obligadas a abandonar su hogar en toda la provincia desde el 2 de diciembre, con más de 70 muertos. Los civiles también cruzaron a Burundi, y ha habido reportes de proyectiles cayendo en la ciudad de Rugombo, en el lado burundés de la frontera, lo que genera preocupaciones sobre la posible extensión del conflicto allí.

(Con información de AP)